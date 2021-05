U sredu uveče Alberto Moreno će odigrati još jedno finale Lige Evrope sa Viljarealom. Dva je već odigrao i odlično je upoznat sa težinom koju nose ovakvi mečevi. Posebno ukoliko vas, kao njega, targetiraju kao jednog od krivaca za poraz ili pak primljen gol. A Moreno se u porazu Liverpula od Sevilje pre pet godina našao na udaru kritika navijača Redsa. I ne poriče krivicu za primljen gol (Seviljin prvi, prim.aut), ali na njih gleda kao na sastavni deo fudbala.

"Kod prvog gola su me prošli. Ali ja sad defanzivac, igrači prolaze Serhija Ramosa, najboljeg defanzivca planete. Zašto to ne može da se desi meni?", pita se defanzivac Viljareala u intervjuu za Gardijan.

I nije problem isključivo u tom finalu, koje je, poput većeg dela njegovog boravka na Enfildu, Morenu ostavilo gorak ukus, već zbog toga što je za pet godina, koliko je proveo u Liverpulu, levi bek konstantno bio predmet kritika. Jedno mu nije jasno – zbog čega?

"Ni danas ne shvatam zbog čega su me kritikovali toliko, kad ceo tim nije igrao dobro. Teško je, ne možete da izbacite to iz glave. Otvorite novine, društvene mreže i čitate stvari. Alberto, Alberto, Alberto, Alberto… Otići ću u grob, a neću saznati zbog čega su me krivili za sve."

Sutra će imati priliku da podigne još jedan trofej Lige Evrope, nakon što je isti osvojio sa Seviljom 2014. godine. Tada ga je, baš kao i sada u Viljarealu, sa klupe predvodio Unaj Emeri, čovek sa tri pehara Lige Evrope, sa čijim je radom i detaljnom pripremom dobro upoznat.

"Igrači uvek govore:'Pfff, još jedan video'. Ali igramo dobro jer smo proveli sat vremena gledajući protivnike. Emeri zna sve. Kada završimo sa pripremom, znaćemo koliko dece imaju Kavani i Pogba", našalio se Moreno.