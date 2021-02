Sadašnji sportski direktor Crvene zvezde i nekadašnji istaknuti prvotimac srpskog šampiona Mitar Mrkela smatra da je ekipa Dejana Stankovića u stanju da stavi u ozbiljne poteškoće slavnog protivnika, baš kao što je to učinila njegova generacija koju je predvodio legendarni Branko Stanković.

Okolnosti pred čuvene mečeve 1988. godine, kada je u pitanju snaga dva tima, samo naizgled podsećaju na današnje.

"Umesto dvomeča koji je trebalo da bude odigran 1988. godine, igrali smo 'tromeč'. Protivnik nam je bio upravo Milan, koji je tada bio u velikom usponu. Rosoneri su te godine prvi put osvojili titulu prvaka Evrope, a to su učinili i naredne dve godine. Imali su izvanredan tim sastavljen od brojnih reprezentativaca Italije, ali i tri fudbalera koji su nastupali za reprezentaciju Holandije. Kao što se danas govori da je Milan favorit protiv nas, isto tako je bilo i 1988. godine. Naš trener je tada bio Branko Stanković, koji je odlično pripremio utakmice, te se može reći da smo odigrali tri sjajna meča. U Milanu naš tim odigrao je nerešeno 1:1, što je bio povoljan rezultat za nas. U prvom revanš susretu imali smo prednost od 1:0, ali je zbog magle, nažalost, prekinuta utakmica i pomerena za dan kasnije. Sledećeg dana, pred punim stadionom, odigrali smo treću utakmicu u kojoj je takođe bilo nerešeno, pa su penali nažalost odlučili da italijanski predstavnik prođe dalje. To je ono što priželjkujem i sada, jer mislim da crveno-beli mogu da priušte to svojim navijačima na našem stadionu, ali i na gostujućem San Siru u Italiji", kaže je Mitar Mrkela.

Crvena zvezda je tada otpočinjala proces stvaranja moćnog tima.

"Bili smo tada u usponu, kao i Milan. U ekipi smo imali odlične igrače, a bili smo pojačani i fudbalerima poput Savićevića i Pančeva. Dejo je odmah po dolasku u naš klub otišao na odsluženje vojnog roka. Ipak, on je dobio dozvolu vojske da igra utakmice, za razliku od Darka Pančeva, koji nije mogao da pomogne našem timu. Za Zvezdu je tada igrao i sjajni Dragan Stojković Piksi, dok je trener Branko Stanković odlično znao da postavi ekipu, kao i da pripremi taktiku. Čitav klub funkcionisao je odlično, jer je Uprava na čelu sa Draganom Džajićem radila dobro svoj posao. Sve je to razlog zbog kojeg smo mi mogli da se suprotstavimo jednom takvom Milanu. Primera radi, godinu dana ranije mi smo se sjajno predstavili protiv Reala iz Madrida. U tom dvomeču naš tim je bio odličan, te je u Beogradu rezultat bio 4:2 u našu korist, ali je ekipa Reala u Madridu uspela da slavi sa 2:0 i prođe u polufinale KEŠ".

Mrkela kao Zvezdinu prednost u aktuelnom trenutku navodi činjenicu da štab dobro poznaje ekipu Milana, kao i italijanski fudbal.

"Sada je potpuno drugo vreme. Razlika između tradiconalnih klubova koji dolaze iz istočnih zemalja poput Zvezde i bogatih klubova je mnogo veća. Mnogo je više novca u opticaju, a veliki klubovi su postali male kolonije najboljih igrača na svetu. Tako gledano, razlika o kojoj govorimo je sada veća u korist našeg protivnika Milana, nego što je to 1988. godine bio slučaj. Ipak, imamo tim koji je najbolji u poslednjih 15-20 godina. Naš stručni štab na čelu sa Dejanom Stankovićem odlično poznaje italijanski fudbal. Znaju kako treba igrati protiv ekipa kao što je Milan i tu vidimo našu najveću prednost".

Nekadašnji as crveno-belih napravio je razliku u odgovornosti koju preuzimate kao igrač ili funkcioner kluba.

"Uvek je teže biti funkcioner jednog kluba. Igrač je na terenu i ima direktni uticaj na ono što se će se dogoditi. Ne treba živeti u iluziji da imate veći uticaj kada ste van terena. Ipak je najbolje biti igrač i biti direktno odgovoran", zaključio je Mitar Mrkela.

