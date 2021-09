Od kako je počela nova fudbalska sezona, nijedan dan nije bio sa tako slabom kladioničarskom ponudom kao što je ovaj četvrtak. Namučili su se i bukmejkeri Mozzarta kako bi vam izdvojili neke zanimljivije mečeve, a na kraju je zaključak da ćete na njih morati da čekate do ponoći, odnosno do početka novog kola južnoameričkih kvalifikacija za Mundijal u Kataru.

Naši bukmejkeri su rešili da nagrade strpljenje, pa su pojačali kvote na utakmice u Montevideu i Bogoti, gde se vodi najinteresantnija borba za direktne karte na Svetsko prvenstvo.

Uživajte i zaradite uz najveće kvote na planeti u Mozzartu...

URUGVAJ - EKVADOR (PETAK, 00.30), KEC 2,00

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Možda čudno zvuči, ali ovo je ipak derbi kola u južnoameričkim kvalifikacijama. Sastaju se trenutno trećeplasirani i četvrtoplasirani tim na tabeli, a obe ekipe bi bile prezadovoljne da ostanu tu i na kraju takmičenja. Ekvadorci su verovatno najveće iznenađenje dosadašnjeg toka kvalifikacija, pošto su iz prvih osam kola ostvarili četiri pobede, pa su najbliži vodećim Brazilu i Argentini. Sada u Montevideo putuju sa mnogo očekivanja, pošto Urugvaj ima ozbiljnih kadrovskih problema. Pre svega, nedostaju im dvojica najboljih golgetera, Luis Suarez i Edinson Kavani, prvi zbog povrede kolena, a centarfor Mančester Junajteda nije dobio dozvolu da putuje zbog pandemije koronavirusa. Neizvesno je da li će da igra vezista Juventusa Rodrigo Bentankur, koji se povredio u duelu sa Bolivijom (4:2). Ipak, Urugvaj je i bez svojih zvezda opasna selekcija. Kod kuće nikada nije izgubio od Ekvadora, a redovni su rivali još od 1939. godine. Uz negativnu tradiciju, Trikolore muči i povreda prvog golmana Ernana Galindeza, ali i suspenzija Žuniora Sornoze, koji je dobio crveni karton na meču sa Čileom (0:0) u prošlom kolu. Urugvaj u ovim kvalifikacijama još nije uspeo da veže dva trijumfa. Možda je vreme da to učini noćas.

KOLUMBIJA - ČILE (PETAK, 01.00), KEC 2,00

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Duel u znaku Reinalda Ruede. Ovaj kolumbijski fudbalski stručnjak je kvalifikacije za Mundijal u Kataru počeo na klupi Čilea. Nije bilo to dobro, iz prva četiri kola je osvojio samo četiri poena i ubrzo je otpušten. U međuvremenu su i Kafeterosi smenili Karlosa Keiroza, pa su se setili Ruede. Sa njim na klupi Kolumbija je podigla igru, na minuloj Kopa Americi je završila treća pošto je izgubila od Argentine u polufinalu na penale. U kvalifikacijama se probila do pete pozicije, koja vodi u interkontinentalni baraž, ali cilj je direktna viza, koju garantuju samo vodeća četiri mesta. Oba prethodna meča u septembru Kolumbija je remizirala, sa Bolivijom i Paragvajem je odigrala po 1:1. Sada se vraća u Bogotu, gde je u junu odolela protiv Argentine (2:2), ali ovog puta je bez Dejvinsona Sančeza, koji mora da odradi suspenziju zbog parnih žutih kartona. Čileancima ni promena selektora nije pomogla, imaju samo jednu pobedu u prvih osam kola i u veoma su nezavidnoj situaciji. Potreban im je trijumf u Kolumbiji, a dobra vest za selektora Martina Lasartea je ta što mu se u konkurenciju za prvu postavu vraćaju Giljermo Maripan i Erik Pulgar. Obojica su odradili suspenzije. Međutim, nije sve tako sjajno, za to se pobrinuo Eduardo Vargas, koji je dobio svoj parni žuti karton protiv Ekvadora, pa je otpao sa spiska za meč u Bogoti. Biće ovo 16. susret Kolumbije i Čilea u kvalifikacijama za Mundijal, a Kafeterosi su u blagom vođstvu. Trijumfovali su pet puta, Čileanci u četiri navrata, dok je šest njihovih okršaja završeno nerešenim ishodom.

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svetu.