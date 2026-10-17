Na Zvezda - Kopenhagen za 1.200 do 5.000 dinara

Debitovala je Crvena zvezda u Ligi konferencije porazom u Luganu, a priliku za popravni imaće sledećeg četvertka od 18.45 na svom stadionu protiv Kopenhagena.

Gosti iz Danske počeli su takmičenje pobedom nad Bragom i to sa ubedljivih 3:0, dok u Beograd dolaze motivisani da se revanširaju crveno-belima za eliminaciju u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2019, posle 1:1 na stadionu Rajko Mitić i čuvene maratonske penal-serije u Kopenhagenu.