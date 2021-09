Nastavljaju se i ovog četvrtka kvalifikacije za Mundijal u Kataru, što je omogućilo bukmejkerima Mozzarta da još jednom nagrade kladioce sjajnim kvotama. Odabrali su tri para, na kojima će uvek biti najbolja ponuda na svetu.

Sva tri meča dolaze iz evropskih kvalifikacija, a u ponudi su dvojke na Španiju i Severnu Irsku, kao i kec na Makedoniju.

ŠVEDSKA - ŠPANIJA (ČETVRTAK, 20.45), DVOJKA 1,95

Derbi dana igra se u Solni, Švedska će dočekati Španiju. Ovaj meč će najverovatnije odlučiti pobednika grupe B, iako je na programu tek četvrto kolo. To je veoma važno, pošto samo prvi ide direktno na Svetsko prvenstvo, drugoplasirani će igrati baraž. Crvena furija je svoje pravo na jedan kiks već iskoristila u 1. kolu, kada je u Granadi remizirala sa Grčkom (1:1). Zato sada nema pravo na grešku. Vikinzi imaju meč manje, ali i savršen učinak od dve pobede, bez primljenog gola. Španci ni time ne mogu da se pohvale, posle Grka mrežu su im zatresli i Gruzija (2:1) i tzv. Kosovo (3:1). Španci i Šveđani su bili u istoj grupi i u kvalifikacijama za minulo Evropsko prvenstvo. Oba duela su odigrali bez pobednika, 1:1 u Solni i 0:0 u Sevilji, a oba tima su na kraju prošla dalje. Crvena Furija je bila prva, sa pet bodova više od Vikinga. Na šampionatu je potom Švedska zaustavljena u osmini finala, a Španija u polufinalu. U odnosu na Evropsko prvenstvo, Španija je večeras bez Pedrija, Ojarzabala, Olma i Paua Toresa.

MAKEDONIJA - JERMENIJA (ČETVRTAK, 20.45), KEC 1,95

Jermeni su najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg toka evropskih kvalifikacija. Osvojili su maksimalnih devet poena iz prva tri kola, pa su sada lideri grupe J. Pobedili su redom Lihtenštajn (1:0), Island (2:0), pa Rumuniju (3:2). Ipak, nije realno da nastave u tom ritmu. Večeras ih očekuje prvo teže gostovanje, na stadionu "Toše Proeski" u Skoplju. Makedonija takođe može da bude prezadovoljna učinkom u prvom "prozoru", samo je poraz na premijeri od Rumunije (3:2) pokvario utisak. Posle toga je u Skoplju deklasiran Lihtenštajn sa 5:0, a zatim je u Duizburgu ostvarena jedna od najvećih pobeda u istoriji reprezentacije, protiv Nemačke sa 2:1. Makedonci su tako došli u situaciju da večeras eventualnom pobedom nad Jermenijom preuzmu prvo mesto i tako naprave ogroman korak ka Mundijalu. Do sada su Makedonci i Jermeni igrali 10 puta, a učinak je izjednačen. Oba tima imaju po četiri pobede, uz dva remija rezultatima 2:2. Prošle godine su bili rivali u UEFA Ligi nacija, a obe ekipe su odbranile svoj teren. U Skoplju je golovima Alioskog i Nesterovskog Makedonija slavila sa 2:1, ali je potom u Jerevanu Jermenija trijumfovala sa 1:0, čime je na kraju bila za dva poena ispred Makedonije i plasirala se u B diviziju.

LITVANIJA - SEVERNA IRSKA (ČETVRTAK, 20.45), DVOJKA 1,90

Severna Irska je klasična tvrda, ostrvska reprezentacija. Nije lako savladati je, bilo kod kuće ili u njenom Belfastu. Bugari nisu uspeli, odigrali su samo 0:0. Pre toga je šampion Evrope, Italija, bila bolja u Parmi sa 2:0. Deluje da je vreme i za prvu pobedu Irske u kvalifikacijama, rival joj je najslabiji tim u grupi, Litvanija. Baltička selekcija do sada nije osvojila nijedan bod, mada je i igrala protiv dva najsnažnija tima u grupi C, Švajcarske (1:0) i Italije (2:0). Severna Irska i Litvanija se do sada nisu puno puta sastajali, samo u dva navrata, u kvalifikacijma za Mundijal 1994. godine. Tada su u Irskoj odigrali 2:2, a zatim su Irci u Litvaniji trijumfovali sa 1:0. Litvanci su, računajući i prijateljske utakmice, u seriji od šest uzastopnih pobeda. Poslednji put su uzdignute glave napustili teren u novembru prošle godine, kada su u UEFA Ligi nacija savladali Kazahstan sa 2:1. Irci su u maju ove godine, u prijateljskom meču, bili bolji od Malte sa 3:0.

