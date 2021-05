Kraj u Juventusu je odsviran, Đanluiđi Bufon je podigao trofej u Kupu Italije, ali očigledno još uvek nije odlučio da okači rukavice o klin. Nešto u njemu samom kao da mu ne dozvoljava da kaže zbogom najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, pa u ovom trenutku traži novi izazov, dovoljno ambiciozan da iz legendarnog čuvara mreže izvuče energiju, koje očigledno ima napretek.

Iako niko više ne sme to da tvrdi, meč sa Atalantom je verovatno bio njegov poslednji u dresu Bjankonera. Svojom vrlo dobrom partijom dao je značajan doprinos osvajanju rekordnog šestog trofeja ovog takmičenja u karijeri.

"Ovakav završetak me čini ponosnim i toliko srećnim, jer sam ovo pobedničko finale podelio sa saigračima i navijačima, stavljajući šlag na tortu. Navijači, zaposleni u Juventusu, moji saigrači i direktori uvek će biti deo mog života. Kraj ovog odnosa se ne završava. Mislim da sam dao puno ljubavi, profesionalnosti i hrabrosti za ceo Juventusov svet. Ponosan sam na to. Sve stvari moraju da se završe. Imam 43 godine i u ovom dobu moraš da donosiš odluke koje mogu da izgledaju nepopularno, čudno, čak i ludo, ali ja sam došao do 43. godine, jer mi je ta mala iskra ludila dozvolila da ne prostavljam ograničenja i sanjam u svakom trenutku svog života", rekao je Bufon za Rai Sport.

Sve karte su otvorene, moguće je otvaranje nove stranice u životu, ali i nastavak i ovako nestvarne fudbalske karijere.

"Strećan sam kad mogu da sanjam, otvaram nove horizonte, posvetim se novim projektima i novim izazovima. Možda ne bih ništa osvojio, ali to nije ono što me zanima. Nikad nisam igrao da bih dolazio do trofeja, igrao sam da bih išao na putovanja, izazvao sebe. To je suština mog postojanja. Još uvek moram da izazovem sebe, da putujem i vidim gde su granice mog tela, energije i moje suštine. Već sam rekao prošle nedelje, ne znam šta će se dogoditi. Mogao bih čak i da se ponovučem, pošto sam srećan čovek sa porodicom koju volim".

Dakle, prilično je otvorena opcija za nastavak karijere koja je započela davne 1995. godine na golu Parme.

"Ako postoji neko još luđi od mene, ko me kontaktira i zamisli nešto još čudesnije, ja ću ispratiti tu osobu, jer to je moj život. Bio bih više nego sposoban za to. U mom umu život se mora živeti do poslednje sekunde, sa entuzijazmom, željom da iznenadite sebe više od drugih. Ja sam neko ko je toliko tražio od sebe, verovatno više nego što su ljudi tražili od mene. Sve dok posedujem aroganciju ili pretpostavljam da sam dobar golman, nastaviću dalje i pronaći nešto uzbudljivo. Ako ne nađem ništa uzbudljivo, mogao bih se povući, jer sam do sada u karijeri manje-više uradio sve".

A ponuda je već bilo i to prilično.

"Da budem iskren, imao sam puno kontakata i analiziram ponude koje sam dobio. Onog koga smatram najuzbudljivijim, a kad nađem nekog luđeg od mene, slediću ga. Nedavno sam dobio poruku od direktora kluba, koji me u smislu ambicija, ludila i uzbuđenja, može čak i pobediti".

Ne sme se otpisivati čak ni učešće Đanluiđija Bufona na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine."Još uvek se osećam snažno, pa ako nađem motivaciju da isprobam neko drugo iskustvo, nastaviću dalje. Osećam da sam još uvek dobar golman. I dalje se osećam kao Bufon i ne želim nikakve poklone. Ako neko misli da sam još uvek konkurentan, to je sjajno. Ono što želim jeste da izazovem sebe, voleo bih da stignem do decembra 2022. godine (SP u Kataru se igra od 21. novembra do 18. decembra), još uvek se osećam dovoljno snažno da odigram svoju ulogu. Bilo bi sjajno, ali ako me ne budu pozvali i to je u redu", zaključio je legendarni čuvar mreže.