NAJAVA DANA (četvrtak, 15. oktobar): Kreće Liga konferencije, igraju i crno-beli

HAJDUK - AJAKS, 18.45

(Fudbal, Liga konferencije)

Hajduk u sjajnom raspoloženju dočekuje prvi evropski meč posle 15 godina. Dobro igra u poslednje vreme i ima samo jedan poraz na poslednjih 10 utakmica. Ajaks je ipak favorit, iako je remizirao u poslednja dva meče u domaćem prvenstvu.

PANATINAIKOS - BORAC BANJA LUKA, 18.45

(Fudbal, Liga konferencije)

Da nije izgubio u derbiju od Olimpijakosa, rekli bismo da Panata u seriji od devet pobeda dočekuje susret sa Borcem. Ovako, posle reprezentativne pauze, možda Borac ima čemu da se nada, pogotovo jer je i on nanizao šest trijumfa.

LION - KRISTAL PALAS, 18.45

(Fudbal, Liga Evrope)

Dva tima koja su pobedama započela takmičenje u Ligi Evrope odmeriće snage u Francuskoj. Lion tragа za još jednom pobedom protiv debitanta u ovom takmičenju, ekipe Kristal Palasa. Lion se sa reprezentativne pauze vratio porazom od Lensa rezultatom 1:2 u petak, čime je prekinuta serija od pet utakmica bez poraza. Kristal Palas je neporažen u tri uzastopna meča prvi put još od aprila, ali zabrinjava činjenica da je pobedio na samo jednoj od poslednjih osam utakmica na gostujućem terenu.

RB SALCBURG - MILAN, 18.45

(Fudbal, Liga Evrope)

Salcburg je započeo svoju kampanju u Ligi Evrope pobedom od 1:0 protiv Levskog iz Sofije, a austrijski tim sada ima za cilj da veže dve pobede u glavnim evropskim takmičenjima prvi put od oktobra 2021. godine. Na domaćem terenu, Salcburg je pobedio u svih šest takmičarskih utakmica ove sezone, od kojih četiri sa najmanje dva gola razlike. Milan je za vikend morao da se zadovolji remijem na gostovanju protiv Sasuola. Iako je tim Rubena Amorima ostao neporažen u uvodnih šest prvenstvenih kola prvi put od 2022. godine, u Lombardiji su daleko od zadovoljnih svojom trenutnom formom.

HOFENHAJM - BEŠIKTAŠ, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Zbog povrede Dušan Vlahović nije igrao četiri utakmice za reprezentaciju Srbije u Ligi nacija, onda se vratio na teren i dao gol za Bešiktaš u prvenstvu Turske, međutim, neće ga biti na terenu u četvrtak veče u utakmici Lige Evrope protiv Hofenhajma. Hofenhajm je pretrpeo pet poraza na poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima.

OLIMPIK MARSEJ - OLIMPIJAKOS, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Marsej želi da nastavi u pobedničkom ritmu nakon što je slavio za vikend. ko postoji svetla tačka u tamnim oblacima koji kruže iznad stadiona Velodrom, to bi mogao biti njihov sjajan učinak kod kuće u ovom takmičenju, s obzirom na to da su neporaženi na poslednjih deset utakmica u Ligi Evrope na svom terenu. Olimpijakosa hvata zalet pod vođstvom novog trenera Imanola Alguasila. Olimpijakos je pobedio na poslednje tri utakmice sa jednim golom razlike, a Alguasil nastavlja da oblikuje crveno-bele u ekipu koju je teško savladati.

DINAMO ZAGREB - ANDERLEHT, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Dinamo Zagreb je svoju devetu uzastopnu kampanju u glavnoj fazi evropskih takmičenja započeo remijem bez golova na gostovanju Hapoelu iz Ber Ševe, što znači da je pobedio na samo jednoj od poslednjih devet utakmica u Ligi Evrope. Anderleht se dobro pokazao na otvaranju ligaške faze — iako je već posle 22 minuta gubio sa 0:2 od Liona, pokazao je karakter uprkos porazu, tako da pred domaćinom je veoma težak zadak.

SELTA - JUVENTUS, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Selta je započela LE u grupnoj fazi porazom u gostima protiv Omonije, što im je treći uzastopni poraz u Ligi Evrope i predstavlja njihov najgori niz u glavnim evropskim takmičenjima u istoriji kluba. Juventus je započeo svoju kampanju u Ligi Evrope ubedljivom pobedom od 5:0 protiv NEC-a, ali ta pobeda odskače kao redak svetao trenutak poslednjih nedelja, s obzirom na to da je Stara dama pobedila na samo dve od poslednjih pet takmičarskih utakmica.

FENERBAHČE - PARTIZAN MOZZART BET, 19.45

(Košarka, Evroliga)

Vezao je Partizan dva poraza u elitnom takmičenju. Prvo je izgubio do Reala, onda i od Panatinaikosa, a sada ide na noge Fenerbahčeu koji igra sjajno ove sezone. Definitivno crno-beli nemaju lak raspored...