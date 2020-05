NAJAVA DANA (petak, 15. maj): Beloruski fudbal i prijateljska razigravanja u špicu ponude

TORPEDO ŽODINO – GORODEJA, 17.00

(Fudbal, Belorusija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Torpedo je poslednjih nedelja u odličnoj formi. Neporažen je na poslednjih pet utakmica, a na četiri od tih pet nije primio nijedan gol. Takođe, ove sezone nisu gubili pred svojom publikom i na ovom stadionu nijednom nisu vadili loptu iz mreže. Gorodeja je s druge strane bez trijumfa na prethodna tri meča, a od oktobra je dobila samo dva gostovanja. Uz sve to najneefikasnija je ekipa u takmičenju. Prethodni okršaj ovih rivala na ovom terenu završen je bez pobednika (1:1), dok su dva pre tog pripala ekipi Torpeda.

BATE BORISOV II – SLUCK II, 12.30

(Fudbal, Liga rezervi Belorusije)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Obe ekipe beleže veoma loše rezultate. BATE je od osam odigranih utakmica izgubio šest, uz jedan remi i samo jedan trijumf. Primio je pri tom 18 golova i postigao sedam. Sluck je posle dve uvodne pobede naređao četiri poraza i dva remija uz identičan broj primljenih golova kao BATE i trinaest postignutih. Prethodni okršaj iz oktobra prošle godine ekipa iz Borisova dobila je kao gost sa ubedljivih 6:0, a pre godinu dana na istom ovom terenu slavila je sa 2:0.

ENERGETIK BGU II – BREST II, 13.00

(Fudbal, Liga rezervi Belorusije)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Energetik igra promenljivo, a posle dva vezana poraza savladao je Sluck u prošlom kolu i sada je deseti na tabeli. Brest je od osam odigranih utakmica izgubio šest, uz jednu pobedu koju je upisao početkom aprila i jedan nerešen ishod. Prethodni duel sa Energetikom izgubio je na svom terenu sa 2:1, ali je poslednji odigran na ovom stadionu dobio sa 2:0.

ŠAHTJOR SOLIGORSK II – SLAVIJA MOZIR II, 13.00

(Fudbal, Liga rezervi Belorusije)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Posle tri uvodna remija Šahtjor je ostvario isto toliko pobeda, da bi izgubio poslednja dva meča i nalazi se na polovini tabele. Slavija je samo jednom slavila ove sezone, izgubila je šest utakmica i jednom igrala nerešeno. O njenoj neefikasnosti svedoči podatak da je jedino zadnjeplasirana Gorodeja postigla manje golova u prvenstvu od nje. Njihov susret u novembru u Soligorsku pripao je Šahtjoru (3:0), a po svemu sudeći pripašće mu i ovaj.

HAPOEL HAIFA – HAPOEL HADERA, 13.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Došlo je vreme da se vidi šta je realno moguće posle pandemijske pauze i među Izraelcima kojima nije išlo pred iznuđenu pauzu. Hapoel Haedera je u februaru tri puta uzastopno poražena, ali je Haifu redovno dobijala od 2018. godine. Ipak, Hapoel Haifa se u međuvremenu popravila, pa treba očekivati neizvesnu prijateljsku utakmicu.

KARVINA – OSTRAVA, 11.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Načelno, Ostrava je dosta kvalitetnijeg sastava, pa se naspram te činjenice u kladilačkom smislu treba i vladati. Ipak, poslednji put u januaru ovi timovi su odigrali za konačnih 1:1, a Karvina je mogla čak i da pobedi da naš fudbaler, Milan Rundić nije promašio penal u 51. minutu susreta. Dakle, sve je moguće, jer motivacije za igru ni kod jednog tima ne nedostaje.

BOHEMIANS 1905 – JIHLAVA, 11.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Jihlava je drugoligaš koji se sprema za promociju u elitu, što samo po sebi znači da će Bohemians kao član višeg ranga takmičenja morati zbog tonusa ekeipe da insistira na pobedi. Međutim, ovde su golovi ti koji izazivaju. Da je tako, vidi se iz dva prijateljska susreta Jihlave sa praškom Spartom koje je ovaj tim izgubio, i to s 5+ i 6+ ishodima. S kladilačke strane za dodatni izazov postarale su se i februarske prijateljske partije ovoga kluba na kojima je padala hrpa golova. Dakle, realnost je da ih i sada bude u izobilju.

FaZe Clan - Astralis , 19.00

(COUNTER-STRIKE: ESL One – Rio, kvalifikacije)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Neko će morati da se odvikne od serijskih pobeda. Ipak, finale je kvalifikacija, pa razloga za tenziju ima na pretek uz šta valja znati da je Astralis u nešto boljoj formi, pa i u psihološkoj poziciji zbog dve utastopne pobede na mečevima para. Ipak, zanemarivanje snage FaZe Clana svakako je neumesno. Tim koji je vezao devet pobeda može da učini ovaj meč zanimljivim do krajnjih granica.

Newbee – Aster, 12.00

(DOTA 2: Kina)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Newbee je ubedlivo najgori, jer šta drugo reći o ekipi koja je izgubila svih sedam mečeva, a pri tom ostvarila razliku u poenima koja broji očajnih 2;14. Istina, Aster s osam okršaja ima četiri pobede, ali mu je i to dovoljno da se kao gvozdena kiša obruši na ekipu koja ga je u aprilu dobila s 1:2. Dakle, biće da će ovde na naplatu doći stari računi.

Keen Gaming - Royal Never Give Up, 12.00

(DOTA 2: DPL-CDA)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Keen Gaming je do sada samo jednom slavio. Nije bolji ni Royal Never Give Up koji istini za volju ima svega jedan meč manje. Ko je bolji? Stručna javnost nepodeljeno tipuje na kraljevske igrače, a da su zaista jači vidi se i po tri do sada odigrana meča ovoga para. Svi su smešteni u blisku prošlost, a dobijao ih je Royal Never Give Up.

FOTO: Reuters