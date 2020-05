NAJAVA DANA (četvrtak, 14. maj): Miks svega i svačega, naravno s Belorusima na čelu kolone

TORPEDO ŽODINO II – GORODEJA II, 12.00

(Fudbal, Liga rezervi Belorusije)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Torpedo je posle lošeg starta izgubio samo jednu od poslednjih pet utakmica i sada je na sedmom mestu tabele. Gorodeja je ubedljivo najlošija ekipa u takmičenju sa sedam poraza i jednim nerešenim ishodom. Primila je čak 24 gola i postigla samo četiri. Još jedan poraz gostujućeg tima sasvim je izvestan.

ENERGETIK – KOPETDAG AŠHABAD, 15.00

(Fudbal, Turkmenistan 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Posle sedam kola Energetik je upisao samo jednu pobedu uz četiri poraza i dva nerešena rezultata i poslednji je na tabeli. Gosti su treći, a posle dva uzastopna poraza savladali su Merv u prošlom kolu, dok su prethodno upisali dve pobede i dva remija. Njihov duel početkom marta završen je bez golova, a četiri od pet odigranih pre toga Kopetdag je rešio u svoju korist.

MS AŠHOD – HAPOEL NAZARET, 17.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Mladi su Nazarećani, nema u njima tog iskustva koje bi moglo da parira Ašhodu. To su činjenice na osnovu kojih treba očekivati utakmicu s apsolutnom dominacijom domaćeg sastava. Inače, Ašhod je neporažen na tri uzastopna meča, a na isto toliko utakmica nije primio gol. Takođe, u statistici ovoga tima stoji da je na četiri od pet poslednjih utakmica padalo najmanje po 2,5 golova.

ČUNGUA TELEKOM Ž. – TAJVAN PAVER Ž, 11.00

(Košarka, Tajvan – žene)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Tajvan Paveru definitivno nije mesto u ovom takmičenju, jer da jeste, Kataj devojke ovoga kluba ne bi juče uništio sa 35:97. To je prilika za Čungu da se povrati od dva vezana potaza. Sve u svemu, na ovom paru valja razmisliti o marginama, uz napomenu da je domaćin ove utakmice nedavno dobio meč para s glomaznih 86:49. Taj rezultat sve kazuje.

KATAJ LAJF Ž. – TAJIUAN Ž, 13.00

(Košarka, Tajvan – žene)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Kataj je juče do nogu potukao nejaki Tajvan Paver, pa ne treba očekivati ni da će se pred Tajiuanom povući ni za pedalj. Ipak je ovo susret dve najbolje ekipe u takmičenju, uz šta valja znati da su igračice domaćeg tima do sada ostvarile svih pet pobeda. Poslednji put su nedavno kao gošće na meču para slavile sa 54:92, što znači da će i sada dati sve od sebe da dominiraju.

Sparking Arrow - CDEC Gaming, 12.00

(DOTA 2: Kina)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Tabela jasno upire prst u CDEC Gaming kao u jednu od najjačih ekipa koju je do sada savladao jedino neprikosnoveni Royal Never Give Up. Tenzija kod Sparking Arrow tima je zbog toga jasna, a šanse za iznenađenje minimalne. Naime, ovaj tim je od poslednjih pet mečeva dobio samo jedan, a CDEC Gaming im dobro pamti poraz iz novembra prošle godine. Želja za osvetom naspram duga biće žestoka, budući da je pomenuti meč odlučivao ko je treći na jako bitnom takmičenju u Kini.

Newbee - PSG.LGD, 12.00

(DOTA 2: DPL-CDA)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Nekima se ne isplati ni započinjati dvoboj. To bi se moglo tvrditi za nesrećni Newbee koga na poslednjem mestu na tabeli bije ko i kako stigne. PSG.LGD zato ima pred sobom lak zadatak kome su prethodile pa, možemo reći solidne, ali ne i perfektne partije proteklih dana. Zato im može goditi pozicija favorita.

RED FOKS URAL Ž. – URAL STARS Ž, 09.00

(Odbojka, Rusija, Ural liga, žene)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Egal partija! Nema tu nekog naročitog razmišljanja, jer oba tima imaju slične karakteristike, dobre servise i blokove. Mogla bi ova utakmica dakle lagano da prevagne na ma koju stranu, mada treba znati da je Red Foks poslednji meč para koji je odigran juče dobio sa 3:2. Prekjuče je bio bolji Ural Stars sa 1:3.

URAL MAUNTINS Ž. – ENERDŽI Ž, 11.00

(Odbojka, Rusija, Ural liga, žene)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Stvar je jasna, laka partija ne sleduje nikome. Naime, samo u toku ovog meseca ova dva tima videla su se čak sedam puta. Enerdži je dobio četiri meča, pa prosudite sami koliko je napetost izvesna ma s koje strane sagledavali snagu timova. Ono što preostaje devojkama Ural Mauntinsa svakako se svodi na sve blagodeti domaće mreže na kojojoj bi trebalo da pokažu koliko su jake.

FOTO: Reuters