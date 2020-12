Dva osvojena boda od maksimalnih 12 i Totenhem je za dve nedelje izgubio korak za Liverpulom u šampionskoj trci. Da stvar bude gora po londonski tim, u remiju sa Vulverhempton londonski tim je po četvrti put u sezoni ispeo da prokocka prednost, sve zbog refleksa da se posle postignutog gola povuče pred svoj šesnaesterac i brani vođstvo. Međutim, Žoze Murinjo je posle utakmice isticao kako to nije ono što je on zamislio na poluvremenu.

"Nisam želeo da se branimo duboko, ubacio sam Bergvajna umesto Regilona, zamenio svežeg Lamelu umornim Sonom. Braniti se duboko - to mi nije bila namera. Znaju šta sam tražio od njih na poluvremenu, ukoliko nisu uspeli bolje, to je zato što nisu mogli bolje. Znam način na koji pripremam tim, znam šta sam tražio od igrača, znam sve to i ne želim da kažem više od toga. Odajem priznanje Vulvsima, naravno, jer su vršili pritisak na nas, pritisak sa kojim smo se prilično dobro nosili, vrlo dobro kontrolišući utakmicu. Ali nismo imali ambiciju i želju da idemo po još", rekao je Portugalac za Skaj Sport.

Svestan je Murinjo da je njegov tim morao da krene po drugi gol, posebno pošto je do vođstva stigao u prvom minutu.

"Ne znam da li smo zaslužili više od boda. Dogodila nam se najbolja moguća stvar - postigli smo gol u prvom minutu. Imali smo kontrolu nad igrom i primili gol posle kornera. Imali smo 89 minuta da postignemo još neki gol, ali nismo."

U "normalnim" okolnostima bod na Molinou bio bi zadovoljavajuć, ali...

"Jedan bod protiv Vulvsa obično ne bi bio loš rezultat jer su jak protivnik. Ali ako postigneš gol u prvom minutu, kontrolišeš utakmicu i imaš 89 minuta da postigneš još koji gol, mora da postoji osećaj frustracije. Veoma razočaravajuće, baš kao protiv Liverpula, gde smo 90 minuta kontrolisali opasne igrače i primili gol posle prekida.", podseća Murinjo.

Totenhem več za dva dana očekuje meč sa Fulamom na Vajt Hart Lejnu, gde će imati priliku da trijumfalno okonča 2020. godinu, ali malo čime londonski tim može da bude zadovoljan u decembru. Jedinu pobedu u ovom mesecu Pevci su ostvarili protiv Stouka u Liga kupu, koja ih je odvela u polufinale takmičenja. Ali slaba je to uteha za tim koji se do pre dve nedelje isticao kao kandidat za titulu.