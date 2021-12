Morata dao gol štiklom, Juventus opet stao (VIDEO)

Kada se činilo da će Juventus zalečio na onaj tim iz prethodnih sezona, usledio je novi kiks. Kada se činilo da je Masimilijano Alegri pronašao šifru kontinuiteta i pobeda u seriji protiv objektivno slabijih rivala, Staroj Dami se desila Venecija. Tim koji je na poslednjih 270 minuta takmičarskog fudbala primio 10 golova, bio totalno inferioran u sudarima sa Atalantom i Interom, bio je prkosan protiv Juventusa. I kada se podvuče crta , zasluženo stigao do remija, gurnuvši Torineze na nimalo prijatnu šestu poziciju – 1:1

Imaće o čemu da razmišlja Masimilijano Alegri prethodnih dana. Njegova postava sa Bernardeskijem, Kvadradom, Dibalom i Moratom nije bio kadar da napravi veliki broj šansi. Pošteno se mučio protiv Venecije, i nije bio dovoljno inovantivan i spretan da pečatira viđenu pobedu.

Posebno ako se ima u vidu da je Alvaro Morata u 32. minutu napravio jedan od najboljih poteza u ovoj sezoni. Španski napadač podsetio je na najbolja izdanja u karijeri, kada je bravurozno reagovao na centaršut Pelegrinija i štiklom skrenuo loptu u mrežu.

Imao je Juventus čak 19 puteva ka golu Venecije, pokušavao na sve načine da slomi otpor Venecije, ubrzao u finišu do krajnjih granica. Međutim, Venecija nije želela da sse preda ni odstupi. Shvatili su domaći da je to „ta utakmica“, kada mogu da naprave veliko iznenađenje. Ukazao je na to i strašan pogodak Matija Aramua. Vezista Venecije je sačekao odbijenu loptu i potom je sa 17 metara zakucao u gol gostiju. Bio je to jedan od najblistavijih trenutaka u sezoni igrača Venecije.

Bilo ih je i u finišu kada su u strogoj defanzivi čuvali mrežu. Na spartanski način su domaći odgovorli domaći na trostruku izmenu Maksa Alegrija i uvođenje Mojze Kena i Aleksa Sandra.

SERIJA A – 17. KOLO

Petak

Đenova - Sampdorija 1:3 (0:1)

/Destro 78 - Gabijadini 7, 67, Kaputo 49/

Subota

Fjorentina - Salernitana 4:0 (1:0)

/Bonaventura 31, Vlahović 51, 84, Maleh 90/

Venecija - Juventus 1:1 (0:1)

/Aramu 55 - Morata 32/

20.45: (3,90) Udineze (3,50) Milan (2,05)

Nedelja

12.30: (2,45) Torino (3,20) Bolonja (3,25)

15.00: (4,10) Verona (3,70) Atalanta (1,95)

18.00: (1,38) Napoli (5,40) Empoli (8,50)

18.00: (2,80) Sasuolo (3,40) Lacio (2,65)

20.45: (1,20) Inter (8,00) Kaljari (14,0)

Ponedeljak

20.45: (1,45) Roma (4,80) Specija (7,75)

***kvote su podložne promenama