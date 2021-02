VEST HEM – TOTENHEM, 13.00

(Fudbal, Engleska 1)

Situacija koja se poslednjih godina nije često viđala. Vest Hem dočekuje londonski derbi sa Totenhemom kao bolje plasirani tim od današnjeg rivala. Čekićari važe za jedno od najprijatnijih iznenađenja na Ostrvu, slavili su na šest od poslednjih osam mečeva u Premijer ligi i eventualnom pobedom uskočili bi u zonu Lige šampiona. Totenhem sa druge strane razočarava iz kola u kolo, u prethodnih pet poražen je četiri puta i nikako da se vrati na pravi put. Forme timova ukazuju da neće ni u ovom kolu, ali Sparsima nadu uliva tradicija, koja kaže da je Vest Hem slavio na samo jednom od prethodnih sedam međusobnih susreta.

ARSENAL – MANČESTER SITI, 17.30

(Fudbal, Engleska 1)

Na papiru, reklo bi se, derbi, međutim, u praksi bi trebalo da bude još jedna rutinska pobeda za ekipu Pepa Gvardiole. Mančester Siti je u seriji od 17 pobeda u svim takmičenjima i na tom putu rušio je između ostalih Liverpul, Totenhem, Mančester Junajted, Čelsi, Everton, pa i Arsenal na početku neverovatnog trijumfalnog niza, te Tobdžije ni ovog puta ne bi trebalo da naprave veći problem Građanima. Tradicija takođe ukazuje na pobedu Sitija, koji je dobio devet od deset međusobnih duela u svim takmičenjima.

BARSELONA – KADIZ, 14.00

(Fudbal, Španija 1)

U pravom trenutku Kadiz stiže na Kamp Nou. Novi prvoligaš je u seriji ood četiri meča bez poraza, na kojima je primao minimum po tri gola, što bi Barselona mogla da iskoristi i ubedljivim trijumfom barem na kratko zaboravi debakl od Pari Sen Žermena u Ligi šampiona. Pride se i osveti Kadizu za poraz u prvom delu sezone, koji je Barsi bio prvi protiv ovog tima još od 1991. godine. U tom vremenskom rascepu Katalonci su dobili svih šest međusobnih duela.

MILAN – INTER, 15.00

(Fudbal, Italija 1)

Milan na Derbi dela Madonina stiže u lošijem raspoloženju od gradskog rivala. Rosoneri su u prethodnom kolu protiv Specije pružili najslabiju partiju u sezoni, da bi sredinom nedelje remizirali sa Crvenom zvezdom u Beogradu, gde su ostali bez povređenih Benasera i Mandžukića. Inter je u prošlom kolu savladao Lacio, preuzeo lidersku poziciju i eventualnim trijumfom otišao bi na plus četiri. Nerazuri su slavili na četiri od poslednjih pet međusobnih duela, ali je možda pametnije odigrati na veći broj golova, s obzirom na to da je igra GG&3+ došla na četiri od poslednjih pet međusobnih susreta.

BENEVENTO – ROMA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Nakon iznenađujuće dobrih rezultata u prvom delu sezone, Benevento je na poslednjih šest mečeva osvojio samo tri boda. Roma je slavila na tri od poslednja četiri meča i novim bi napravila još jedan važan iskorak u trci za mesto u Ligi šampiona. Đalorosi i Veštice su do sada odigrali samo četiri utakmice i na svakoj su viđena minimum tri gola. Jedan duel pripao je Beneventu, tri Romi.

PSŽ – MONAKO, 21.00

(Fudbal, Francuska 1)

Nabildovao je Pari Sen Žermen samopouzdanje sredinom nedelje savladavši Barselonu, ali ga već danas očekuje novi ozbiljan test na Parku prinčeva. U Pariz stiže zahuktali Monako, koji je u seriji od deset mečeva bez poraza u Ligi 1, kojom se približio vodećim timovima Lionu i Lilu, na šest bodova zaostatka, odnosno Parižanima na četiri. Pobedom bi se i definitivno uključili u šampionsku trku, međutim, tradicija je na strani domaćina – PSŽ je dobio deset od poslednjih 12 međusobnih susreta u svim takmičenjima.

PARTIZAN – RADNIK SURDULICA, 13.00

(Fudbal, Srbija 1)

Crno-beli će 11. uzastopni trijumf u svim takmičenjima tražiti protiv rednovne mušterije. Partizan je slavio na 11 od 13 dosadašnji duela sa Radnikom, ali tim iz Surdulice je ove sezone jedno od najprijatnijih iznenađenja. Ekipa Sima Krunića se nalazi na osmom mestu, a prolećni deo je startovala sa pet bodova iz tri utakmice, na kojima je ostala neporažena.

SPARTAK - CRVENA – ZVEZDA, 17.05

(Fudbal, Srbija 1)

Osokoljena remijem sa Milanom u četvrtak, Crvena Zvezda će na severu Srbije tragati za desetim vezanim trijumfom u prvenstvu. Međutim, ukoliko odluči da sačuva određeni broj prvotimaca, Dejana Stankovića u Subotici čeka nešto teži zadatak protiv Spartaka, koji su crveno-beli doduše dobili na poslednjih devet međusobnih susreta.

NOVAK ĐOKOVIĆ – DANIL MEDVEDEV, 09.30

(Tenis, Australijan open, finale)

Neće prvom reketu sveta biti lako na poslednjem koraku do 18. grend slem titule, jer ga tamo očekuje Danil Medvedev, koji se nalazi u nizu od 20 pobeda, što je do sada pošlo za rukom još samo petorici tenisera, među kojima je i Đoković. Srpski teniser se na putu do finala pomučio nešto više od Rusa, izgubivši pet setova na dosadašnjih šest mečeva u Melburnu, dok je četvrti reket sveta protivnicima prepustio tek dva seta, i to oba našem Filipu Krajinoviću. Dvojica rivala ovogodišnjeg finala Australijan opena do sada su se sastajali sedam puta, a Đoković ima jednu pobedu više.