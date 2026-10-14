Mušema posle 21 godine u zeleno-belom delu Sevilje

Pre više od dve decenije Lorenco Sera Ferer je vodio tim iz Andaluzije u evropskom kremu.

“Radost je videti Betis u najvišem rangu evropskog i svetskog fudbala”, rekao je Sera Ferer za Marku i pohvalio Čileanca na kormilu.

“Sviđa mi se kako Betis igra ne samo na početku ove sezone, već i prošle. Pelegrini donosi stabilnost i pozitivna osećanja. Njegov pristup je dobro prihvaćen od svih u klubu. Sve je dobro organizovano i kohezivno”, istakao je nekadašnji trener Betisa koji je sa zeleno-belima osvojio Kup kralja.

21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35) MOZZART RELAX

Betis je na startu Lige šampiona pobedio u Lilu sa 3:2, a onda je ostvario tri pobede i remi u Primeri. Za vikend je dao pet golova Osasuni. Lep i dopadljiv fudbal igra prošlogodišnji finalista Lige konferencije.

“Ekipa je u dobroj formi, što pokazuju rezultati. Osećamo se sposobnim da osvojimo sva tri boda kod kuće protiv veoma teškog protivnika. Moramo to da uradimo pokušavajući da ponovimo sve što smo uradili u prethodnim utakmicama. Imam posvećen tim koji izlazi da pobeđuje, grupu igrača sa karakterom koji mi daju mnogo opcija kada su utakmice u kratkom razmaku. Sve dok grupa ima ambicije, a individualne performanse ostaju visoke, ovaj tim je sposoban da postigne veće stvari”, rekao je vremešni čileanski stručnjak.

Brazilac Antoni je rovit, ali će igrati protiv šampiona Portugalije.

“Antoni je spreman i biće u konkurenciji. Videćemo da li će početi meč, ali nema većih problema s mišićima”.

Betis želi da prezimi u evropskom kremu.

“Naš glavni cilj u ovoj Ligi šampiona je da se kvalifikujemo za sledeće rundu. Vidim ekipu veoma samouverenu i posvećenu. Sledeće dve domaće utakmice pred našim navijačima nisu 100 odsto odlučujuće, ali će u velikoj meri uticati na naš put ka tome gde možemo da stignemo”, istakao je Pelegrini.

Najveća opasnost po gol Betisa pretiće od španskog napadača Samua koji se oporavio od povrede. On je rođen u Melilji, ali je detinjstvo proveo u Sevilji.

“Mogućnost da debitujem u Ligi šampiona ovde je jedna od onih slučajnosti u životu, ali se nadam da će biti sjajan dan ne samo za mene, već i za tim“, naglasio je Samu koji se oporavio od povrede ligamenata kolena.

On se prošlog meseca vratio na teren posle sedam i po meseci pauze. Za vikend je odigrao 23 minuta u Maritimu. Porto ima sve pobede u Primeiri, a prošlog meseca je na premijeri Lige šampiona poražen od Sitija (0:2) na Dragau.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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LIGA ŠAMPIONA - 2. KOLO

Utorak

Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:2)

/Suarez 22, Dumbija 75/

Sabah - Slavija Prag 2:0 (2:0)

/Paris 49, Mikels 88/

Atletiko Madrid - Mančester Junajted 2:0 (1:0)

/Barios 1, Lukman 79/

Galatasaraj - Barselona 1:4 (1:1)

/Batrakov 28 - Kanselo 43, Fermin 50, Gordon 53, Adejemi 65/

Inter - Klub Briž 3:4 (1:1)

/Martines 44, 81, Boni 90+3 - Tresoldi 30pen, 63, 74, Vermand 87/

Lajpcig - PSV 1:0 (0:0)

/Gruda 71/

Viljareal - Napoli 3:1 (2:1)

/Mikautadze 23, Murinjo 26, Oluvasei 86 - Rahmani 8/

Viking - Bajern 3:3 (2:0)

/Stensens 2, Kristijansen 38, Haugen 90 - Kejn 54pen, 60, Dijaz 71/

Arsenal - Lil 3:0 (0:0)

/Timber 64, Eze 67, Saka 71/

Sreda

18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28) MOZZART RELAX

18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)

21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35) MOZZART RELAX

21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95) MOZZART RELAX

21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)

21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)

21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)

21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60) MOZZART RELAX

21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama