NAJAVA DANA (nedelja, 18. oktobar): Jurimo golove i širom Evrope, Večiti nas čekaju u Mozzart Bet SL

REAL M. - SEVILJA, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Real Madrid je postigao najmanje po dva gola na sedam od poslednjih 10 ligaških obračuna sa ovim rivalom. Kraljevski klub je zabeležio šeast pobeda u poslednjih osam kola Primere. Oba tima su dala makar po gol na šest od poslednjih osam susreta Sevilje u Primeri (TGG GG).

JUVENTUS – LACIO, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Lacijali su neporaženi u poslednjih šest kola italijanskog šampionata, pritom zabeleživši pet trijumfa. A u poslednje četiri runde Serije A nebeskoplavi iz Rima su postigli najmanje po dva gola.

B. LEVERKUZEN – FRAJBURG, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Bajer je postigao najmanje po dva gola u poslednjih pet kola, dok je njegov protivnik isto to uradio samo u poslednje tri runde nemačkog šampionata. Takođe, klub iz Leverkuzena je na poslednjih šest ligaških izazova protiv ovog rivala tresao mrežu makar po dva puta.

ANŽE – MARSELJ, 15.00

(Fudbal, Španija 1)

Na pet od poslednjih sedam ligaških odmeravanja ova dva rivala palo je tri ili više pogodaka (UG 3+). Takođe, oba tima su tresla golove na četiri od poslednjih pet međusobnih susretanu Ligi 1 (TGG GG).

NOVI PAZAR – IMT, 14.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

IMT je minimalcem pobedio Radnika (1:0) i skočio na treće mesto tabele. Tim ima samopouzdanja, nema pritisak da mora da se bori za visoke domete, a uz to dva puta je do sada slavio na stadionu kraj Jošanice. Interesantno je da u duelima Pazara i IMT-a samo dva puta je, u devet mečeva, slavio tim koji je bio domaćin.

CRVENA ZVEZDA – MLADOST LUČANI, 16.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Posle evropskog izazova fudbaleri Crvene zvezde vraćaju se na domaću scenu, gde su već godinama neprikosnoveni. U 12. kolu Mozzart Bet Superlige rival crveno-belima biće Mladost iz Lučana, protiv koje srpski šampion ima četiri uzastopne pobede s čak 13 datih i samo dva primljena gola.

ŽELEZNIČAR PA – PARTIZAN, 18.30

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Da nije bilo primljenog gola pred kraj duela sa Crvenom zvezdom, čekao bi Železničar susret sa Partizanom u seriji od čak četiri pobede. Mada, i bez toga je u daleko boljem položaju od crno-belih, jer ima šest bodova više i šest mesta je bolje plasiran na tabeli Mozzart Bet Superlige od ekipe iz Humske.

BOSNA – PARTIZAN MOZZART BET, 14.00

(Košarka, ABA 1)

Crno-beli košarkaši imaju malo vremena da se oporave od dva poraza tekuće sedmice u Evroligi jer ih čeka uvek nezgodno Sarajevo. A nakon grada na Miljacki, četiri dana kasnije i Veliki derbi u okviru Evrolige.