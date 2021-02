Zagrevanje za vikend, uz jake koeficijente.

Ovog petka Mozzartovi bukmejkeri garantuju da će dva duela - u okviru Bundeslige i Serije A - u svakom trenutku imati najveće kvote na svetu.

Probajte da nađete negde veće.

RB LAJPCIG - AUGZBURG (PETAK, 20.30), KEC 1,33

Kadrovska situacija u Lajpcigu nije sjajna, ali i pored toga Bikovima ide dobro. Trener Julijan Nagelsman za okršaj sa Augzburgom ne može da računa na Forsberga, Hartmana, Henriksa, Klajverta, Lajmera i Soboslaja, dok gostima nedostaju tek Jago i Finbogason. Usprkos svemu, Lajpcig je, računajući i Kup, slavio na četiri od pet minulih duela i drugoplasiran je na tabeli Bundeslige, dok je Augzburg tek 13. tim prvenstva. Slabiji plasman gostiju iz Bavarske i ne čudi, s obzirom na to da su poraženi u pet od šest prethodnih mečeva. Kada je reč međusobnim duelima, Bikovi su pobedili na četiri poslednja dvoboja, dok su protiv Augzburga neporaženi na osam proteklih odmeravanja snaga. Ove sezone RB Lajpcig je u dva navrata deklasirao rivala u gostima, najpre u prvenstvu 2:0, a nedavno i u Kupu sa 3:0.

BOLONJA - BENEVENTO (PETAK, 20.45), KEC 1,98

Ista meta, isto odstojanje, ali različita forma. Bolonja i Benevento sastaju se večeras u sklopu premijernog susreta 22. runde Serije A, a u meč ulaze sa identičnim bodovnim saldom. Do sada su osvojili 23 boda, međutim ekipa Siniše Mihajlovića ima malu prednost na konto domaćeg terena, a i zbog bolje forme u odnosu na tim Filipa Inzagija. U poslednjih pet susreta Bolonja je zabeležila dve pobede, dok Benevento ne zna kako je to uzeti tri boda već pet rundi. Ove ekipe do sada su se sastale samo tri puta. U dva navrata slavila je Bolonja, a poslednji put u tekućoj sezoni Benevento je pobedio minimalcem na domaćem terenu.

