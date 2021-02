Sam je za sebe rekao da je poseban. Dodali bismo – neponovljiv. Štagod da uradi, Žoze Murinjo privlači pažnju. Uvek nađe način da situaciju, bar u javnosti, okrene u svoju korist, pa i još jednog premijerligaškog poraza reflektore upire na takmičenje koje bi, eventualno, moglo da mu donese plasman u Ligu šampiona.

Reč je o Ligi Evrope, u kojoj klub iz Londona prikazuje znatno bolje partije nego u prvenstvu. Relativno lako je prošao grupu, a posle 4:1 u prvom susretu sa austrijskim Volfzbergerom očekuje se lagan plasman u osminu finala.

S tim što je Portugalac zagledan u finale u Gdanjsku, 26. maja.

„Miran smo. Siguran u sebe i ono što radi. Nisam zadovoljan, ali zrelost mi pomaže da me krasi samopouzdanje. Verujem da ćemo osvojiti Ligu Evrope i da ću u istoriji Totenhema biti iz dobrih razloga. Ne loših“, uvraća Murinjo na opaske da je na prvih 50 utakmica u sadšanjem klubu osvojo najmanjii broj bodova u poređenju sa istim periodom u Portu, Čelsiju (dvaput), Interu, Realu i Mančester junajtedu.

Uz bitnu razliku: svi timovi su ciljali trofeje i pre i za vreme njegovog mandata, a i kasnije. Totenhem je poslednji put osvojio pehar 2008. godine (Liga kup). Podatak koji valja uzeti u obzir makar koliko i promenu ličnosti njegovog glavnokomandujućeg.

„Hvala Bogu što više nisam trener kakav sam nekad bio. Sve se menja. Nekad sam imao problema – ne u smislu rezultata, jer ih nisam imao mnogo loših – na dnevnoj bazi, reagovao previše emotivno. Umesto da mi to odmah pomogne, stvorilo je konflikate. Primera radi, napustio sam Čelsi kao prvak Engleske. Možda godine pomažu da reagujete iskusnije u nekim situacijama, kao što sam ja spremniji da se nosim sa negativnim trenucima. Sad sam spokojan“.

Pojašnjenje:

„Sposoban sam da kontrolišem emocije, ali niko od nas nema dugme za raspoloženje, da ga pritiska, zavisno da li je srećan ili ne. Moja priroda se ne menja. Kad izgibim utakmicu normalno da ne mogu biti zadovoljan. Srećom, to što imam više godine pomaže da lakše prebrodim situacije“.

Ruku na srce, kritičari ga čekaju na krivini, posle svakog lošeg rezultata govore da je prevaziđen i(li) da nije u modi, ali i za takve ima poruku u vidu 25 trofeja! Iako je svestan da put do njih nije posut laticama.

„Baš bih voleo da znam koji to trener je uvek hodao po oblacima, kome to nikad nije bilo oblačno ili mračno. Možda samo onaj trener koji je vodio dominantan tim u nekoj ligi. E, to pokazuje koliko je moja karijera lepa. I ne, to me ne čini depresivnim. Naprotiv, predstavlja izazov“.

U zaključku, Žoze je jasno stavio do znanja da nije zadovoljan tretmanom u ostrvskoj javnosti. Kao primer je naveo subotnje gostovanje Čelsija Sautemptonu kad je Tomas Tuhel izveo Kaluma Hadsona Odoija iz igre samo 31 minut pošto ga je poslao na teren. Uveren je Portugalac da bi krvožedni britanski mediji njega razapeli zbog tog gesta, dok Nemci gledaju kroz prste.

„Nekad izgovorimo kontroverzne reči, neke koje drugi ne razumeju, neke baš ružne, ali to nije slučaj sa mnom. Prethodnog vikenda jedan od mojih kolega je otišao predaleko izgovorivši neke reči, međutim, to je drga priča, jer nije došla iz usta Žoeza Murinja. E, to je problem“, dodao je Posebni.

Ili – neponovljivi.

OKRENULA SE PRIČA O BEJLU, SAD JE POSEBAN FUDBALER

Ponekad deluje da Žoze Murinjo namerno udara kontru svima, pa je u trenucima kad svi kritikuju Gereta Bejla i najavljuju njegov povratak u Real našao da hvali Velšanina, iako ovaj, realno govoreći, ne može s loptom da se sastavi u drugom mandatu na novom Vajt Hart Lejnu.

„Poseban fudbaler. Uverili smo se u to tokom drugog poluvremena gostovanja Vest Hemu, kad je udario pozitivan pečat i odigrao kvalitetnu utakmicu. Centrirao je, stvorio nekoliko šansi, uzdrmao prečku. Bio je u svom najboljem izdanju“, rekao je Murinjo.