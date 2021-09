NAJAVA DANA (petak, 17. septembar): Svrake čekaju Lids, dva Đorđevića na superligaškom megdanu

NJUKASL – LIDS, 21.00

(Fudbal, Engleska 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ovo je priča o timovima koji će se ove sezone po svemu sudeći tući oko mesta koje garantuje opstanak. Lids ima dva boda iz remija sa Evertonom i Barnlijem, dok Njukasl samo jedan sa utakmice sa Sautemptonom. Niko ovde neće biti opušten, pa očekujemo dinamičan meč, s podjednakim šansama za slavlje. Uz to, stoji i opaska da je Lids dobio poslednja dva meča para, na kojima je minimum dolazila GG3+ igra.

STRAZBUR – MEC, 21.00

(Fudbal, Francuska 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ne možemo reći da smo u bodovnom smislu videli više od Strazbura, ali svakako smatramo da domaćin trenutno lepše igra, što nikako ne podržava i loš status oba kluba na tabeli. Mec sa poslednjih pet mečeva ima čak tri remija, pa je možda u tom podatku ključ za razumevaje važnosti meča za goste koji nemaju pobedu od početka sezone. Strazbur je uspeo da dobije Brest, a pošto igra kod kuće, očekujemo da navali na Mec koji ih je na poslednjih pet gostovanja čak četiri puta terao na X ishod, a jednom čak i pobedio.

SASUOLO – TORINO, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Sasuolo je posle pobede nad Veronom, remizirao sa Sapdorijom, da bi zatim bio poražen od Rome sa 2:1. Sve u svemu, pokazali su se domaći bolje od Torina koji je u prošlom kolu dobio Salernitanu (4:0), a pre toga gubio od Atalante i Fjorentine. Inače, gosti su poslednji meč para u martu dobili sa 3:2, a tradicija neumoljivo podvlači sedam uzastopnih GG mečeva para, te pet u nizu na kojima je bilo pametno dodati i 3+ igru.

HERTA – GROJTER FIRT, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Herta ima sedmoricu povređenih, ali i sveukupno bolji sastav koji slobodno sme da zapreti Grojter Firtu na domaćem terenu. U Berlinu su oni gazde, a Grojter na samom dnu Bundeslige, samo sa osvojenim bodom na meču na meču protiv Arminije Bilefeld. Herta će pokušati da dođe do lakših bodova, jer realnost kaže da je ovo jedan od retkih rivala s kojim se to realno i može.

SELTA VIGO – KADIZ, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Seta je počela očajno! Iz četiri kola uzela je samo bod Osasuni, dok Kadiz ima dva iz utakmica sa Levanteom i Betisom. Glupo bi bilo naglašavati kako i jedni i drugi svesno moraju da igraju na pobedu. Moglo bi biti izjednačeno na meču para koji generalno više prija Selti po tradiciji, a koji je poslednji put doneo nepopularnih 0:0, na utakmici iz aprila ove godine.

SERKL BRIŽ – EUPEN, 20.45

(Fudbal, Belgija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Očekivati da bilo ko dominira na ovom susretu moglo bi se smatrati utopijom. Stvar je jasna ako vidimo koliko je emotivno pražnjenje doživeo Eupen na utakmicama u poslednja dva kola. To na neki način može da pokuša da iskoristi Serkl Briž, koji je posle loše serije u prošlom kolu nekako uspeo da savlada Varegem sa 2:4. Na poslednja dva meča para dolazila je dvojka. Prvo je slavio Serkl Briž, a zatim Eupen.

BREŠA – KROTONE, 20.30

(Fudbal, Italija 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Breša je u prva tri kola već dokazala da će ozbiljno istaći kandidaturu za plasman u Seriju A. Krotone s druge strane u avgustu izvukao neprijatnu pouku sa poslednjeg meča para. Breša ga je u Kupu Italije tukla na penale, nakon konačnih 2:2. Sasvim je jasno iz prezentovanog ko će ovde biti opušteniji.

ŠALKE – KARLSRUE, 18.30

(Fudbal, Nemačka 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Šalke ima 10, a Karlsrue bod manje. Uz to, domaći su vezali pobede nad Fortunom i Paderbornom, što može dodatno da ih motiviše. Karlsrue ima previše remija, pa svakako mora da zaigra konačno i na pun plen, ali to neće biti lako protiv Šalkea, koji dolazi iz Bundeslige kojoj što pre je to moguće želi da se vrati.

PORTIMONENSE – SANTA KLARA, 21.15

(Fudbal, Portugalija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Definitivno je reč o timovima kojima forma nije stabilna u poslednjem periodu. Santa Klara za sobom međutim ima vrlo bolan poraz od 5:0, koji mu je nanela Benfika. Neće im biti lako protiv Portimonensea, koji je pre ovog susreta odigrao nerešeno sa Boavistom. Santa Klara je dobila poslednja dva meča para.

RADNIK – VOJVODINA, 19.00

(Fudbal, Srbija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

U Surdulici će Dušan Đorđević na trenerskom debiju za Radnik ugostiti prezimenjaka Slavoljuba koji je prethodne sezone vodio upravo narednog rivala. Međutim, Voša sigurno zbog toga neće doći da se prošeta i pokloni. Nemaju Novosađani prava na to posle poraza od Napretka i remija sa Metalcem, dok će Surduličani hteti da prekinu niz poraza iz mečeva sa Spartakom i Napretkom.