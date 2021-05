Bliži se kraj šampionata u većini zemalja Evrope. Bukmejkeri Mozzarta danas su bili široke ruke i izdvojili su za vas tri kvote koje će u svakom trenutku da budu najveće na svetu.

NJUKASL - MANČESTER SITI (PETAK, 21.00), DVOJKA 1,33

NJUKASL - MANČESTER SITI (PETAK, 21.00), DVOJKA 1,33

Mančester Siti ulazi u meč kao novi šampion Engleske. Međutim, nije uživao u šampionskoj radosti direktno na terenu, pošto mu je poraz gradskog rivala Junajteda pomogao da osigura titulu. Poslednja tri kola u Premijer ligi poslužiće Građanima kao priprema za finale Lige šampiona. Dok Pep Gvardiola uglavnom može da računa na najjače snage, to nije slučaj sa Njukaslom, kojem nedostaje šest igrača, uključujući i najboljeg strelca Kaluma Vilsona. Uprkos primetnim izostancima, Svrake pokazuju najbolji fudbal u finišu sezone i uzimaju bodove protiv ekipa iz vrha.

BRAGA - MOREIRENSE (PETAK, 22.15), KEC 1,55

Dve runde pre kraja Primeire skoro sve je jasno. Sporting je prvak, jasno je ko će u Evropu, a jedino se ne zna ko ispada. No, večeras četvrtoplasirana Braga, koja ne može ni gore, ni dole, dočekuje Moreirense, koje je devetoplasirano sa 20 bodova manje od nje. Braga je bez pobede na četiri prethodna duela, dok je Moreirense u prošloj rundi prekinuo post od pet susreta bez slavlja. Ujedno, Moreirense je samo jednom pobedilo Bragu na sedam proteklih dvoboja, sve ostalo su bili porazi.

LIBEREC - BRNO (PETAK, 20.00), KEC 1,62

Liberec se i dalje nada da bi mogao da prodre do mesta u Evropi, ali za to treba da pobedi sve utakmice do kraja i da se nada da će timovi ispred njega da izgube. U svakom slučaju, Slovan može barem da izvrši pritisak na timove iznad sebe, svoj meč igra malo ranije od ostalih, pa bi potencijalnom pobedom nad Brnom iznervirao Plzenj i Slovačko. Do kraja je ostalo još tri kola, a Liberec je na šest bodova zaostatka za četvrtim mestom, dok je Brno prvo ispod crte sa četiri koraka zaostatka za zonom spasa.

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svetu.