Uzbuđenje dostiže vrhunac početkom grupne faze Lige šampiona i završnicom Evropskog prvenstva za odbojkaše, a bukmejkeri Mozzarta ne miruju. Za danas su spremili četiri kvote, i to dvojke na Srbiju, Juventus i Fajenord, odnosno jedinicu na Čelsi, koje će u svakom trenutku biti najveće na svetu.

HOLANDIJA - SRBIJA (UTORAK, 17.30), DVOJKA 1,25

Naš put ka odbrani trona vodi preko Holandije. Reprezentacija Srbije je do sada pokazala dva lica na Evropskom prvenstvu u odbojci. Imala je blistave trenutke, imala i neke neobjašnjive padove. Posle četiri pobede i jednog poraza u grupi, dobro se oznojila u osmini finala kada je protiv Turske morala da igra čak pet setova. Danas će naša selekcija imati zadatak da pronađe put ka polufinalu, na kojem trenutno stoji Holandija. Lale su grupnu fazu završile na prvoj poziciji sa četiri pobede i jednim porazom. Savladali su u Finskoj domaću selekciju, Španiju, Makedoniju i Tursku, a izgubili su od Rusije.

ČELSI - ZENIT (UTORAK, 21.00), KEC 1,25

Prošle sezone Čelsi je osvojio glavni klupski trofej u Evropi. U finalu Lige šampiona londonski Plavci su savladali Mančester Siti, a letošnjim poslovima na "pijaci" - angažovani Romelu Lukaku i Saul - tim sa Stamford Bridža je pokazao da ima najviše aspiracije na svim frontovima. Prva pobeda u novoj kampanji bio je uspeh u UEFA Superkupu, gde su puleni Tomasa Tuhela sa penala pobedili Viljareal. Posle četiri kola aktuelnog prvenstva Engleske Čelsi je zabeležio tri pobede i remi. Prvi rival Plavaca u grupnoj fazi Lige šampiona je Zenit, koji je prošle sezone ponovo osvojio prvenstvo Rusije. Fudbaleri Sergeja Semaka proslavili su novu fudbalsku godinu pobedom nad Lokomotivom u Superkupu Rusije, a start turnira u prvenstvu doneo je pet pobeda i dva remija, i prvo mesto na tabeli.

MALME - JUVENTUS (UTORAK, 21.00), DVOJKA 1,65

Prošle sezone Malme je 21. put osvojio titulu prvaka Švedske, čime je stekao pravo da se plasira na glavni klupski turnir u Evropi. Izabranici Jon Dal Tomasona počeli su put do grupne faze još u prvoj fazi kvalifikacija, kada su eliminali Rigu, a potom su usledile pobede nad Helsinkijem, Rendžersom i u plej-ofu Ludogorecom. U Alsvenskanu, nebesko-plavi su posle 18 kola ostvarili 10 pobeda i četiri nerešena ishoda, i trenutno su treći na tabeli. Borbu u Ligi šampiona Malme počinje sa Juventusom. Stara dama nije uspela da uđe u bitku za titulu prvaka Italije, ali je na kraju imala sreće i nekako je uspela da se domogne proboja u kontinentalnu elitu. Na leto je Juve preuzeo Masimilijano Alegri, koji je odlučio da sprovede veliku reformu. To je bio razlog odlaska prve zvezde Kristijana Ronalda u Mančester Junajted. Početak novog šampionata za torinski sastav bio je neuspešan, što izaziva zabrinutost pred glavne mečeve u Evropi. U tri kola Juventus je osvojio samo jedan bod, i to u prvom kolu u meču protiv Udinezea. U poslednja dva doživeo je fijasko sa Empolijem i Napolijem.

MAKABI HAIFA - FAJENORD (UTORAK, 16.30), DVOJKA 2,20

Makabi Haifa posle dva kola u izraelskom prvenstvu ima četiri boda i zauzima peto mesto na tabeli. U poslednjoj utakmici Zeleni su na svom terenu pobedili Bnei Sahnin sa 2:1, imajući prednost tokom susreta. Što se tiče borbe za mesto u grupnoj fazi Lige Konferencija, Izraelci su u poslednjoj rundi plej-ofa izbacili azerbejdžanski Nefči pobedivši ga ukupno 7:3. Prvi meč u novoformiranom kontinentalnom takmičenju Makabi iz Haife igra protiv Fajenorda, koji je posle tri utakmice u holandskom prvenstvu osvojio šest bodova. U poslednjem kolu, roterdamski sastav je na gostovanju poražen od Utreht, a pre toga je na svom terenu pobedio Go Ahed Igls. Fajenord je eliminisao Elfsborg ukupnim skorom 6:3 za pravo da se plasira u grupnu fazu evropskog takmičenja i ima samo dva poraza u poslednjih 10 mečeva.

