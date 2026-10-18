NAJAVA DANA (nedelja, 18. oktobar): Jurimo golove i širom Evrope, Večiti nas čekaju u Mozzart Bet SL
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 08:12
Pogledajte kratku bet-analizu najinteresantnijih mečeva u danu pred nama
BRAJTON – K. PALAS, 15.00
(Fudbal, Engleska 1)
Brajton definitvno ne može da računa na Jankuba Minteha, Kaorua Mitomua, Femija Azeza, Stefanosa Cimas i Evana Fergusona. Na četiri utakmica Kristal Palasa u poslednjih pet kola Premijer l9ige oba tima su dala makar po gol (TGG GG).
BORNMUT – SANDERLEND, 15.00
(Fudbal, Engleska 1)
Bornmut nije pobedio u prethodnih šest kola engleskog šampionata. Oba tima su dala makar po gol na četiri od poslednjih pet međusobnih susreta u Premijeršipu (TGG GG). GG je došlo i na pet utakmica Bornmuta u poslednjih šest kola.
Izabrane vesti
REAL M. - SEVILJA, 21.00
(Fudbal, Španija 1)
Real Madrid je postigao najmanje po dva gola na sedam od poslednjih 10 ligaških obračuna sa ovim rivalom. Kraljevski klub je zabeležio šeast pobeda u poslednjih osam kola Primere. Oba tima su dala makar po gol na šest od poslednjih osam susreta Sevilje u Primeri (TGG GG).
JUVENTUS – LACIO, 20.45
(Fudbal, Italija 1)
Lacijali su neporaženi u poslednjih šest kola italijanskog šampionata, pritom zabeleživši pet trijumfa. A u poslednje četiri runde Serije A nebeskoplavi iz Rima su postigli najmanje po dva gola.
B. LEVERKUZEN – FRAJBURG, 15.30
(Fudbal, Nemačka 1)
Bajer je postigao najmanje po dva gola u poslednjih pet kola, dok je njegov protivnik isto to uradio samo u poslednje tri runde nemačkog šampionata. Takođe, klub iz Leverkuzena je na poslednjih šest ligaških izazova protiv ovog rivala tresao mrežu makar po dva puta.
ANŽE – MARSELJ, 15.00
(Fudbal, Španija 1)
Na pet od poslednjih sedam ligaških odmeravanja ova dva rivala palo je tri ili više pogodaka (UG 3+). Takođe, oba tima su tresla golove na četiri od poslednjih pet međusobnih susretanu Ligi 1 (TGG GG).
NOVI PAZAR – IMT, 14.00
(Fudbal, Mozzart Bet SL)
IMT je minimalcem pobedio Radnika (1:0) i skočio na treće mesto tabele. Tim ima samopouzdanja, nema pritisak da mora da se bori za visoke domete, a uz to dva puta je do sada slavio na stadionu kraj Jošanice. Interesantno je da u duelima Pazara i IMT-a samo dva puta je, u devet mečeva, slavio tim koji je bio domaćin.
CRVENA ZVEZDA – MLADOST LUČANI, 16.00
(Fudbal, Mozzart Bet SL)
Posle evropskog izazova fudbaleri Crvene zvezde vraćaju se na domaću scenu, gde su već godinama neprikosnoveni. U 12. kolu Mozzart Bet Superlige rival crveno-belima biće Mladost iz Lučana, protiv koje srpski šampion ima četiri uzastopne pobede s čak 13 datih i samo dva primljena gola.
ŽELEZNIČAR PA – PARTIZAN, 18.30
(Fudbal, Mozzart Bet SL)
Da nije bilo primljenog gola pred kraj duela sa Crvenom zvezdom, čekao bi Železničar susret sa Partizanom u seriji od čak četiri pobede. Mada, i bez toga je u daleko boljem položaju od crno-belih, jer ima šest bodova više i šest mesta je bolje plasiran na tabeli Mozzart Bet Superlige od ekipe iz Humske.
BOSNA – PARTIZAN MOZZART BET, 14.00
(Košarka, ABA 1)
Crno-beli košarkaši imaju malo vremena da se oporave od dva poraza tekuće sedmice u Evroligi jer ih čeka uvek nezgodno Sarajevo. A nakon grada na Miljacki, četiri dana kasnije i Veliki derbi u okviru Evrolige.