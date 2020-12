Kristijano Ronaldo je u fudbalu ono što je Lebron Džejms u košarci. Jedan od najboljih u svom sportu, sa telom koje je napornim radom doveo do savršenstva. O tome kakav je profesionalac portugalski fudbaler govorili su brojni ljudi iz sveta fudbala, sada im se priključio i trener RB Lajpciga Julijan Nagelsman.

Verovatno najtalentovaniji evropski fudbalski stručnjak u intervjuu za Sport Bild govorio je o brojnim interesantnim temama. Na pitanje kojeg igrača bi voleo da trenira kao iz topa odgovorio je - Kristijana Ronalda. A konačno je posle nekoliko meseci stigla potvrda od njega lično da je imao poziv Reala iz Madrida.

Za početak - Ronaldo.

"Bilo bi interesantano raditi sa Kristijanom. Spolja često vidite osobu koja objavljuje slike svoje jahte. Ali Sami Kedira mi je pričao o njegovom profesionalnom pristupu poslu, koji je impresivan. On mora da je zver na treningu, prvi dolazi i poslednji odlazi. Pritom je i vrlo prijatna osoba. Impresivan spoj", izjavio je 33-godišnji stručnjak.

I zaista, Portugalac je poznat kao neumorni radnik, koji je konstantno u treningu i to se primećuje na terenu. Retko kada se povređuje i na pragu 36. godine dominantan je u duelima, nezaustavljiv u prodoru. Zbog svega toga jedan je od najboljih na svetu.

Nagelsman je istakao da bi voleo da sarađuje sa napadačem Juventusa, a govorio je i svojoj karijeri, Lajpcigu... Mladi stručnjak je poznat i po tome što je odbio madridski Real, smatrao je u trenutku kada je dobio ponudu kraljevskog kluba da nije spreman za takav korak u karijeri, makar ne još.

"Nije da sam baš imao ugovor pred sobom spreman za potpis, ali Real je želeo sastanak sa mnom", nije okolišao Nagelsman. "Smatrao sam u tom momentu da to nema mnogo smisla i to sam i rekao. Da smo se dogovorili morao bi da počnem sa treninzima za tri nedelje. Teško da bi u tako kratkom roku uspeo da naučim španski jezik. Ne bi to bilo dobro ni za mene, ni za Real Madrid".

Trenersku karijeru Nagelsman je počeo 2008. godine, kao asistent u kadetima Minhena 1860, imao je tada svega 21 godinu. Prvi trener Hofenhajma postao je osam godina kasnije, a od prošle godine sa velikim uspehom predvodi "Bikove" iz Saksonije.

"Ukoliko želite da budete među najboljima, morate nešto da osvojite. Izuzev U19 šampionata, nemam nijednu titulu. Tako da ima kolega koje su ispred mene. Vidim sebe kao talentovanog trenera koji bi voleo da se nađe među najboljima i koji ima još puno mesta za napredak. Ne moram da budem najbolji trener na svetu jednog dana, ali bih voleo da budem jedan od najboljih", mudro zbori Nagelsman.

Lajpcig je pod njegovim vođstvom minule sezone stigao do polufinala Lige šampiona. Ove su izbacili Mančester junajted u grupnoj fazi i za rivala u osmini finala imaju Liverpul. Na tabeli nemačke Bundeslige su treći, sa svega dva boda manje od lidera Bajerna. Kako kaže mladi stručnjak, Bikovima malo fali da budu kadri za titulu.

"Konstantnost. Ne smeju više da nam se dešavaju velike amplitude u nastupima, kao u prethodnoj polusezoni. Ako budemo uvek fokusirani i gladni kao sada, bićemo sposobni da osvojimo titulu", najavio je mladi nemački stručnjak napad na tron.