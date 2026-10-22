NAJAVA DANA (četvrtak, 22. oktobar): Bogat sportski program u Beogradu

CRVENA ZVEZDA - KOPENHAGEN, 18.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga konferencije)

Razočaravajuć start imala je Crvena zvezda u Ligi konferencije, pošto je u Luganu kao gost poražena posle preokreta (3:2). Utisak će pokušati da popravi protiv Kopenhagena na svom terenu, mada to neće biti lak zadatak budući da je danski predstavnik u prvom kolu deklasirao prošlogodišnjeg polufinalistu Lige Evrope Bragu (3:0). Doduše, bila je to jedina pobeda koju je Kopenhagen ostvario na poslednje tri utakmice računajući sva takmičenja.

BORNMUT - MILAN, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Istorijska noć je pred Bornmutom, koji na svom Vitaliti stadionu dočekuje slavni Milan u okviru trećeg kola UEFA Lige Evrope. Ekipa pod vođstvom Marka Rozea traži treću uzastopnu pobedu u svim takmičenjima, dok sedmostruki šampion Evrope stiže u odličnoj formi, nakon što je protiv Salcburga i Atalante odigrao dve najbolje partije u sezoni.

AJAKS - ATALANTA, 21.00

(Fudbal, Liga konferencije)

Daleko najatraktivniji duel drugog kola Lige konferencije igra se u Amsterdamu gde će Ajaks ugostiti Atalantu. Oba tima u okršaj ulaze sa željom da kroz evropske mečeve poprave lošu formu iz domaćih prvenstava. Ajaks beleži mešovite rezultate usled slabe odbrane koja dugo nije sačuvala mrežu, a na domaćem terenu ove sezone ima samo jednu prvenstvenu pobedu. S druge strane, Atalanta je u evropsko takmičenje ušla pobedom nad Pafosom (3:1), ali je izgubila četiri od poslednjih pet utakmica u Seriji A. Pobeda u gostima bila bi ključna za italijanski tim kako bi izbegao istorijski niz od četiri vezana evropska poraza na strani.

BEŠIKTAŠ - KRISTAL PALAS, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Bešiktaš ulazi u meč Lige Evrope sa željom da zadrži maksimalan učinak i upiše treću uzastopnu pobedu na startu evropske sezone, uz nadu da će produžiti sjajan niz od četiri pobede na domaćem terenu u svim takmičenjima. S druge strane, Kristal Palas je u krizi nakon teškog poraza od Brajtona (5:0) i traži priliku da popravi utisak pod pritiskom novog menadžera Pjera Saža. Engleski tim nastoji da izbegne drugi vezani evropski poraz nakon neuspeha protiv Liona (3:2), kao i da prekine niz od tri meča bez pobede na gostovanjima u svim takmičenjima.

JUVENTUS - REN, 18.45

(Fudbal, Liga Evrope)

Juventus i Ren ulaze u međusobni okršaj u sa željom da poprave utisak nakon neuspeha u domaćim prvenstvima proteklog vikenda. Torinski tim traži nastavak nepobedivog niza u Evropi i petu uzastopnu evropsku pobedu na Allianz Stadionu, čime bi ublažio pritisak na trenera Luciana Spallettija posle poraza od Lazija (3:0). S druge strane, Rennes je takođe neporažen u ovom takmičenju zahvaljujući čvrstoj odbrani, ali je za vikend poražen od Paris FC-a (4:3) i suočava se sa krizom rezultata na gostovanjima, gde nema pobedu na tri vezana meča.

ANADOLU EFES - BEŠIKTAŠ, 19.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Mali istanbulski derbi između Anadolu Efesa i Bešiktaša u kojem svako ima svoju računicu. Ekipa Dušana Alimpijevića u Evroligi igra po sistemu pobeda-poraz, dok su Pivari tek u prošlom kolu slavili i tako prekinuli negativni niz od tri uzastopna neuspeha. Jasno je da i jedni i drugi žele trijumf i proboj među 10 prvoplasiranih ekipa, a treba napomenuti da su poslednja dva okršaja para pripala Efesu. Svakako da je najteža stvar za Efes to što se i dalje navikava na život posle Majka Džejmsa, dok se očekuje da za Bešiktaš na ovom meču zaigra Loni Voker.

BAJERN MINHEN - DUBAI, 20.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Neki su pre početka sezone videli Bajern kao tim koji može da bude iznenađenje, ali deluje da su Bavarci baš daleko od toga. Ekipa Antona Gavela u poslednjih pet utakmica ima čak četiri poraza, dok u goste stiže zahuktali Dubai. Ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ponovo deluje kao ekipa sa najvećim ambicijama, što potvrđuju dve rutinske pobede protiv Baskonije i Olimpije. Sada četa Ćavija Paskvala želi da nastavi pobedonosni niz i svakako da je Dubai favorit, bez obzira što se utakmica igra u SAP Gardenu.

PANATINAIKOS - BASKONIJA, 20.15 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Jasno je ko je ovde favorit. Jeste Panatinaikos u prošlom kolu protiv Hapoela upisao prvi ovosezonski evroligaški poraz, pa je utakmica protiv slabašne Baskonije idealna prilika da se Zeleni pobedom vrate na pobednički kolosek. Od prošlog kola grčkog šampionata Željko Obradović može da računa na Kendrika Nana, a Amerikancu je idealno da u evroligaški ritam uđe protiv ekipe koja je daleko od samog vrh. Dakle, sve osim ubedljive pobede Panatainikosa bilo bi ravno čudu.

OLIMPIJA MILANO - BARSELONA, 20.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Olimpija je očajno počela takmičenje u Evroligi, dok su španski mediji igru Barselone opisali kao punu uspona i padova. Izabranici Aleksandra Sekulića u nekim momentima izgledaju nerealno dobro, a onda su u stanju da za svega nekoliko minuta prospu veliku prednost. Istina, Barselona se od starta ove sezone muči sa brojnim povredama, ekipa je potpuno nova, ali u ovom momentu čak i takva predstavlja favorita protiv Milana, koji je jedna od najgorih odbrana u Evroligi.