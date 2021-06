Evropsko prvenstvo je u žiži javnosti, pa i bukmejkera Mozzarta.

Za danas su spremne pojačane kvote na oba meča smotre najboljih selekcija Starog kontinenta, koje će u svakom trenutku imati najveći koeficijent na planeti.

Proverite, stvarno je tako.

Mozzart za svaki gol na Evropskom prvenstvu donira

10.000 dinara u humanitarne svrhe.

Navijaj za golove.

HRVATSKA - ŠKOTSKA (UTORAK, 21.00), KEC 2,45

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Odlučujući duel za Hrvatsku i Škotsku. Vatreni s pobedom mogu čak do drugog mesta i overe plasmana u narednu fazu Evropskog prvenstva, dok Tartan armija potencijalnim slavljem može do treće pozicije i prolaska dalje. Hrvatska nikada u istoriji nije pobedila Škote, ali selekcija Zlatka Dalića je daleko kvalitetnija ekipa, a domaćinima fali i jedan od najboljih igrača Bili Gilmur. Obe reprezentacije sakupile su do sada po bod, dok su Češka i Engleska već osigurali plasman u osminu finala iz Grupe D.

Tokom Evropskog prvenstva osvoji 100.000 dinara

svakog dana za tiket s najvećom kvotom

i jednom promašenim parom.

Naplati najveći promašaj.

ČEŠKA - ENGLESKA (UTORAK, 21.00), DVOJKA 1,70

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Češka i Engleska bore se večeras za prvo mesto u Grupi D na Evropskom prvenstvu. Česima odgovara i nerešeno zbog bolje gol-razlike, međutim Gordi albion je favorit u okršaju, isključivo zbog domaćeg terena. Momci Gereta Sautgejta nisu impresionirali, dok su Česi ostavili dosta dobar utisak u uvodne dve utakmice. Ipak, sve osim pobede Engleza predstavljalo bi iznenađenje.

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svetu.