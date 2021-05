Poklon koeficijenti u punom sjaju.

Kladionica Mozzart iz ponude je ovog ponedeljka izdvojila dva zanimljiva meča koji se igraju u okviru norveškog prvenstva i španske Segunde, a bukmejkeri garantuju da će baš ta dva para u svakom trenutku imati najveće kvote na svetu.

Uživajte i zaradite uz najveće koeficijente na planeti u Mozzartu...

ROZENBORG - MOLDE (PONEDELJAK, 20.00), KEC 2,50

Nijedan od ta dva tima ne zna za poraz na početku sezone i to im je svakako olakšavajuća okolnost. Rozenborg je ostvario po dve pobede i nerešena ishoda, dok je Molde dva puta trijumfovao, a jednom remizirao. Tako su se izdvojili na tabeli. Međutim, ono što definitivno ne zadovoljava pristalice Rozenborga je to što je njihov tim primio već pet golova. Jedino Viking (5:0) nije uspeo da mu zatrese mrežu. Zato, Volerenga (1:1), Bode/Glimt (2:2) i Bran (3:2) jesu uspeli da pokažu mane odbrane tima koji čeka na titulu od 2018. godine. Molde je, poređenja radi, oba trijumfa ostvario bez primljenog gola. Kristijansund je savladan na premijeri sa 2:0, potom i nejaki Bran sa 4:0. Prošle sezone su i Molde i Rozenburg obezbedili kvalifikacije za Ligu konferencije, tako da ih na leto očekuju izazovi na međunarodnoj sceni. Na oba njihova duela minule sezone slavio je onaj tim koji je bio domaćin, Molde sa 1:0, Rozenborg sa 3:1. Zapravo, to je šablon koji je prisutan na njihovim okršajima od početka 2018. godine, odnosno na prethodnih šest susreta, uvek su bodovi ostajali kod kuće. Još jedna stvar zapada za oči kada se gledaju njihovi dueli. Retko se igraju nerešeni rezultati. Poslednji remi viđen je u junu 2015. godine, kada su odigrali 1:1. Od tada su odigrali 11 takmičarskih utakmica.

ALMERIJA - LOGRONES (PONEDELJAK, 21.00), KEC 1,55

Slabim rezultatima u poslednje vreme, sa samo jednom pobedom na poslednjih osam utakmica, Almerija je pred poslednja dva kola matematički ostala bez šanse da se bori za direktnu promociju u Primeru. Stoga će pred početak plej-ofa tim iz Andaluzije pokušati da podigne formu. Logrones je to učinio u prethodnom kolu pobedom nad Fuenalbradom, kojom je prekinuo niz od četiri meča bez trijumfa i odmakao se na tri boda od opasne zone. Prvi i do sada jedini međusobni susret pripao je Logronesu minimalnim rezultatom. Večeras takođe ne treba očekivati preveliki broj golova, jer Logrones ih je na poslednjih šest utakmica postigao samo dva i slovi za, uz Albasete, najneefikasniji tim prvenstva.

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svetu.