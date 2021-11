Mozzart derbi u Kragujevcu, Čuka traži izlazak iz krize u Gornjem Milanovcu

Sve smo bliži zimskoj pauzi, još četiri kola su ostala da se odigraju do „raspusta“, a to je mnogo fudbala, svašta na tabeli Superlige može da se promeni do tada. Ovog vikenda igraće se 18. kolo, s mnogo zanimljivih utakmica.

Mozzart derbi igra se u Kragujevcu. Najzad je sunce malo ogrejalo tim iz Šumadije. Posle sedam uzastopnih poraza uspeo je u Subotici da osvojI bod (1:1) i to golom u 90. minutu. Poklopilo se s dolaskom novog trenera Zorana Milinkovića, pa je ekipa odmah posle ovog rezultata dobila tračak samopouzdanja za naredno kolo u kojem na Čika Daču dolazi Napredak (13.00, Arena Sport). Kruševljani su na sjajnom petom mestu, iako u pet poslednjih kola imaju pobedu, poraz i tri remija.

Tradicija kaže da je Napredak u seriji od četiri vezane pobede nad Radničkim, a poslednji poraz je doživeo 2013.

"Svakako je velika stvar što smo na gostovanju u Subotici ostali neporaženi i osvojili vredan bod kojim smo prekinuli lošu rezultatsku seriju. Ipak, ta utakmica je iza nas i sada smo svi u potpunosti fokusirani na predstojeću utakmicu sa Napretkom, koja predstavlja veliki izazov za nas, s obzirom da nam se zbog trenutne situacije u kojoj se nalazimo nameće imperativ pobede. Mislim da su momci u potpunosti svesni važnosti predstojeće utakmice i da su spremni da izgaraju svih devedeset minuta kako bi došli do pobede, koja bi predstavljala snažan impuls za nastavak prvenstva“, istikao je trener Kragujevčana Zoran Milinković, koji će upravo u subotu imati svoj trenerski debi pred kragujevačkom publikom.

Napredak je rival za respekt, ekipa koja zauzima visoko peto mesto na prvenstvenoj tabeli i pruža odlične igre tokom čitave jeseni, naročito na svom terenu, mada i te kako zna da blesne i na gostovanjima. To se najbolje videlo u susretima sa TSC-om u Senti i protiv Metalca u Gornjem Milanovcu (17.00).

Uz iskusne igrače poput Saše Marjanovića i Petra Đuričkovića, Napredak u svojim redovima ima sijaset mladih fudbalskih bisera, kao što su prvi strelac ekipe Đorđe Jovanović i vihorni Srđan Kočić, koji uz dokazanog internacionalca Petra Kunića čine napadačku osovinu kruševačkog tima.

"Napredak je ekipa koja zaslužuje apsolutne pohvale za sve ono što je pokazala u dosadašnjem delu sezone. Trenutni položaj na tabeli omogućava im da u predstojeću utakmicu uđu znatno rasterećeniji u odnosu na nas. Ipak, verujem da će moji momci uspeti da izdrže pritisak i da će pružiti sto odsto svojih mogućnosti kako bi uzeli preko potrebne bodove. Pozvao bih ovom prilikom sve naše navijače, ljude kojima je Radnički u srcu, da dođu u subotu na “Čika Daču” i budu naš dvanaesti igrač na ovoj utakmici. Sigurno je da će momcima uz podršku sa tribina biti znano lakše da dođu do dobrog rezultata“, smatra Milinković.

Šef struke kragujevačkog superligaša Zoran Milinković za duel sa Kruševljanima neće moći da računa na povređene Uroša Blagojevića, Neđeljka Kovinića i Đorđa Jovanovića, dok su pod znakom pitanja Nemanje Tomića, Aleksandra Varjačića i Veljka Trifunovića, koji još uvek ne treniraju punim intenzitetom.

Čukarički je četiri meča bez pobede, tri vezana remija, a šansu za tri boda tim Saše Ilića ima u Gornjem Milanovcu protiv Metalca.

"Gledao sam poslednji meč Metalca protiv TSC-a, odigrali su skoro savršenu utakmicu. Na nama je da vratimo ekipu na pobednički kolosek. Jasno je da u ovom trenutku nismo favoriti na gostovanju Metalcu, i da ćemo morati da damo maksimum da izborimo dobar rezultat. Imaju trenera kojeg su istrpeli i posle možda malo lošijih rezultata, Lazetić je dugo šef struke, dao je svoj pečat toj ekipi. Njima je pobeda u Topoli donela mnogo samopouzdanja. Čeka nas dobar teren, siguran sam da će se tamo igrati kvalitetan fudbal“, rekao je Milan Savić, fudbaler Čukaričkog i dodao:

"Sa eventualna tri boda u Milanovcu možemo kompletnu situaciju da preokrenemo u svoju korist. Tek posle Metalca možemo da razmišljamo o narednim rivalima i preostala tri meča do kraja kalendarske godine. Momci iz Gornjeg Milanovca jedostavno igraju fudbal, ne žele da se izrazito brane“.

U Metalcu igraju dvojica bivših igrača Čukaričkog, Stefan Cvetković i Marko Šarić.

SUPERLIGA SRBIJE – 18. KOLO

Subota

13.00: (3,00) Radnički K. (3,30) Napredak (2,40)

17.00: (4,00) Metalac (3,45) Čukarički (1,95)

Nedelja

13.00: (3,80) Kolubara (3,45) TSC (2,00)

13.00: (1,73) Radnički N. (3,50) Radnik S. (5,30)

14.25: (1,10) Crvena zvezda (11,0) Spartak S. (19,0)

16.30: (11,0) Voždovac (6,25) Partizan (1,25)

Ponedeljak

15.00: (2,65) Novi Pazar (3,25) Proleter N. S. (2,70)

17.00: (1,65) Vojvodina (3,70) Mladost L. (5,70)

***kvote su podložne promenama