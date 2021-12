Mozzart daje najveće kvote na svetu: Sampdorija 2,50, Keln 1,75, Brentford 2,35, Roda 1,30!

Mesec bogatog fudbalskog programa se zahuktava, a pred vama su ovog petka četiri poklon kvote kakve nećete naći nigde na svetu.

Bukmejkeri Mozzarta su danas bili široke ruke na susretima Serije A, Bundeslige, Premijer lige i holandske Erstedivizije, konkretno na dvojke na Sampdoriju, odnosno jedinice na Keln, Brentford i Rodu.

Uživajte i zaradite uz najveće koeficijente na planeti u Mozzartu…

ĐENOVA - SAMPDORIJA (PETAK, 20.45), DVOJKA 2,50

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Derbi dela Lanterna. Za Đenovu se prvi deo šampionata Italije odvija veoma loše. Grifoni zauzimaju pretposlednje mesto na tabeli i dugo nisu pobedili. U 16 ​​ligaških utakmica osvojili su samo 10 bodova, ali im je zona spasa dva boda daleko. Na klupu je nadavno seo Andrej Ševčenko, a u prošlom kolu njegov tim je izgubio od Juventusa sa 2:0, produživši niz bez pobeda na 13 mečeva. Sa druge strane, Sampdorija takođe nema velikih uspeha u dosadašnjem toku sezone. Ekipa Roberta D’Averse je i dalje tek 15. na tabeli, pet bodova daleko od crvene zone. Rezultati poslednjih mečeva nisu bili zadovoljavajući, pošto je u prošlom kolu Sampdorija izgubila od Lacija sa 3:1, i tako pretrpela drugi poraz u nizu.

KELN - AUGZBURG (PETAK, 20.30), KEC 1,75

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Keln se u prvom delu šampionata Nemačke dobro nosi sa svojim glavnim zadatkom za sezonu. Nalazi se na pristojnoj udaljenosti od zone ispadanja. Tim Štefena Baumgarta sa 19 bodova zauzima deveto mesto na tabeli, šest bodova ispred prelazne zone. Pošto je u prošlom kolu odigrao nerešeno 1:1 sa Arminijom, Keln je produžio niz neporaženosti na četiri meča. Večeras mu u goste dolazi Augzburg, koji je slab u ovoj kampanji. Do početka 15. kola Bundeslige ekipa Markusa Vajncirla je na 16. poziciji na tabeli. Zona direktnog ispadanja udaljena je tri boda, ali bavarski klub zaostaje samo bod za spasonosnim 15. mestom. Augzburg je u prošlom kolu izgubio na svom terenu od Bohuma sa 3:2 i tako doživeo sedmi poraz u sezoni.

BRENTFORD - VOTFORD (PETAK, 21.00), KEC 2,35

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Brentford je posle dobrog starta prikočio. Štićenici Tomasa Franka su u 15 dosadašnjih kola ostvarili četiri pobede i pet remija, i sa 17 bodova su na 13. poziciji na tabeli Premijer lige. Posle poraza od Totenhema (0:2), Pčele su remizirale sa Lidsom (2:2), ali uporedo sa ligom dobro stoje u Liga kupu gde su došle do četvrtfinala. Večeras im u goste dolazi Votford, koji je u potrazi za prekidom niza poraza. Tim je utrošio mnogo energije da bi povratio mesto u najjačem rangu, što je dovelo do neuspeha na startu, a nešto kasnije i do promene trenera. Pre današnjeg meča, puleni Klaudija Ranijerija imaju četiri pobede i drže 17. mesto na tabeli. U poslednjih pet mečeva Stršljenovi su pretrpeli četiri neuspeha.





RODA - DEN BOŠ (PETAK, 20.00), KEC 1,30

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Jedni se penju, drugi padaju. Roda dočekuje Den Boš u meču 19. kola druge lige Holandije, u okršaju timova koji imaju ambicije da se vrate u najjači rang. Roda je osmoplasirana sa 27 bodova, dok je Den Boš sakupio dva manje. Domaćin je bez poraza na protekla tri duela, a na poslednjem je sa 5:2 porazio Dordreht na strani, a Den Boš na meč dolazi posle dva neuspeha. Najpre je kapitulirao protiv Volendama 3:0, a onda se Breda gostila 5:0. Dva tima sukobila su se nedavno u okviru Kupa, a Roda je bila uspešnija u Kerkradeu sa 2:1. Prethodno, Den Boš nije doživeo poraz od Rode na šest takmičarskih dvoboja.

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svetu.

---------------------------------------------------

Odigraj tiket kao i svakog dana i osvoji Porše Makan

SVAKI TIKET JE ULAZNICA U ARENU

Mozzart Gladijator je takmičenje sa pravilima takvim da u njemu svi učestvuju. Visina uplate ne igra presudnu ulogu, kao ni to da li je tiket dobitan ili ne. Tvoje je samo da svakog dana odigraš tiket, jer je svaki ulaznica u arenu.

---------------------------------------------------