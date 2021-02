Nastavlja se posrtanje Totenhema. Posle ispadanja u FA kupu od Evertona pre samo tri dana (4:5 posle produžetaka), Pevci su deklasirani na Etihadu od zahuktalog Mančester Sitija. Građani su tako vezali 23 utakmice u svim takmičenjima bez poraza, dok je ekipa Žozea Murinja ostvarila samo jedna trijumf na poslednjih pet mečeva. Posle susreta portugalski stručnjak ističe da je umor uticao na njegovu ekipu, ali ima prigovore i povodom penala koji je dosuđen u korist Građana.

Murinjo nema šta da zameri svojoj ekipi, koja je pre samo tri dana dva sata provela na terenum pa je jasno da postoji određeni umor kod igrača. Ipak, Siti je takođe 10. februara igrao sa Svonsijem u najstarijem takmičenju na svetu (3:1), doduše u Velsu nije bilo produžetaka.

"Bio je to sudar svežeg i veoma umornog tima, koji je ipak jako dobro otvorio utakmicu i u potpunosti je kontrolisao. Pogodili smo prečku, prednost je mogla da nam da prekopotrebnu energiju, posebno jer su momci bili jako umorni".

Posle penala sve je bilo drugačije. Dao nam je Portugalac i definiciju "modernog" jedanaesterca.

"Još jedan moderan penal nas je stavio u nezgodnu situaciju. To je penal koji vam sviraju kada noktom dodirnete protivnika. Za neke je to penal i onda interveniše VAR i ne možete da poreknete da je bilo kontakta", pojasnio je Murinjo.

Ističe da je ipak zadovoljan izdanjem svoje ekipe, posebno stavom sa kojim su igrači pristupili utakmici.

"Jako sam zadovoljan njihovim stavom. Pre par dana su pojedini proveli dva sata na terenu. Dali su sve od sebe. Ali nekolicini je bilo jako teško. Tim koji nije ujedinjen na kraju bude kažnjen, ali ja sam video momke koji su dali sve od sebe, tako da ne mogu ništa da zamerim mojim igračima, osim par grešaka u odbrani, koje su uvek prisutne."

Ponovo se govorilo i o Geretu Bejlu i Dele Aliju. Velšanin je dobio priliku sa klupe protiv lidera na tabeli, ali nije pomogao svojim igračima da promene stanje stvari na terenu. Murinjo smatra da bi pomenuti dvojac mogao da bude od velikog značaja za ekipu, posebno u želji da se domognu Lige šampiona.

"Oni su dobri igrači, koji kada su fit i spremni mogu da pomognu i u tom slučaju su uvek dobrodošli. Umemo i mi treneri da pogrešimo, kao i svi. Niko od nas nije lud. Niko ne kaže da ne želi od igrača da pomogne ekipi kada je on sposoban da to uradi. Da li imaju kvalitet? Da i to svi znamo. Kada su fit, spremni i smatraju da su fizički i psihički na dobrom mestu, onda su dobrodošli, jer su nam potrebni svi raspoloživi igrači".

U finišu utakmice se povredio i Hjong Min Son, posle starta Žoaa Kansela. Murinjo ističe da napadač ima ranu na nozi, pa je u čudu kako defanzivac Sitija nije sankcionisan.

"Ima ranu na članku, a to znači da je zakačen kramponon. To mora da bude karton. Ne baš crveni, pa je VAR u ovom slučaju bio nemoćan. Ne verujem da je bilo za isključenje, ali ako to nije bio žuti karton, sa sudijom koji stoji na pet metara udaljenosti, ne znam šta je. Nadajmo se da povreda nije ozbiljnija."