Frenk Lampard napustio je Čelsi posle godinu i po dana. Klupska legenda nije izdržala duže na klupi Plavaca, a sada se najverovatnije na tom mestu čeka Tomas Tuhel. Lampard je tako postao deseti trener koji je dobio otkaz otkako je Roman Abramovič preuzeo klub.

Naravno, ova vest odjeknula je jako Ostrvom, a komentar cele priče dao je Žoze Murinjo, bivši trener Čelsija, danas komandujući u Totenhemu.

On je na konferenciiji za medije posle trijumfa nad Vikombom u FA kupu dobio od novinara pitanje i vezano za Lamparda. Portugalac nije ustuknuo pred tim izazovom.

"Uvek sam tužan kada neki moj kolega izgubi posao", rekao je Murinjo.

Nije krio Murinjo nezadovoljstvo posle svega što se dogodilo na Stamford Bridžu.

"Frenk nije samo moj kolega, on je važna osoba u mojoj karijeri. Tako da mi je žao zbog njega što je dobio otkaz. Ali to je brutalnost fudbala. Posebno modernog fudbala. Kada postaneš trener, znaš da će se pre ili kasnije i tebi to dogoditi", rekao je Murinjo.

Tokom 571 dana na klupi Lampard je vodio Čelsi u 84 zvanične utakmice i ostvario 44 pobede, 15 remija i 25 poraza što je tek nešto više od 52,4 odsto uspešnosti, uz 1,67 bodova po utakmici.

On je već bivši trener, Plavci čekaj Tomasa Tuhela koji bi trebalo da potpiše ugovor na 18 meseci.

Pored Lamparda, Murinjo je odgovaraona pitanja vezana za utakmicu protiv Vikomba.

"Znali smo da će biti teško. Počeli smo pripremu utakmice tako što smo pokazali igračima šta su nam uradil pre nekoliko godina na Vaj Hart Lejnu. Šestorica od tih igrača, kao i mendažer, još su u timu. Tako da mislim da je to bio dobar start pripreme za meč, znali smo koliko nas težak posao čeka. Nije lako izdržati njihov način igre”, rekao je Murinjo.