Nije mogao Maurisio Poketino da računa na veliki broj zvezda pred susret petog kola Lige 1. Zbog obaveza u reprezentacijama i povreda, van protokola su bili Lionel Mesi, Nejmar, Anhel Di Marija, Marko Verati, Serhio Ramos... Okosnica supertima iz francuske prestonice. Ipak, to nije usporilo četu argentinskog stručnjaka na putu ka pobedi. Ubedljivo je savladala ekipu Klermona na Parku prinčeva, a susret je sa dva pogotka obeležio bivši fudbaler Mančester junajteda Ander Erera - 4:0 (2:0).

Nije gost bio potpuno bezopasan. Trudio se koliko je mogao da se suprostavi daleko kvalitetnijem protivniku, ušao je u meč sa željom da se nadigrava, da iskoristi kadrovske probleme u redovima Svetaca. Krenuo je po iznenađenje. Spušten je na zemlju već posle pola sata igre, a desetkovani Parižani nisu pušptali nogu sa papučice za gas, pa su na kraju spakovali poker golova u protivničku mrežu.

Posle pet kola Poketinovi izabranici imaju maksimalan učinak. Iako su od starta sezone imali kadrovskih problema. Klermon je konačno poklekao, posle osam bodova iz uvodna četiri kola po prvi put je završio na kolenima.





Igrao se 20. minut kada su Sveci stigli do prednosti. Probili su po desnoj strani, golman gostiju je uspeo da odbije centaršut, ali samo do Erere, koji glavom smešta loptu u mrežu rivala. Samo 11 minuta kasnije Parižani na sličan način dupliraju prednost. Mbape je prihvatio jednu dubinsku loptu, ubacio je potom na ivicu peterca sa desne strane, odbrana je interevenisala, ali je odbitak ponovo pokupio sveprisutni Erera. Ovoga puta je efektnim udarcem sa par metara došao do drugog pogotka na meču.

Posle 10 minuta igre u nastavku, domaćin prekida jedan jalov napad Klermona, Julijan Draksler odmah šalje sjajnu loptu ka Mbapeu. Seo je Francuz na skuter, pobegao odbrani i potom rutinski protivničkog golmana. Sve je bilo jasno na Parku prinčeva, ali se Idrisa Gej samo 10 minuta kasnije postarao da i poslednje dileme budu otklonjene. Lopta mu se odbila posle pokušaja Mbapea i intervencije protivničke odbrane, pa je sa par metara rutinski sproveo loptu u praznu mrežu.





FRANCUSKA 1 – 5. KOLO

Petak

Lorijan - Lil 2:1 (1:1)

/Lorijente 7, Mofi 87 - Jilmaz 25pen/

Subota

PSŽ - Klermon 4:0 (2:0)

/Erera 20, 31, Mbape 55, Gej 65/

21.00: (2,15) Monako (3,40) Olimpik Marselj (3,40)

Nedelja

13.00: (2,70) Monpelje (3,15) Sent Etjen (2,70)

15.00: (3,10) Bordo (3,25) Lens (2,35)

15.00: (2,75) Brest (3,05) Anže (2,75)

15.00: (2,30) Mec (3,10) Troa (3,35)

15.00: (1,75) Ren (3,50) Rems (5,10)

17.00: (3,25) Nant (3,20) Nica (2,30)

20.45: (1,57) Olimpik Lion (4,00) Strazbur (6,00)

***Kvote su podložne promenama