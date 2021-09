Mozzart daje najveće kvote na svetu: PSŽ 1,35, Sevilja 1,75, Galatasaraj 1,95!

Raznovrstan fudbalski program ove srede stavio je bukmejkere Mozzarta na slatku muku. Oni su kladioce nagradili sa sjajnim kvotama za mečeve u šampionatima Francuske, Španije i Turske.

Na meniju su se našla tri meča na kojima će u svakom trenutku koeficijent da bude najveći na svetu. U izboru su dvojke na PSŽ i Galatasaraj, odnosno jedinica na Sevilju.

Uživajte i zaradite uz najveće kvote na planeti u Mozzartu...

MEC - PSŽ (SREDA, 21.00), DVOJKA 1,35

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

PSŽ je u sezonu krenuo sa šest pobeda u prvenstvu iz isto toliko utakmica. Međutim, Parižani ne deluju previše ubedljivo kao što bi mnogi od njih to očekivali. U poslednjoj utakmici protiv Liona došlo je i do trzavica na relaciji Lionel Mesi - Maurisio Poketino. Mesi u tri utakmice nije postigao gol, a večeras neće igrati zbog prijavljene povrede. Mec je poslednji na tabeli, sa tri sakupljena boda iz tri remija, dok u tri navrata u kojima je poražen nije uspeo ni da stigne do počasnog gola. Tradicija je potpuno na strani Svetaca, koji su slavili na 11 poslednjih sukoba.

--------------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

-------------------------

SEVILJA - VALENSIJA (SREDA, 19.30), KEC 1,75

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

U prva četiri kola nove sezone Primere Sevilja je odigrala tri gostujuće utakmice. I to prilično uspešno i za sada nema poraz, a posle dve pobede upisala je i dva remija. Večeras u Andaluziju stiže Valensija koja je do prošlog kola i domaćeg poraza od Real Madrida bila na čelu tabele. Sevilja je inače slavila u poslednje četiri međusobne utakmice i to bez primljenog gola, a proteklu pobedu Valensia je ostvarila 2019. i to u Sevilli.

KAJSERI - GALATASARAJ (SREDA, 19.00), DVOJKA 1,95

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Iznenađujuće je da su Kajseri i Galatasaraj trenutno komšije na tabeli prvenstva Turske. Radi se o timovima različitog nivoa i sa različitim zadacima za sezonu, a koliko su istanbulski Lavovi superiorniji od rivala pokazuju i skoriji dvoboji, gde je Galata slavila na osam od 10 minulih okršaja. Galatasaraj je bez pobede na tri protekla ligaška duela, a jedini trijumf na četiri prethodna duela desio se nad Lacijem u sklopu Lige Evrope. Sa druge strane, Kajseri je pre tri dana prekinuo niz od tri susreta bez neuspeha.

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svetu.