Možda bi Zemun i pobedio neku da su u Ubu stative i prečka drugačijeg oblika
Vreme čitanja: 9min | pet. 16.10.26. | 14:59
Fenjeraš Mozzart Bet Superlige je uzdrmao okvir gola četiri puta u poslendjih pet kola, uvek u situacijama dok je još imao aktivan rezultat
Iako još nije odigrana ni trećina takmičenja u Mozzart Bet Superligi, mnogi su već otpisali Zemun. Tim koji je proletos ušao u elitu kao najbolji u drugom rangu, posle 11 kola još nema nijednu pobedu i ima samo tri boda na svom kontu. Nalazi se u teškoj situaciji, nije zasad pomogla ni promena trenera, ali da budemo do kraja pošteni, Zemuncima je prethodnih nedelja nedostajalo i malo sreće. U poslednjih pet kola čak četiri puta su plavo-zeleni pogađali okvir gola, od kojeg se lopta potom odbijala u gol-aut. Nijednom nije završila u protivničkoj mreži.
Da stvar bude još gora po tim koji trenira Đorđi Mojsov, sve te stative i prečke su pogođene u trenutku kada je rezultat još bio aktivan. Da su iz tih situacija postizali golove verovatno bi se barem neki od ta tri meča završio drugačijim rezultatom.
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Malo da se našalimo, ali da je okvir gola nekog malo drugačijeg oblika verovatno bi i raspoloženje u Zemunu bilo znatno bolje...
15.00: (1,38) Čukarički (4,50) Zemun (7,50) - MOZZART RELAX
Prošlog vikenda Železničar u Ubu jeste nadigrao Zemun, pobedio je ubedljivo, sa 3:0. Međutim, pitanje je da li bi izabranici Radomira Kokovića tako lako priveli meč kraju da im sredinom drugog poluvremena Fortuna nije bila naklonjena.
Zemun je na toj utakmici dvaput uzdrmao okvir gola Pančevaca. Dimitrije Tabaković je pogodio desnu stativu u 55. minutu, posle ne baš najspretnije intervencije Zorana Popovića, pri rezultatu 0:1. Već u narednom napadu je Srđan Plavšić duplirao prednost.
I opet, Zemun je mogao da se vrati u meč u 60. minutu. Saša Knežević se lepo ubacio po desnom krilu, snažno je šutirao iz nezgodnog ugla i pogodio levu stativu.
Sredinom septembra Zemun je, takođe u Ubu, vodio protiv Radnika iz Surdulice, pa sredinom poluvremena ispustio prednost. Tada je u 67. minutu Martin Novaković doneo izjednačenje, da bi samo dva minuta kasnije Nemanja Kalat bio blizu gola. Primio je loptu na levoj strani, lepo se izborio za poziciju i snažno šutirao, ali Lazar Radojičić je uspeo da zakači loptu i odbije je na prečku. Ostalo je na kraju tih 1:1.
Ni na utakmici pre te, koju je Zemun takođe odigrao na stadionu “Dragan Džajić”, domaćin u jednoj situaciji nije imao sreće. Protiv Crvene zvezde, i to pri rezultatu 0:0.
Igrao se 18. minut, kada se posle centaršuta Nemanje Belakovića sa levog krila lopta odbila na ivicu šesnaesterca. Na nju je natrčao ukrajinski vezista Mihail Mešhi, šutirao je snažno iz prve, ali je pogodio samo prečku. Neubedljiva Zvezda se tada odbranila, a kasnije uprkos tome što Aleksandar Katai nije realizovao jedanaesterac ipak došla do komotne pobede golovima Mirka Ivanića i Mohameda Abu Fanija u drugom poluvremenu.
Da li bi, da iz ovih situacija ima četiri gola više na svom kontu, Zemun bio manji kandidat za ispadanje iz lige? Teško. Verovatno bi i dalje bio poslednji na tabeli. Međutim, situacija bi sigurno bila malo prijatnija nego sada.
Ovako, Zemunci će u subotu (15 časova) sa ozbiljnim teretom na nogama gostovati Čukaričkom na Banovom brdu. Svima je jasno da pobede moraju što pre da dođu, ako ne žele da ostanu među četiri najslabija tima na tabeli, koji će naredne sezone igrati u Mozzart Bet Prvoj ligi. Samo što se sa sportskom srećom nikad ne zna, nekad kada vas neće - baš vas neće. Ipak, u nekom momentu se to sve vrati. Pa će i lopta malo lepše da se odbija od okvira gola...
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MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE – 12. KOLO
Petak
17.00: (2,25) Radnik Surdulica (3,35) Radnički Niš (3,25) - MOZZART RELAX
Subota
15.00: (1,38) Čukarički (4,50) Zemun (7,50) - MOZZART RELAX
17.00: (1,65) Vojvodina (3,80) Radnički Niš (4,70) - MOZZART RELAX
19.00: (3,60) Mačva (3,45) OFK Beograd Mozzart Bet (2,05) - MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,50) Novi Pazar (3,30) IMT (2,85) - MOZZART RELAX
16.00: (1,08) Crvena zvezda (13,0) Mladost (20,0) - MOZZART RELAX
18.30: (2,35) Železničar (3,60) Partizan (2,85) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama