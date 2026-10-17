Murinjo: Da sam na Vinisijusovom mestu, otišao bih negde gde bi me više poštovali

„Igrači su umorni sada, ali neće biti umorni za utakmicu. Uostalom, imamo jako dobre opcije ukoliko se odlučim za promene, da malo osvežim ekipu. Sevilja je sjajan tim, borila se do kraja i u utakmicama koje je izgubila. Luis Garsija radi tamo odličan posao. Biće teška utakmica, ali želimo da pobedimo“, rekao je Murinjo.

Jedna od tema na koje je Portugalac pričao je Vinisijus žunior, oko kojeg se ne stišava bura.

„On je fantastičan tip i lak za saradnju. Svakog dana provodim sa njim po nekoliko minuta. Jako ga cenim najviše zbog toga što uvek nađe način da iz svega što mu se dešava izađe sa osmehom na licu. Da sam ja na njegovom mestu, verovatno ne bih bio ovde danas. Iznudio bih odlazak u zemlju gde bi me više poštovali, ali on je ostao zbog vernosti koju oseća prema Real Madridu i njegovim navijačima. On veruje da stvari mogu da se poprave, a i dalje ima osmeh na licu“.

Pričao je Murinjo i o planovima za zimski prelazni rok.

„Ne tražim pojačanja, ne tražim ništa. Zadovoljan sam igračima koje imamo. Smatram da je normalno očekivati da će fudbaleri napredovati, individualno i timski, pogotovo kada možemo da radimo u miru. Trenervo posao je da razvija igrače. Ja volim da imam kraće rostere, pa da bi neko došao, neko mora da ode. Ako sportski direktor ima nekog određenog igrača na umu, tu smo da to razmotrimo. Ali, to se neće desiti na moju inicijativu“, istakao je Murinjo.