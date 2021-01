Možda za mnoge nije najbolji svih vremena, niti će to biti bez obzira šta uradi do kraja karijere. Ali egzaktni podaci govore da je Kristijano Ronaldo, bar u jednom paramteru, od ove februarske noći ispred svih. On je najbolji strelac u istoriji fudbala, pošto je pogotkom u sudaru sa Napolijem doneo trofej Superkupa torinskoj Staroj Dami, i ujedno stigao do 760. gola u karijeri. Veliki podatak, i velika noć u Ređo Emiliji na Mapei stadionu. Na kraju je bilo 2:0 za šampiona Italije, pošto je trijumf u režiji Ronalda podebljao Alvaro Morata duboko u sudijskoj nadoknadi.

Jeste Juventus stigao do prvog trofeja u ovoj sezoni, ali svetla pozornice biće uperena ka jednom čoveku – Kristijanu Ronaldu. Čovek koji je poslednjih deset godina pomerao granice, postavljao standarde zajedno sa Mesijem, uspeo je da početkom drugog poluvremena sa trona najboljih strelaca skine legendarnog čeha Jozefa Bicana. Nekadašnja velika zvezda Slavije iz Praga stao je na koti 769, čekao se samo trenutak kada će Kristijano Ronalado preskočiti i tu barijeru. I to desilo u 64. minutu duela Superkupa sa Napolijem. Posle ubačene lopte iz kornera očajno je reagovao vezista Gatuzove čete Bakajoko. Lopta ga je iznenadila i odbila se pravo ispred nogu Kristijana Ronalda. Takav poklon Portugalac nije mogao da ispusti. Ćušnuo je loptu ispod Ospine i napisao još jedan testament o velikoj karijeri golovima koji su počeli u Sportingu iz Lisabona. Gde god je igrao Ronaldo je bio najbolji strelac, punio je statistiku u Junajtedu i Realu, a standard je zadržao i u Juventusu.

Dakle, od večeras je CR760, iza je Bican sa 759, dok je Mesi trenutno na četvrtom mestu sa 746 golova.

Pričaće se i dalje o vanvremenskom dostignuću Kristijana Ronalda, o pobedi Juventusa – neće. Bio je to klasičan trijumf torinske Stare Dame. Tvrda utakmica, Juventus daleko od maksimuma, ali opet dovoljno dobar da zabeleži važan trijumf. Stigao je u pravo vreme posle brojnih prvenstvnih podbačaja, zaključno sa porazom u derbiju Italije protiv Intera.

Posebno je bilo mršavo prvo poluvreme. Juventus poređan u formaciju 4-4-2 nije uspeo da šutne ka golu Ospine. Dobro je Gatuzo pripremio meč, umrtvio igru i čekao da popusti odbrana Juventusa.

Mogao je Napoli da pokvari jubilej i veliku noć Ronalda. Imao je najbolju moguću priliku u 80. minutu. Kvadrado je oborio Mertensa, loptu je na belu tačku namestio Insinje. I šutirao amaterski. Iako je Šćesni krenuo na pogrešnu stranu Insinje je poslao loptu pored gola. Juventus takav poklon nije propustio. Morata je stavio tačku na istorijsku noć.