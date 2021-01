Večeras je na programu još jedan meč četvrte runde (šesnaestina finala) FA kupa, Vikomb Vonderersi će ugostiti ekipu Totenhem Sparsa (20.45). Biće to duel najslabijeg tima Čempionšipa ove sezone i ekipe koja drži peto mesto na tabeli Premijer lige. Plavcima sa Adams parka predstoji teška borba za opstanak u drugom rangu, dok Pevci posle plasmana u finale Liga kupa imaju želju da se domognu završnice i u najstarijem takmičenju na svetu. Vitrine nisu dopunjavali već 13 godina.

Ekipa Gereta Ejnsvorta je u poslednje vreme počela da beleži značajno bolje rezultate. Posle 11 mečeva bez trijumfa (šest poraza i pet remi) Vikomb je minulu godinu okončao pobedom nad Kardifom, usledio je poraz od Midlsbroa, a potom ubedljiva pobeda protiv Prestona u prethodnoj rundi FA kupa (4:1). Taj meč odigran je pre 16 dana, Vonderersi su više od dve nedelje bez fudbala zbog pozitivnih testova na virus korona u svojim redovima. Očekuje se da Ejnsvort izvede najjači sastav protiv Pevaca, ali je jasno da će u mislima trenera Vikomba biti i predstojeći period u Čempionšipu, u kojem njegovu ekipu do kraja februara čeka devet utakmica.

Totenhem je sa druge strane konačno imao nešto vremena za odmor. Od početka 2021. godine puleni Žozea Murinja odigrali su pet mečeva i ne znaju za poraz. Remizirali su sa Fulamom u Premijer ligi, upisali pobede protiv Šefilda i Lidsa u elitnom takmičenju, kao i protiv niželigaša Marejna u FA kupu i Brenforda u Liga kupu. Vezali su sedam mečeva bez poraza u svim takmičenjima (minulu godinu su okončani pobedom nad Stoukom u Liga kupu i remijem sa Vulvsima u PL).

Jasno je da je FA kup još jedna lepa prilika za Pevce da se domognu trofeja i tako dopune vitrine u kojima se nakupila prašina, ali moraće Murinjo da razmišlja i o Liverpulu, koji na Vajt Hart Lejn stiže već u četvrtak (21.00) u okviru 20. kola Premijer lige. Zato ne treba očekivati najjaču postavu ekipe iz Severnog Londona i pored činjenice da je imala nedelju dana da se odmori. Tako bi Hari Kejn i Hjung-min Son trebalo da se nađu na klupi, dok bi napad Pevaca trebalo da predvode Karlos Vinisijus (postigao het trik u prethodnoj rundi protiv Marejna) i Geret Bejl. Velšaninu nikako da krene po povratku u Totenhem, večeras će imati još jednu priliku. Na golu bi trebalo da stoji Džo Hart umesto Lorisa, a izvesno je da u timu neće biti povređenog Dele Alija, zbog povrede tetive.

Murinjo je obećao jak tim.

"Ne vidim Vikomb kao tim koji će ubiti diva. Čempionšip je jedna od najboljih liga na svetu, bolja od mnogih prvih liga širom Evrope. Uz dužno poštovanje prema Marejnu, ovo je drugi nivo", izjavio je gospodin Posebni pred meč četvrte runde FA kupa.

Trener Vikomba Geret Ejnsvort (©Reuters)

Posebnu pažnju posvetio je kolegi sa suparničke klupe. Geret Ejnsvort nije tipičan ostrvski trener. Sa svojom dugom kosom više podseća na rok zvezde (pored fudbala bavi se i muzikom), što je Portugalac morao da prokomentariše.

"On mora da uživa u životu. Deluje kao srećan tip i ako je da bi bio srećan potrebno da svira rok, peva i da bude deo divnog muzičkog sveta, on to mora da uradi. Sećam se da je neko rekao, možda čak i on, da bi ga sa drugačijom frizurom drugi videli kao velikog trenera, ali ja ne mislim da to ima ikakve veze sa frizurom. Pep Gvardiola recimo nema frizuru. Moja je uvek ista, staromodna, seda. On ima dugu, rokersku kosu, što je sjajno. I pored toga je dobar trener. Toliko dugo možete da budete u klubu samo ako ste dobri, ako napredujete, ostanete i borite se u teškoj ligi kao što je Čempionšip. On zna šta želi. Tačno zna kako da igra i kako da izvuče najbolje od svojih igrača. Tako da, dobar je trener i srećan tip. Žao mi je samo što sa njim ne mogu da pevam jer bih mu upropastio muziku", rekao je Murinjo.

Totenhem je FA kup osvojio u osam navrata, ali nijednom u poslednjih 30 godina, čak se nisu dokopali ni finala u protekle tri decenije.

ENGLESKA, FA KUP – ŠESNAESTINA FINALA (JEDAN MEČ)

Petak

Čorli - Vulverhempton 0:1 (0:1)

/Vitinja 12/

Subota

Sautempton - Arsenal 1:0 (1:0)

/Gabrijel ag 24/

Barnsli - Norič 1:0 (0:0)

/Stajls 56/

Brajton - Blekpul 2:1 (1:1)

/Bisuma 27, Alzate 58 - Madin 45+1/

Milvol - Bristol Siti 0:3 (0:1)

/Dijediu 32, Vels 58, Semenjo 72/

Šefild Junajted - Plimut 2:1 (1:0)

/Bašam 39, Šarp 47 - Kamara 75/

Svonsi - Notingem Forest 5:1 (2:0)

/Kulen 7, 67, Grimes 29, 61pen, Kuper 84 - Nokert 56/

Vest Hem - Donkaster 4:0 (2:0)

/Fornals 2, Jarmolenko 32, Batler 53ag, Afoljan 78/

Čeltenam - Mančester Siti 1:3 (0:0)

/Mej 59 – Foden 81, Gabrijel Žezus 85, Tores 90+4/

Nedelja

Čelsi – Luton 3:1 (2:1)

/Abraham 11, 17, 74 – Klark 30/

Brentford – Lester 1:3 (1:0)

/Beh Sorensen 6 – Under 46, Tilemans 51 penal, Medison 71/

Fulam – Barnli 0:3 (0:1)

/Rodrigez 31, 71 penal, Long 81/

Mančester junajted – Liverpul 3:2 (1:1)

/Grinvud 26, Rašford 48, Fernandeš 78 – Salah 18, 58/

Everton - Šefild Venzdej 3:0 (1:0)

/Kalvert Luvin 29, Rišarlison 59, Mina 62/

Ponedeljak

20.45: (10,0) Vikomb (6,50) Totenhem (1,25)

***kvote su podložne promenama