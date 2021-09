PARAGVAJ – VENECUELA, 00.30

(Fudbal, Južna Amerika, kvalifikacije za SP)

Paragvaj ima dva boda manje od petoplasirane Kolumbije, odnosno od mesta koje vodi u plej-of. Pred Venecuelom koja je na samom dnu, prosto je nemoguće da će ova selekcija oklevati. Uzgred, Venecuela je poslednji put slavila u kvalifilacijama za SP, još u novembru 2020. godine, kada je pobedila Čile sa 2:1. Paragvaj je meč para dobio iste godine u oktobru mesecu.

URUGVAJ – EKVADOR, 00.30

(Fudbal, Južna Amerika, kvalifikacije za SP)

Ima Urugvaj razloga da strepi! Naime, Ekvador ih je u oktobru 2020. porazio sa 4:2, a da se zapaziti i da na mečevima para važi pravo o prednosti sastava koji u datom trenutku igra kao domaćin. Inače, Urugvaj je u toku ovog meseca remizirao sa Peruom, a zatim sa 4:2 savladao Boliviju. Ekvador ima pobedu nad selekcijom Paragvaja, a zatim nerešen ishod meča sa Čileom.

KOLUMBIJA – ČILE, 01.00

(Fudbal, Južna Amerika, kvalifikacije za SP)

Kolumbiji posle tri utastopno nerešene utakmice, očajnički treba pobeda nad Čileom. Razlog je očuvanje petog mesta na koje atakuje Paragvaj. Moguće je da će Čile koji ma šarene rezultate, pružiti jak otpor, ali je pozicija favorita ipak na domaćinu. Poslednji meč para iz oktobra 2020. godine, okončana je sa 2:2.

ARGENTINA – BOLIVIJA, 01.30

(Fudbal, Južna Amerika, kvalifikacije za SP)

Argentina kao druga na tabeli, sa gol razlikom koja iznosi 12:6, svakako nema ni jedan razlog da ne igra ubedljivu pobedu nad devetoplasiranom Bolivijom. Gosti su poslednji meč odigrali sa Urugvajem, a tom prilikom su poraženi sa 4:2. Poslednji meč para u okviru Kopa Amerike, Argentina je dobila sa 1:4, pa će i ovog puta licitiranje o mogućem broju postignutih golova biti jako interesantno u kladilačkim krugovima.

BRAZIL – PERU, 02.30

(Fudbal, Južna Amerika, kvalifikacije za SP)

Ako iko može da se diči, onda je to ekipa Brazila sa Nejmarom u špicu i besprekornim učinkom koji broji sedam pobeda u kvalifikacijama. Uz to, Brazil ima gol razliku od 17:2, pa će Peru koji se popravio u poslednje vreme teško do treće uzastopne utakmice bez poraza u ovim kvalifikacijama. Inače, ovaj par se poslednji put susreo u polufinalnoj sesiji Kopa Amerike. Utakmicu je dobio Brazil sa 1:0.

FORTITUDO BOLONJA – VENECIJA, 19.30

(Košarka, Superkup Serije A)

Venecija je u Grupi A ostvarila dve pobede, a Fortitudo Bolonja isto toliko poraza. Favorit je jasan, ali ovde nije reč o toj nedoumici. Naime, poslednji meč para Venecija je dobila sa 83:70, a na sledećem susretu večeras gostujući tim imao je 75 pogodaka kroz mrežicu Ređine. Ovde treba obratiti pažnju na nizove timova kako bi se što realnije procenile postavljene margine.

TREVIZO – BASKET NAPOLI, 21.00

(Košarka, Superkup Serije A)

Trevizo je tri puta uzastopno slavio u Grupi C, dok Basket Napoli nema bodova, pošto je do sada odigrao samo jednu utakmicu. Na tom meču, savladao ih je upravo Trevizo sa 58:68. Imao je na tom meču i Napoli dobrih sekvenci, a mi bi izdvojili nastup Mekdafija, košarkaša koji je na pomenutom meču imao najbolji učinak. Trevizo će sada obratiti više pažnje na njega.

NEMAČKA – SLOVAČKA, 16.00

(Odbojka, Evropsko prvenstvo)

U Grupi D, Nemci imaju devet bodova. Poraženi su jedino od Francuza sa 1:3 u setovima, dok Slovaci u ovom momentu imaju poraze od Francuza i Estonaca, plus pobedu nad Letonijom. Inače, tradicija kaže da Nemci već godinama dobijaju Slovake bez izgubljenog seta. Istorija bi mogla da se nastavi i sada.

ČEŠKA – ITALIJA, 19.00

(Odbojka, Evropsko prvenstvo)

Italijani su najbolji u Grupi B! Dobili su Belorusiju, Crnu Goru i Bugarsku, a izgubili samo jedan set. Ni blizu im nisu Česi koje su tukli Belorusi i Bugari. Očekuje se da Italija lagano obavi posao na ovom meču, odnosno da nastavi večiti niz pobeda na mečevima para koji se poslednji put sastao pre četiri godine.

ESTONIJA – FRANCUSKA, 19.00

(Odbojka, Evropsko prvenstvo)

Francuzi su najbolji, a Estonci najgori u Grupi D. Oni su s teškom mukom savladali jedino Slovake, a na poslednja dva meča pobedili su ih Nemci (0:3), kao i Hrvati (3:2). Ovde ne treba razmišljati o ishodu, već o mogućim načinima da Francuzi što pre okončaju ovu, po svim parametrima za njih čisto formalnu utakmicu.