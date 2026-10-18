Može li puno Bilino polje da sruši lidera?

Postoje utakmice u kojima je razlika na tabeli dovoljno jasna da favorit dobije ulogu pre prvog sudijskog zvižduka, ali postoje i one u kojima ambijent, emocija i karakter domaćina mogu da zakomplikuju posao i najvećima. Duel Čelika i Zrinjskog na Bilinom polju (20.00), u okviru 11. kola, pripada upravo toj drugoj kategoriji. Mostarci dolaze sa imperativom nastavka pobedničkog ritma, dok Zeničani imaju priliku da protiv jednog od glavnih kandidata za titulu pokažu koliko zaista mogu u povratničkoj sezoni u elitnom rangu.

Zrinjski je dosadašnjim rezultatima jasno stavio do znanja da mu je cilj sam vrh. Osam pobeda u prvih devet prvenstvenih utakmica, uz 24 osvojena boda, dovoljno govore o kontinuitetu i ozbiljnosti ekipe iz Mostara. Sa 23 postignuta i svega sedam primljenih golova, tim Simona Rožmana pokazao je da poseduje i napadačku moć i defanzivnu stabilnost, što je kombinacija koja se obično traži od ekipa sa šampionskim ambicijama.

20.00: (6,50) Čelik (3,80) Zrinjski (1,50)

Posebno impresivno izgledaju trijumfi ostvareni na gostovanjima, ali i činjenica da Zrinjski ume da pronađe put do pobede u različitim okolnostima. U prethodnom kolu Mostarci su demonstrirali ofanzivni potencijal u Doboju, gde su protiv Sloge slavili sa 6:2, potvrdivši da mogu da budu izuzetno opasni kada uhvate pravi ritam. Ipak, jedini prvenstveni poraz, od Borca rezultatom 0:1, pokazao je da ni lider nije nedodirljiv kada mu se oduzme prostor i nametne čvrsta, disciplinovana igra.

"Novo gostovanje, opet jedan dobar izazov. Očekujemo dobru atmosferu, volimo igrati ovakve utakmice. Jako agresivno igraju, rekao bih u svim fazama igre. Dobri su u tranziciji preko Hrvanovića i Mašića, a i njihovi prekidi su ozbiljna pretnja. Kod kuće igraju dosta drugačije, sa puno većom energijom, ali neka bude tako. To znači da naš protok lopte mora biti puno brži”, naveo je Simon Rožman, trener Zrinjskog.

S druge strane, Čelik u ovaj susret ulazi sa znatno drugačijom računicom. Devet osvojenih bodova iz devet utakmica, uz dve pobede, tri remija i četiri poraza, dovoljno jasno oslikavaju dosadašnji put Zeničana. Ekipa je pokazala da poseduje potencijal da se nosi sa ozbiljnim protivnicima, ali je istovremeno imala problema da dobre partije pretvori u kontinuitet rezultata.

Pobeda od 3:0 nad Veležom pokazala je koliko Čelik može da bude opasan kada pronađe prostor i nametne svoj ritam, dok su trijumf nad Radnikom i remiji sa Željezničarom i Sarajevom potvrdili da Zeničani imaju dovoljno kvaliteta da budu konkurentni i protiv ekipa sa ozbiljnim ambicijama. Ipak, četiri poraza u dosadašnjem delu prvenstva, kao i 12 primljenih golova, ukazuju na probleme koje će domaćin morati da rešava ukoliko želi da izbegne borbu za opstanak i izgradi stabilnu poziciju u ligi.

Upravo bi defanzivna disciplina mogla da bude jedan od ključnih faktora protiv Zrinjskog. Mostarci imaju kvalitet da kazne gotovo svaku grešku u postavljanju, a Čelik sebi ne sme da dozvoli duže periode neorganizovane igre. Previše prostora između poslednje linije i veznog reda moglo bi da bude idealna pozivnica za gostujuće ofanzivce. Ipak, domaćin ima svoje adute, a najveći je svakako Bilino polje. Zenica je sredina u kojoj fudbal ima posebnu težinu, a podrška sa tribina može da podigne intenzitet utakmice i dodatno motiviše ekipu. Čelik će morati da igra hrabro, agresivno i sa dovoljno energije da poremeti organizaciju lidera, ali istovremeno i dovoljno pametno da ne ostavlja velike prostore iza svojih bekova.

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Napadački potencijal postoji, što su dosadašnji rezultati pokazali, ali protiv ekipe kakva je Zrinjski biće potrebno mnogo više od individualnog kvaliteta. Domaćinu su neophodni koncentracija, dobar odgovor na druge lopte i sposobnost da prepozna trenutak kada treba da napadne, a kada da uspori igru. Ako uspe da nametne čvrste duele i natera Mostarce da izlaze iz svoje zone komfora, Čelik bi mogao da uvede utakmicu u neizvesnije vode.

"Sigurno će biti teška utakmica. Znamo koga Zrinjski sve ima u ekipi i kakav fudbal igraju te šta znače za našu ligu. Spremamo se da maksimalno odgovorimo zahtevima, no pokazali smo da možemo igrati sa svakim. Pokušaćemo se nametnuti. Bitno je kako ćemo ući u utakmicu pred ovim navijačima. O Zrinjskom ne treba puno trošiti reči, imaju igrače poput Bilbije, Ilića i Ćužea. Ne treba zaboraviti ni druge. Ekipa koja igra direktan fudbal. Pokušaćemo neutralisati njihove napade. Verujem u ekipu. Ko god dođe ovde, ne može reći da je toliki favorit ako mi budemo pravi”, izjavio je Bojan Regoje, trener Zeničana.

Važna okolnost za domaćina jeste i izostanak Nemanje Tomaševića, koji prema najavama trenera Bojana Regoje neće biti na raspolaganju zbog povrede skočnog zgloba. Takav hendikep može da utiče na izbor rešenja i raspored snaga, pa će stručni štab morati da pronađe način da nadoknadi njegovo odsustvo.

Zrinjski, s druge strane, u Zenicu dolazi sa jasnim ciljem – da nastavi pobednički niz i sačuva prednost na vrhu tabele. Mostarci imaju kvalitetniji i rezultatski stabilniji sastav, a njihova najveća prednost ogleda se u sposobnosti da kontrolišu ritam, strpljivo grade napade i koriste prostor koji im protivnik ostavi. Nemanja Bilbija, Mario Ćuže i Antonio Ilić predstavljaju igrače koji mogu da reše utakmicu individualnim potezom, dobrim kretanjem ili pravovremenom reakcijom u završnici. Ni gosti neće smeti da uđu u susret sa previše samopouzdanja.

Bilino polje je teren na kojem se od favorita očekuje da opravda svoju ulogu, a svaki izgubljeni duel ili pad koncentracije mogao bi da ohrabri domaćina i publiku. Čelik će sigurno tražiti svoje prilike kroz brzu tranziciju, direktne napade i situacije u kojima može da iskoristi eventualne propuste u postavljanju poslednje linije Mostaraca.

17.30: (5,40) Velež (3,45) Borac Banjaluka (1,65)

Posebno zanimljivo biće pitanje prvog gola. Ukoliko Zrinjski rano povede, domaćin bi mogao da bude primoran da preuzme veći rizik, što bi gostima otvorilo dodatni prostor za kontranapade. Međutim, ako Čelik prvi zatrese mrežu ili uspe da duže zadrži rezultat bez golova, pritisak bi mogao da se prebaci na favorita, a utakmica da dobije sasvim drugačiji tok. Za Zeničane bi eventualni bod bio značajan rezultat i dodatni podsticaj u nastavku sezone, dok bi pobeda predstavljala jednu od najvažnijih potvrda dosadašnjeg rada.

Ambicija Čelika jeste da se stabilizuje u društvu najboljih, osvoji što više bodova protiv kvalitetnih rivala i pokaže da može da izgradi ozbiljnu priču u elitnom fudbalu Bosne i Hercegovine. Zrinjski, međutim, razmišlja u potpuno drugačijim okvirima. Aktuelni rezultati nameću mu ulogu jednog od glavnih kandidata za titulu, a svaki naredni susret prilika je da dodatno učvrsti svoju poziciju. U takvoj situaciji nema mnogo prostora za opuštanje, naročito u utakmicama u kojima protivnik ima snažan motiv i podršku sa tribina.

Kada se podvuče crta, Mostarci u ovaj duel ulaze kao favoriti zahvaljujući kvalitetu, formi i dosadašnjim rezultatima. Ipak, Čelik ima dovoljno razloga da veruje da može da napravi problem lideru, posebno ukoliko bude disciplinovan u odbrani i uspe da iskoristi energiju domaćeg terena. Zrinjski će pokušati da nametne svoju igru, kontroliše posed i potvrdi šampionske ambicije, dok će Čelik tražiti način da utakmicu pretvori u borbu u kojoj će odlučivati karakter, dueli i detalji.

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BIH 1 – 10. KOLO

Petak

Sloga Doboj - Široki Brijeg 0:1 (0:0)

/Matić 47/

Subota

BSK Banjaluka - Željezničar 1:1 (0:1)

/Čavić 77 - Piloto 43/

Radnik Bijeljina - Sarajevo 1:1 (0:0)

/Gorzi 58 - Barišić 88/

Nedelja

17.30: (5,40) Velež (3,45) Borac Banjaluka (1,65)

20.00: (6,50) Čelik (3,80) Zrinjski (1,50)

***Kvote su podložne promenama