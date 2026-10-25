NAJAVA DANA (nedelja, 25. oktobar): El klasiko u žiži, Zvezda na Staroj Karaburmi nakon 14 godina, moskovski derbi...
Vreme čitanja: 3min | ned. 25.10.26. | 09:13
Pogledajte kratku bet-analizu najinteresantnijih mečeva u danu pred nama
BARSELONA – REAL M, 21.00 (MOZZART RELAX)
(Fudbal, Španija 1)
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Ima li Kraljevski klub snage, uigranosti i koncentracije da zaustavi Barselonu i u načelu najavi skidanje dvostrukog uzastopnog šampiona Španije sa trona? Da Katalonci nisu ubedljivo izgubili od PSŽ-a (2:4), a Blankosi razneli Lajpcig na Santjago Bernabeuu (4:1), utisak bi bio da je ekipa Hansija Flika apsolutni favorit. Međutim, Parižani su ogolili defanzivne slabosti tima.
K. PALAS – NJUKASL, 15.00 (MOZZART RELAX)
(Fudbal, Engleska 1)
Na pet mečeva Kristal Palasa u poslednjih šest kola Premijeršipa palo je četiri ili više pogodaka. A na četiri u poslednjih šest rundi došao je i UG 5+. A ako se sve to iskombinuje sa Mozzart Relaxom, šanse za dobitak se multiplikuju.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
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LIVERPUL – BRAJTON, 15.00 (MOZZART RELAX)
(Fudbal, Engleska 1)
U poslednja četiri kola Premijeršipa Brajton je bio u pobedničkoj seriji i pritom pristojno efikasan postizavši dva ili više golova po susretu. Liverpulski Redsi su davali ovom rivalu najmanje po dva pogotka na pet odmeravanja u poslednjih šest prilika, u Premijer ligi.
INTER – FJORENTINA, 12.30 (MOZZART RELAX)
(Fudbal, Italija 1)
Već mnogima omiljeni nedeljni matine termin italijanskog fudbala, ovaj put u Milanu. Domaćin je postizao najmanje po dva gola u poslednjih pet kola Serije A, a tri i više nije dao samo na jednom od tih pet susreta.
UDINEZE – MILAN, 20.45 (MOZZART RELAX)
(Fudbal, Italija 1)
Igra se već 8. kolo Serije A, a tim iz Videma (izvorni, slovenski oblik imena grada poznatog po nazivom Udine) je u isto ušao sa samo četiri osvojena boda. S druge strane, Milan je naravno pri vrhu, ali je ipak počeo da kaska za glavnim rivalima. Friuli ipak ume da bude veoma nezgodan za goste, ma ko oni bili.
FRAJBURG – BAJERN, 17.30 (MOZZART RELAX)
(Fudbal, Nemačka 1)
Na tri od poslednjih pet bundesligaških obračuna ova dva rivala palo je četiri ili više pogodaka. Samo jednom u poslednjih deset međusobnih obračuna u svim takmičenjima, Bajern nije pobedio, a i tada je bilo nerešeno – 2:2.
ANŽE – LORIJAN, 17.15 (MOZZART RELAX)
(Fudbal, Francuska 1)
Lorijan je zabeležio pobede bez primljenog gola na tri susreta u poslednjih pet rundi francuskog šampionata. Na tri od poslednja četiri međusobna obračuna ova dva kluba u svim takmičenjima palo je najviše do dva pogotka.
NEC – GRONINGEN, 14.30
(Fudbal, Holandija 1)
Na pet utakmica Groningena u poslednjih osam kola Eredivizije palo je pet ili više pogodaka. Igra GG (oba tima daju gol) je prošla i kod Neca i kod Groningema na osam susreta u poslednjih devet rundi šampionata Holandije.
CSKA M. - SPARTAK M, 14.00
(Fudbal, Rusija 1)
Ruski fudbal je zbog cele situacije sa ratom i sankcijama u zapećku pažnje javnosti, ali ne i pravih kladilaca pošto i dačje drži prililno zavidan nivo kvaliteta. A moskovski derbi, je prilika da se to i pokaže. Ekipe su pri vrhu tabele nakon 11. odigranih kola, Spartak je vezao dve pobede sa 1:0 nad Armejcima koji žarko žele da prekinu taj mini-niz.
OFK BGD MOZZART BET – C. ZVEZDA, 16.00 (MOZZART RELAX)
(Fudbal, Mozzart Bet SL)
Najtrofejniji srpski klub gostuje na Staroj Karaburmi prvi put posle 14 godina! OFK igra ispod svih očekivanja ove jeseni i trenutno je jedan od glavnih kandidata za ispadanje. Domaćin nema pobedu na prethodnih šest prvenstvenih susreta, pre dve sedmice stigao je novi trener Radoslav Batak. Zvezda, sa druge strane, strojevim korakom maršira kroz Mozzart Bet Superligu. U seriji je od pet pobeda.