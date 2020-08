REMS – LIL, 13.00

(Fudbal, Francuska 1)

Oba tima su remijima počeli novu sezonu u Francuskoj. Rems je odigrao 2:2 sa Monakom, dok je Lil kod kuće podelio po bod sa Renom – 1:1. Na strani Remsa je tradicija, koja kaže da u ovoj deceniji na šest utakmica nema poraz kod kuće od Doga. Dobra je to vest za Predraga Rajkovića na golu domaćeg tima.

GENK – KLUB BRIŽ, 13.30

(Fudbal, Belgija 1)

Šampion Belgije Klub Briž nije dobro počeo sezonu, posle tri kola ima samo tri boda u saldu. I sada ga čeka vrlo težak meč u gostima sa Genkom, koji nije izgubio utakmicu u uvodne tri runde. Na njihovih sedam poslednjih međusobnih duela su oba tima postigla po gol.

ŠANGAJ ŠENHUA – GVANGDŽOU EVERGRANDE, 14.00

(Fudbal, Kina 1)

I ove sezone je Gvangdžou najveći favorit za titulu u Kini i trenutno je drugi po broju osvojenih bodova. Šangaj Šenhua igra prosečno, drži četvrto mesto u svojoj grupi, ali ima šest bodova manje od Gvangdžoua. Ima i loš međusobni bilans, od 2016. godine ne zna za pobedu protiv Evergrandea.

LOKOMOTIVA MOSKVA – ZENIT, 15.00

(Fudbal, Rusija 1)

Jako bitna utakmica za Marka Nikolića na klupi Lokomotive. Posle dva vezana poraza, treći bi mogao da mu ozbiljno zaljulja klupu. Zenit je u prošloj rundi izgubio meč nakon 23 kola. Dakle, oba tima traže trijumf za spas, a nedavno je šampion iz Sankt Peterburga pobedio Lokomotivu u Superkupu Rusije.

VOJVODINA – PARTIZAN, 18.45

(Fudbal, Srbija 1)

Dva puta na kraju prethodne sezone je Vojvodina pobedila Partizan. Uzela mu je ispred nosa trofej Kupa Srbije, koji joj je doneo benefit da u Evropi krene od trećeg kola kvalifikacija. Biće to još jedna tipična utakmica Lalatovićevog tima protiv crno-belih: tvrdo, agresivno, iz kontre. Partizan nije oduševio u četvrtak protiv letonskog RFS-a, ali ovo mu je prilika za popravni i da naplati stare dugove.

CRVENA ZVEZDA – TSC, 21.00

(Fudbal, Srbija 1)

Evropski derbi na Marakani. Oba srpska predstavnika su tokom nedelje uspešno pregrmela izazove na međunarodnoj sceni. Zvezda, istina, nije baš bacila u ekstazu navijače igrom u Tirani, pa će priliku za popravni imati protiv TSC-a. Tim iz Topole je igrom u Moldaviji pokazao da ima kvalitet da pobeđuje i u Evropi. A, sada ga čeka još teži izazov. Dva puta je TSC do sada gostovao na Marakani i oba puta je lako izgubio.

SUTJESKA – ISKRA, 20.00

(Fudbal, Crna Gora 1)

Duel ranjenika u Nikšiću. Sutjeska je ispala od banjalučkog Borca u kvalifikacijama za Ligu Evrope, dok je Iskru eliminisala Lokomotiva iz Plovdiva. Ovo je i duel timova koji pretenduju na šampionsku krunu u Crnoj Gori, ali je Sutjeska loše počela, ima bod u dva kola, dok je Iskra bolja sa četiri.

ROZENBORG – STABEK, 18.00

(Fudbal, Norveška 1)

Probudio se Rozenborg, vezao je tri pobede u domaćem prvenstvu, ali utisak je – kasno. Iako ima još mnogo da se igra, u minusu je od 14 bodova u odnosu na lidera Bodoa. S druge strane, Stabek je u očajnoj formi, u šest poslednjih kola nije pobedio i sa zvanjem totalnog autsajdera putuje u Trondhajm.

AHMAT – CSKA MOSKVA, 17.00

(Fudbal, Rusija 1)

Dok je Ahmat vezao tri pobede u tri poslednja kola, CSKA nije dobio nijedan meč u istom periodu. Na papiru, Moskovljani imaju bolji tim, ali to im mnogo neće značiti ako budu igrali kao u prethodnih 270 minuta. S druge strane, Ahmat je odigrao fantastičan meč protiv Lokomotive i slavio sa igračem manje. Ipak, problem za domaćina je tradicija koja kaže da je izgubio svih pet poslednjih duela sa CSKA i to bez postignutog gola! Gol-razlika za Armejce je 13:0!

CSKA SOFIJA – SLAVIJA SOFIJA, 20.00

(Fudbal, Bugarska 1)

Odličan fudbal igra CSKA iz Sofije, od februara do danas je izgubio samo jedan meč u prvenstvu. Ukoliko danas dobije gradski derbi sa Slavijom, koja je pretposlednja na tabeli, izbiće na čelo kolone. Iako je Ludogorec navikao da i pored lošijih startova sezone kasnije ubra i dođe do titule, ovog puta mu to neće biti nimalo lako ako CSKA nastavi da igra kao u ovih pola godine.

