Utakmice između Vojvodine i Partizana su redovno na ivici incidenta poslednjih godina, nervoza može da se opipa prstima, da se omiriše u vazduhu. I ta tradicija nije iznerevena ni ovog puta.

Sa dva gola u tri minuta, na samom kraju meča, preko Bogdana Mladenovića i Aranđela Stojkovića, Vojvodina je sa igračem više napravila preokret i ponovo tuširala Partizan. Nanela mu je treći poraz zaredom u poslednja tri meseca – 3:2.

Partizan je meč na Karađorđu završio bez isključenog trenera Sava Miloševića, koji je eksplodirao od gneva kao nikad do sada, ali što je važnije za tok meča, celo poluvreme je imao i igrača manje zbog isključenja Sume. I pored svega toga, motivisan protiv Lala kako odavno nije, imao je vođstvo do 89. minuta. A, onda je nokautiran.

Taman kada je izgledalo da Vojvodina nema baš nikakvu ideju kako da dođe makar do izjednačujućeg pogotka, desio se veleobrt. Kompletan defanzivni red crno-belih je pustio Mladenovića da se namesti i uputi sjajan udarac, koji se od stative odbio u gol. Ni golman Popović se nije proslavio, bio je to udarac u njegov ugao.

Šok za Partizan je bio toliki da je samo tri minuta kasnije Vojvodina napravila višak, a Aranđel Stojković takođe maltene neometan iz "centrale" pogodio – 3:2! Kakav šok, kakav preokret, kakav fudbalski trilet. Iz ambisa do vrha. Sa igračem više.

A, delovalo je da će Partizan sa desetoricom na terenu posle dva uzastopna poraza od Vojvodine odneti pobedu. Iako oslabljeni, napadali su crno-beli sve dok nisu postigli gol za 2:1. Bilo je to delo Šćekića, koji je glavom poslao parabolu posle slobodnjaka i pogodio tamo gde Simić nije mogao da dohvati.

Bio je Parni valjak na dobrom putu ka trijumfu, ali ostao je bez snage, bez koncentracije, dok je Vojvodina nadirala, tražila je makar deo plena brojčno jača. I došla je do celog.

No, to je kraj drame. Mnogo toga oko čega će se pričati se dešavalo i mimo golova. Najpre je to burna reakcija Sava Miloševića, koji je u jednom momentu potpuno izgubio nerve, gađao sudiju flašicom, šutnuo mikrofon na stazi i otišao s terena i ne čekajući da mu Jovanović dodeli crveni karton.

„Sram vas bilo šta radite“, ponovio je nekoliko puta Milošević delegatu utakmice dok je odlazio u svlačionicu.

Vatru na ionako večito napetim duelima dva tima zapalili su Sejduba Suma i Nikola Drinčić još u prvom poluvremenu. Samo što je Partizan poveo lepim golom Sadika, zakačila su se dvojica iskusnih vezista. Prvo je Drinčić „čvrknuo“ laktom po licu Gvinejca, koji je u nastavku u padu svom silinom udario takođe laktom, Drinčića u vrat. Kapiten Vojvodine je dobio žuti, a kreator igre crno-belih direktan crveni karton.

Vojvodina je izjednačila maltene čim je počelo drugo poluvreme, a onda je ponovo Partizan preuzeo konce igre. I došao do vođstva. I ispustio ga. I sada na prvenstvenu pauzu odlazi novim teškim udarcem u šampionske snove.

Treći put zaredom je tim Nenada Lalatovića upisao pobedu nad crno-belima. Ovog puta je i Talija namignula Novosađanima, osim umešnosti u tom finišu. Na tabeli su sada ispred Partizana.

SUPERLIGA - 6. KOLO

Petak

Inđija - Javor 3:2 (1:0)

/Aleksić 8, Dimitrov 56pen, Bastajić 82 - Luković 68, Jevtić 75/

Metalac - Čukarički0:0

Subota

Rad - Napredak 3:1 (1:1)

/Jovanović 42, Novaković 50, Trninić 63 - Stević 25/

Novi Pazar - Radnik 0:0

Zlatibor - Mladost Lučani 1:0 (0:0)

/Đakovac 60/

OFK Bačka - Voždovac 2:1 (2:1)

/Žakula 2, 8 - Živković 10/

Radnički Niš - Proleter NS 2:0 (0:0)

/Gavrić 52, Stojiljković 69pen/

Nedelja

Vojvodina - Partizan 3:2 (0:1)

/Vukadinović 51, Mladenović 89, Stojković 92 - Sadik 40, Šćekić 69/

Mačva - Spartak U TOKU

Crvena zvezda - TSC U TOKU