NAJAVA DANA (nedelja, 25. oktobar): El klasiko u žiži, Zvezda na Staroj Karaburmi nakon 14 godina, moskovski derbi...

BARSELONA – REAL M, 21.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Španija 1)

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Ima li Kraljevski klub snage, uigranosti i koncentracije da zaustavi Barselonu i u načelu najavi skidanje dvostrukog uzastopnog šampiona Španije sa trona? Da Katalonci nisu ubedljivo izgubili od PSŽ-a (2:4), a Blankosi razneli Lajpcig na Santjago Bernabeuu (4:1), utisak bi bio da je ekipa Hansija Flika apsolutni favorit. Međutim, Parižani su ogolili defanzivne slabosti tima. K. PALAS – NJUKASL, 15.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Engleska 1)

Na pet mečeva Kristal Palasa u poslednjih šest kola Premijeršipa palo je četiri ili više pogodaka. A na četiri u poslednjih šest rundi došao je i UG 5+. A ako se sve to iskombinuje sa Mozzart Relaxom, šanse za dobitak se multiplikuju. ⏳⏳⏳

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

⏳⏳⏳ LIVERPUL – BRAJTON, 15.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Engleska 1)

U poslednja četiri kola Premijeršipa Brajton je bio u pobedničkoj seriji i pritom pristojno efikasan postizavši dva ili više golova po susretu. Liverpulski Redsi su davali ovom rivalu najmanje po dva pogotka na pet odmeravanja u poslednjih šest prilika, u Premijer ligi. INTER – FJORENTINA, 12.30 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Italija 1)

Već mnogima omiljeni nedeljni matine termin italijanskog fudbala, ovaj put u Milanu. Domaćin je postizao najmanje po dva gola u poslednjih pet kola Serije A, a tri i više nije dao samo na jednom od tih pet susreta. UDINEZE – MILAN, 20.45 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Italija 1)

Igra se već 8. kolo Serije A, a tim iz Videma (izvorni, slovenski oblik imena grada poznatog po nazivom Udine) je u isto ušao sa samo četiri osvojena boda. S druge strane, Milan je naravno pri vrhu, ali je ipak počeo da kaska za glavnim rivalima. Friuli ipak ume da bude veoma nezgodan za goste, ma ko oni bili. FRAJBURG – BAJERN, 17.30 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Nemačka 1)

Na tri od poslednjih pet bundesligaških obračuna ova dva rivala palo je četiri ili više pogodaka. Samo jednom u poslednjih deset međusobnih obračuna u svim takmičenjima, Bajern nije pobedio, a i tada je bilo nerešeno – 2:2. ANŽE – LORIJAN, 17.15 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Francuska 1)

Lorijan je zabeležio pobede bez primljenog gola na tri susreta u poslednjih pet rundi francuskog šampionata. Na tri od poslednja četiri međusobna obračuna ova dva kluba u svim takmičenjima palo je najviše do dva pogotka. NEC – GRONINGEN, 14.30

(Fudbal, Holandija 1)

Na pet utakmica Groningena u poslednjih osam kola Eredivizije palo je pet ili više pogodaka. Igra GG (oba tima daju gol) je prošla i kod Neca i kod Groningema na osam susreta u poslednjih devet rundi šampionata Holandije. CSKA M. - SPARTAK M, 14.00

(Fudbal, Rusija 1)

Ruski fudbal je zbog cele situacije sa ratom i sankcijama u zapećku pažnje javnosti, ali ne i pravih kladilaca pošto i dačje drži prililno zavidan nivo kvaliteta. A moskovski derbi, je prilika da se to i pokaže. Ekipe su pri vrhu tabele nakon 11. odigranih kola, Spartak je vezao dve pobede sa 1:0 nad Armejcima koji žarko žele da prekinu taj mini-niz. OFK BGD MOZZART BET – C. ZVEZDA, 16.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Mozzart Bet SL)