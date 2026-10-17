Na Zvezda - Kopenhagen za 1.200 do 5.000 dinara
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sub. 17.10.26. | 12:39
Crveno-beli u nedelju počinju prodaju ulaznica za meč drugog kola Lige konferencije
Debitovala je Crvena zvezda u Ligi konferencije porazom u Luganu, a priliku za popravni imaće sledećeg četvertka od 18.45 na svom stadionu protiv Kopenhagena.
Gosti iz Danske počeli su takmičenje pobedom nad Bragom i to sa ubedljivih 3:0, dok u Beograd dolaze motivisani da se revanširaju crveno-belima za eliminaciju u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2019, posle 1:1 na stadionu Rajko Mitić i čuvene maratonske penal-serije u Kopenhagenu.
Izabrane vesti
Nadaju se u Crvenoj zvezdi da će imati masovnu podršku svojih navijača u četvrtak, a prodaja ulaznica za ovu utakmicu počinje u nedelju. Blagajna Marakane biće otvorena sutra od 10 do 16 časova, u ponedeljak, utorak i sredu od 10 do 18 časova i u četvrtak od 12 do početka utakmice. Karte je moguće kupiti i onlajn putem.
Cene ulaznica su 1.200 dinara za severnu tribinu, 2.200 za istočnu, 2.600 za zapadnu i 5.000 dinara za tribinu Siniša Mihajlović u centralnom delu zapadne strane.