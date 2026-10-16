Možda bi Zemun i pobedio neku da su u Ubu stative i prečka drugačijeg oblika

Da stvar bude još gora po tim koji trenira Đorđi Mojsov , sve te stative i prečke su pogođene u trenutku kada je rezultat još bio aktivan. Da su iz tih situacija postizali golove verovatno bi se barem neki od ta tri meča završio drugačijim rezultatom.

Iako još nije odigrana ni trećina takmičenja u Mozzart Bet Superligi, mnogi su već otpisali Zemun. Tim koji je proletos ušao u elitu kao najbolji u drugom rangu, posle 11 kola još nema nijednu pobedu i ima samo tri boda na svom kontu. Nalazi se u teškoj situaciji, nije zasad pomogla ni promena trenera, ali da budemo do kraja pošteni, Zemuncima je prethodnih nedelja nedostajalo i malo sreće. U poslednjih pet kola čak četiri puta su plavo-zeleni pogađali okvir gola, od kojeg se lopta potom odbijala u gol-aut. Nijednom nije završila u protivničkoj mreži.

Malo da se našalimo, ali da je okvir gola nekog malo drugačijeg oblika verovatno bi i raspoloženje u Zemunu bilo znatno bolje... 15.00: (1,38) Čukarički (4,50) Zemun (7,50) - MOZZART RELAX Prošlog vikenda Železničar u Ubu jeste nadigrao Zemun, pobedio je ubedljivo, sa 3:0. Međutim, pitanje je da li bi izabranici Radomira Kokovića tako lako priveli meč kraju da im sredinom drugog poluvremena Fortuna nije bila naklonjena. Zemun je na toj utakmici dvaput uzdrmao okvir gola Pančevaca. Dimitrije Tabaković je pogodio desnu stativu u 55. minutu, posle ne baš najspretnije intervencije Zorana Popovića, pri rezultatu 0:1. Već u narednom napadu je Srđan Plavšić duplirao prednost.

I opet, Zemun je mogao da se vrati u meč u 60. minutu. Saša Knežević se lepo ubacio po desnom krilu, snažno je šutirao iz nezgodnog ugla i pogodio levu stativu.

Sredinom septembra Zemun je, takođe u Ubu, vodio protiv Radnika iz Surdulice, pa sredinom poluvremena ispustio prednost. Tada je u 67. minutu Martin Novaković doneo izjednačenje, da bi samo dva minuta kasnije Nemanja Kalat bio blizu gola. Primio je loptu na levoj strani, lepo se izborio za poziciju i snažno šutirao, ali Lazar Radojičić je uspeo da zakači loptu i odbije je na prečku. Ostalo je na kraju tih 1:1.