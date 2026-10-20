Murinjo odbrusio na pitanje o Vinisijusu: Grb je svetinja! Sa Ardom i Bernardom bismo primili pet golova

Time je praktično stavio do znanja da u njegovoj svlačionici nema povlašćenih samo zbog velikog imena ili milionske tržišne vrednosti. Ipak, kada je reč o Vinisijusu, nije ostavio dilemu oko njegove pozicije.

"Mogu samo da vam kažem da će Vinisijus igrati kao levo krilo. Jan je takođe levo krilo, ali on još ne zna da li će sutra da igra".

Ništa manje zanimljiv nije bio ni deo konferencije posvećen taktičkim zamislima Portugalca, naročito ulozi Arde Gulera i Federika Valverdea. Murinjo je istakao da su obojica dragoceni upravo zbog sposobnosti da odgovore različitim zahtevima, ali je potom izneo prilično slikovitu procenu jedne od mogućih kombinacija u veznom redu.

"Najbolja pozicija za njih dvojicu je na terenu. Različiti su igrači, ali obojica imaju sposobnost da igraju na više pozicija i da se prilagođavaju. Imate fudbalere koji kažu: 'Ili ću igrati ovde ili neću igrati', a imate i one koji mogu da odgovore različitim zadacima".

Potom je usledila izjava koja će sasvim sigurno izazvati reakcije među navijačima Kraljevskog kluba.

"I dalje imam osećaj da bismo, da smo u Rimu igrali sa Bernardom i Ardom u sredini terena, primili pet golova. Za sve postoji pravi trenutak. Pokušavaću da donosim najbolje odluke za ekipu. Nekada ću biti u pravu, a nekada neću“, rekao je Murinjo.

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Portugalac je tako još jednom podvukao da individualni kvalitet nije dovoljan ukoliko ekipa izgubi taktičku ravnotežu. Objasnio je da izbor veznog reda zavisi od protivnika i okolnosti, pa nekada prednost dobijaju defanzivnije orijentisani fudbaleri, a nekada oni sa većom slobodom u organizaciji napada.

Murinjo se osvrnuo i na pitanje novinara zašto Kilijan Embape i Karlos Espi nikad nisu zajedno započeli utakmicu, i nije zvučao naročito oduševljeno tom idejom.

"Teško je da obojica budu starteri. Mogu da igraju u formaciji 4-4-2, ali sa našim krilnim fudbalerima to bi zapravo bilo 4-2-4. Nisam siguran da tako možemo da pobeđujemo. U nekoj ludoj završnici utakmice možete to da pokušate, ali inače... U shvatanju takvih stvari leži razlika između trenera i novinara, uz dužno poštovanje".

Govoreći o napretku ekipe, portugalski strateg nije pokušavao da stvori utisak da je njegov posao već završen. Naprotiv, smatra da Real još nije ni blizu maksimuma.

"Mnogo toga nam nedostaje. Ovde smo četiri meseca i nemoguće je da ekipa već bude tamo gde želimo. Moramo stalno da napredujemo, individualno i kolektivno. Što bolje ja poznajem igrače, a oni mene, to je veće naše taktičko razumevanje. Znam da su zahtevi u Real Madridu maksimalni. Tri godine koje sam ranije proveo ovde naučile su me tome".

Naglasio je i da nije trener koji će tvrdoglavo insistirati na jednoj ideji bez obzira na rezultate.

"Nisam jedan od onih tvrdoglavih trenera koji imaju jednu zamisao i spremni su da žive ili umru sa njom. Otvoren sam za analizu i traženje novih rešenja. Nekim stvarima sam zadovoljan, nekima nisam".

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Kada je reč o predstojećem susretu sa Lajpcigom, Murinjo je upozorio da nema mesta opuštanju uprkos dobrim rezultatima njegovog tima.

"Lajpcig nije samo ekipa koja je ubedljivo izgubila u Minhenu. To je tim koji ima tri boda i želi da se plasira dalje. Mi smo dobili tri utakmice u kratkom periodu, poslednju smo odigrali veoma dobro i kompletno, ali moramo da nastavimo".

Zanimljivo je i da Portugalac nije želeo da se previše zadržava na aktuelnim polemikama o suđenju u Španiji. Umesto toga, pohvalio je rumunskog arbitra Ištvana Kovača, kojem je povereno deljenje pravde protiv nemačkog predstavnika.

"Sutra imamo sudiju sa kojim nema šale. Njegov kvalitet i ličnost su na izuzetno visokom nivou. Imam utisak da je toliko dobar da VAR neće imati važnu ulogu na utakmici. Veoma sam zadovoljan što imamo takvog arbitra".

Na pitanje o favoritima za osvajanje Lige šampiona, Murinjo je odbio da razmišlja toliko daleko.

"Prerano je. Real Madrid trenutno nema cilj da osvoji Ligu šampiona, već da se plasira dalje. Kada sakupimo potreban broj bodova, sledeći cilj biće da izbegnemo plej-of koji smo igrali prošle sezone. Osećam da će ove godine biti potrebno mnogo bodova. Kada osvojimo tih 11 ili 12, razmišljaćemo o osmini finala".

Dotakao se i rada u Valdebebasu, posebno pohvalivši profesionalizam Džuda Belingema i brigu koju Jan Diomande posvećuje fizičkoj pripremi. Ipak, naglasio je da iza svakog fudbalera stoji čitav sistem medicinskog osoblja, fizioterapeuta i stručnjaka za sportsku nauku, bez kojih takav način rada ne bi bio moguć.

Na kraju, govoreći o prvih stotinak dana svog novog mandata u Madridu, poručio je da nije došao sa unapred određenim rokom trajanja.

"Bio sam dobro pripremljen kada sam stigao, ali želeo sam da počnem od nule. Nisam došao sa idejom da ostanem 100 ili 200 dana, tri godine ili duže. Došao sam sa ciljem da svakog dana pružim maksimum kako bi budućnost bila bolja".

A ako je suditi po najzvučnijoj poruci sa konferencije, pravila u Murinjovom Realu prilično su jednostavna: ni Vinisijus, ni Embape, ni bilo koja druga zvezda ne mogu biti iznad kluba. Nedodirljiv je samo grb.