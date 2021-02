Egzaktno, precizno i neoborivo.

Kladionica Mozzart iz svoje ponude je ovog petka izvadila tri zanimljiva meča koja se igraju u okviru Superlige Danske, Bundeslige i Lige 1, a bukmejkeri garantuju da će baš ta tri para u svakom trenutku imati najveće kvote na svetu.

Ako planirate da odigrate tiket i dobro se zabavite, jasno vam je da je Mozzartov sajt najbolja opcija.

OLBORG - MIDTJILAND (PETAK, 19.00), DVOJKA 1,82

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Midtjiland nije toliko ubedljiv kao prethodne sezone u prvenstvu Danske, ali ima opravdanje. Tim iz Herninga igrao je u grupnoj fazi Lige šampiona, a pošto tamo završio takmičenje, može komotno da se fokusira na domaći front. Trenutno je drugoplasiran, sa bodom manje u odnosu na Brendbi, ali su tri vezane pobede pokazatelj da je uhvatio zalet. To ne može da se kaže za Olborg, koji je nanizao četiri susreta bez slavlja.

BILEFELD - VOLFZBURG (PETAK, 20.30), DVOJKA 1,80

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Bilefeld je u prošlom kolu sve šokirao uzevši bod Bajernu na Alijanc areni. Mogli su igrači Arminije i do celog plena s obzirom na to da su bili u prednosti tokom većeg dela susreta, ali su već ispoljene osilacije u igri naposletku upropastile čudo. Sada ovu ekipu očekuje duel sa četvrtoplasiranim sastavom Bundeslige, koji u 2021. ima tek jedan poraz, i to na početku godine, odnosno pet pobeda i tri remija. Vukovi su jedno od najprijatnijih iznenađenja šampionata i legitimni su kandidati za plasman u Ligu šampiona. Da bi došli do tog cilja sigurno neće prepustiti ništa slučaju u večerašnjoj utakmici.

BREST - LION (PETAK, 21.00), DVOJKA 1,63

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Težak je izazov pred Lionom, ali ako ima za cilj da se do kraja bori za titulu prvaka Francuske - a ima - onda mora do tri boda na gostovanju Brestu. Izgovora više nema, naročito posle prošlonedeljnog poraza kod kuće od Monpeljea. Da su igrači Rudija Garsije trijumfovali u poslednjem meču, bili bi prvi, a ovako ih je preskočio i PSŽ. Pre tog poraza Momci su bili u seriji od pet uzastopnih pobeda. I domaći Brest ima svoje uporište u nadi za dobar rezultat. Naime, u prošlom kolu zadržao je lidera prvenstva Lil na 0:0, međutim inače ne blista jer ima samo jednu pobedu u sedam utakmica pre remija s Dogama.

Uživajte i zaradite uz najveće koeficijente na planeti u Mozzartu...

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu da budu najveće na svetu.