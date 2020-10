ARARAT – CRVENA ZVEZDA, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Jeste, Jermenija je u ratu sa Azerbejdžanom, ali ni to ne sprečava družinu Dejana Stankovića da pokuša da razbije odbranu Ararata u meču koji će biti odigran na Kipru. Na svu sreću, Fardu Ben i Milan Rodić su potpuno spremni za duel sa Jermenima, pa se nadamo da će Zvezda moći da uspostavi svoj režim igre i dođe do ranog vođstva. Očekuje se da prvak Jermenije u defanzivnom bloku dočeka Crvenu zvezdu i preti iz ofanzivnih kontri.

AEK – VOLFZBURG, 20.45

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Grci su bez pobede na šest od poslednjih osam mečeva kod kuće, dok su Nemci neporaženi na prethodnih osam od kojih su šest dobili. Pored toga na tri od poslednjih šest utakmica Volfzburg je postizao najmanje četiri gola. Teško da domaćin može čemu da se nada u njihovom premijernom odmeravanju.

RIO AVE – MILAN, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Milan je u fantastičnoj formi. Dobio je deset prethodnih utakmica i pri tom postigao 32 gola. Takođe je bez poraza na prethodnih 21. Uz sve to izgubio je samo jedno gostovanje ove godine i to od Intera. Rio Ave je s druge strane bez pobede na sedam od deset prethodnih mečeva, dok mu kod kuće to nije pošlo za nogom na osam od poslednjih deset duela. Po svemu sudeći neće ni sad.

TOTENHEM – MAKABI HAIFA, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Murinjova ekipa nije poražena na 13 od 15 prethodnih utakmica, a dobila je pet od poslednjih šest duela. Makabi je slavio na šest od prethodnih sedam u svim takmičenjima, međutim teško da će i ovog puta. Razlika u kvalitetu je ovde očigledna, i teško je poverovati da će Englezi pokleknuti na jedan korak do cilja.

SELTA – BARSELONA, 21.30

(Fudbal, Španija 1)

Selta je na startu prvenstva savladala Valensiju kod kuće, a zatim dva puta igrala nerešeno na strani. Barsa je uprkos tenzijama unutar kluba startovala pobedom od 4:0 nad Viljarealom na Kamp Nou. Ipak, gostovanje Selti tradicionalno joj ne prija. Od poslednjih šest tri je izgubila i tri puta igrala nerešeno. Nerešenim rezultatom završen je i njihov prethodni duel u junu takođe na ovom stadionu, bilo je 2:2.

BRENTFORD – FULAM, 18.30

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Brentford je dokazao da može da se nosi sa Premijerligašima u ovom takmičenju. Savladao je Sautempton i Vest Bromvič, a solidno je započeo i prvenstvo u Čempionšipu. Fulam se s druge strane muči u najjačoj diviziji gde je izgubio sva tri odigrana meča. Prošle sezone ovi rivali tri puta su odmeravali snage u Čempionšipu. Brentford je dobio oba duela u regularnom delu sezone (2:0, 1:0), ali je izgubio najvažniji – finale plej-ofa na Vembliju.

LIVERPUL – ARSENAL, 20.45

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Arsenal je u sezonu ušao sa željom da se vrati u sam vrh engleskog fudbala, ali to neće biti nimalo lak zadatak za sastav Mikela Artete, s obzirom da su klubovi poput Liverpula trenutno miljama daleko po kvalitetu igre. Naime, nedavna pobeda Redsa nijednog se trenutka nije dovodila u pitanje, pa čak ni u 25. minutu kada su Tobdžije povele zahvaljujući Aleksandru Lakazetu. Ekipa Jirgena Klopa je za samo devet minuta stigla do preokreta, a onda u drugom poluvremenu potvrdila očekivano za konačnih 3:1 (2:1). Očekujemo da ovaj meč bude nastavak meča odigranog u ponedeljak.

BARSELONA – CSKA, 21.00

(Košarka, Evroliga)

CSKA je napravio izuzetno moćan kolektiv. Iz Pireja je stigao Nikola Milutinov kao dugogodišnja želja Dimitrisa Itudisa, a pravo niotkuda odjeknula je eksplozija velikih razmera o transferu Toka Šengelije! Prva violina Baskonije dugo godina je među najkompletnijim igračima na evropskoj košarkaškoj sceni i biće idealan partner Milutinovu u reketu. Barselona se prijateljski rastala sa Svetislavom Pešićem posle izgubljenog finala ACB lige, a na mesto legendarnog Karija stigao je Šarunas Jasikevičijus. Stigao je i Nik Kalates! Španci ćr biti ubojiti, a utakmica potencijalno neizvesna, tvrda.

N. ĐOKOVIĆ – R. BERANKIS, 13.35

(Tenis, Rolan Garos)

Berankisove šanse pred naletom Novaka Đokovića samo su teorijske, ali meč koji sledi dobar je za njegovo kaljenje. Kako bilo, video je kako Nole igra u Sinsinatiju, gde je Amerikanac poražen sa 2:0. Zaista, deluje samo da je pitanje koliko će Novaku trebati vremena da savlada rivala za nastavak puta ka trofeju.

D. LAJOVIĆ – K. ANDERSON, 14.20

(Tenis, Rolan Garos)

Da se osveti Laslo Đere! To je samo jedan od od motiva za Dušana Lajovića da pobedi rivala koji je pred ovaj meč izbacio našeg zemljaka iz takmičenja. Kako bilo, Lajović je 24. reket ATP sveta, a Anderson 118. Naš as bi ovog puta morao da dobije igrača koji ga je u karijeri dva puta savladao.