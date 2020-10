Ne dešava se često Žozeu Murinju da posle vođstva od 3:0 mora da se zadovolji samo bodom. Ali večeras je morao. Hrabri Vest Hem se vratio iz mrtvih i bombom Manuela Lansinija u poslednjem sekundima meča izborio remi 3:3.

Nije Murinjo posle meča imao objašnjenje za pad u igri njegovog tima, zažalio je zbog propuštenih šansi za četvrti gol, ali i sportski čestitao rivalu.

“Imali smo utakmicu pod kontrolom, Hari Kejn je mogao da postigne i četvrti kada je pogodio stativu, Bejl je imao šansu da “ubije” utakmicu… Ali i ovo je fudbal. Nenamerno, tim je počeo da pada. Sa Vinksom smo opet našli balans i kontrolu. I baš u tom momentu smo primili prvi i podigli im samopuzdanje. Moji momci nisu bili psihički jaki da se nose sa tim. U poslednjim sekundima smo izgubili dva boda”, rekao je Murinjo posle meča.

Posbeno je pohvalio češkog vezistu Tomaša Součeka.

“Rekao sam igračima da paze na prekide jer sam znao da su oni tu jaki. Mojes je u Součeku našao novog Felainija. Na kraju, imali su i sreće ali su se žestoko borili za tu sreću i zaslužuju pohvale”.

Na pitanje da li je zažalio zbog odluke da Geret Bejl počne meč na klupi, Murinjo je odgovorio:

“Nisam. Mislim da je bilo dobro što nije počeo. Da ne ispadne da ga čeka zlatna fotelja u timu i da u nju može da sedne kada hoće. Bila je to i poruka ostataku ekipe. Svako u ovom timu mora da se bori za mesto. Bejl je jako dobro prihvatio celu grupu, svi ga vole, a mislim da i on voli ono što je zatekao ovde. Ambijent je pozitivan, fokus nije bio na njemu već na utakmici. Uopšte nisam razmišljao o tome koliko je vremena proveo na klupi. Da li 65 minuta, manje ili više… Šteta što nije dao zaj četvrti gol. Bio bi to divan način da reši utakmicu”.