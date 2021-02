Elitne utakmice i redovna čast u Mozzartu.

Mesec bogatog fudbalskog programa je u punom jeku, a pred vama su ove srede tri poklon kvote, kakve nećete naći nigde na svetu. Odsteri su bili široke ruke na susretima Lige šampiona, Primere i Premijer lige.

Proverite, stvarno je tako!

LEVANTE - ATLETIKO MADRID (SREDA, 19.00), DVOJKA 1,95

Levante i Atletiko Madrid igraju zaostalu utakmicu 2. kola Primere. Domaći su ekipa iz sredine tabele, dok gosti ove sezone imaju veliku priliku da pehar prvaka odnesu u svoje vitrine. Već duže vreme momci Čola Simonea su nedodirljivi na vrhu, sa trenutno pet bodova više od Reala, ali i dve utakmice manje, odnosno osam koraka ispred Barselone sa duelom manje. Možda se očekivalo da će poraz od gradskog rivala Reala sredinom decembra uneti nervozu i izduvati balon nade Jorgandžija, ali Atletiko je od tada neporažen u šampionatu. Ipak, primetno je da je na pet prethodnih susreta igrao GG&3+, što mu baš i nije svojstveno. U međusobnim utakmicama Atletiko je daleko uspešniji, pošto je od poslednjih 10 slavio u sedam, a izgubio dve.

SEVILJA - DORTMUND (SREDA, 21.00), KEC 2,53

Sve ide na vodenicu domaćina, ali daleko od toga da ga čeka lak zadatak. Ne postoji lagana prepreka u osmini finala Lige šampiona, a to nikako i ne ide u istu rečenicu sa Dortmundom. Ekipa koju predvode Sančo i Haland još se adaptiraju na trenerske zamisli privremenog trenera Edina Terzića, a sudeći po rezultatima u Bundesligi, to im ide sporo. Baš to je prilika Nervionensesa da slave na svom Ramon Sančez Pishuanu i naprave veliki korak ka prolazu u narednu fazu. Pritom, naruku Sevilji ide i činjenica da Borusija ne može da računa na Azara, Vitsela, Šmelcera, Burkija... Forma je, svakako na strani domaćina, dok se gosti još "traže".

EVERTON - MANČESTER SITI (SREDA, 21.15), DVOJKA 1,42

Da se susret Everton i Mančester Sitija igrao pre par meseci, na početku sezone, verovatno bi prednost išla u korist Karamela. Sastav Karla Ančelotija savršeno je izgledao u uvodnim rundama Premijer lige, sa ubitačnim napadačkim trilingom, ali je usledio pad forme i dosta neočekivanih kikseva. Naspram Evertona, Siti je kasno upalio motore, međutim sada ne može da ih ugasi. Ekipa Pepa Gvaridole konstatno je "rasla" i danas dominantno predvodi tabelu i nezadrživo grabi ka tituli. Everton, svakako, ima individualni kvalitet da se suprotstavi Građanima, međutim, nije baš realno očekivati da će moći da parira ekipi koja je nanizala 16 uzastopnih pobeda i postavila rekord.

