NAJAVA DANA (petak, 23. oktobar): Lige petice, Evroliga, Mozzart Bet Superliga...

ALAVES – MALAGA, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Primera)

Alaves ima rezultat iznad svih očekivanja i može večeras dodatno da ulepša sliku jer mu na noge dolazi fenjeraš Malaga. Povratnik u ligu je jedini tim u Primeri koji još nema pobedu i pod hitno mora nešto da popravi ako ne želi da se ekspresno vrati u Segundu. Poslednji put je u Vitoriji slavio pre skoro 20 godina.

TORINO – MONCA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Serija A)

Torino se već nalazi na “svom” 10. mestu na tabeli što je prosek na koji je uglavnom osuđen poslednjih godina. Pobeđuje slabije od sebe i u nizu je od dve pobede, a novajlija Monca mu je već jednom skinula skalp na početku sezone. Bilo je to u prvoj rundi Kupa Italije kada je slavila minimalcem.

BREST – NICA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga 1)

Na prethodna tri međusobna duela ovih rivala je viđeno čak 15 golova! Nica je u 3+ ušla na poslednja tri od četiri prvenstvena meča, a Brest na sva tri, tako da je ovde najrealnije očekivati neku goleadu bez obzira na to što je Brest blagi favorit.

ŠTUTGART – MENHENGLADBAH, 20.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Bundesliga)

Štutgart nije dobro ušao u sezonu, ali još gore je počeo Menhengladbah koji je najgori tim u ligi bez osvojenog boda nakon šest kola. Popularni Ždrepci su nedavno promenili i trenera, na klupu je stigao Aleksander Blesin, ali porazi su nastavili da se nižu. Iza Štutgarta je dobar meč u Ligi šampiona protiv Atletika i lepa prilika za tri boda u Bundesligi.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

IMT – ŽELEZNIČAR PANČEVO, 18.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Trenutno je IMT najprijatnije iznenađenje u Mozzart Bet Superligi. Bori se za izlazak na evropsku scenu, a upravo jedan od konkurenata mu je Železničar. Traktoristi su treći i imaju bod više od Pančevaca, pa se na ovaj duel može gledati i kao na derbi kola.

RADNIČKI KRAGUJEVAC – RADNIK, 18.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Kragujevčani su se konsolidovali pod Feđom Dudićem, ponovo su tim koji pretenduje na ulazak u plej-of. Dobro se kotiraju, nalaze se u toj zoni uprkos što su svezali dva poraza – od Crvene zvezde i Vojvodine. Radnik je poravnat sa Radničkim i ima ambiciju da ostane u gornjem domu i ne strepi na proleće.

RADNIČKI NIŠ – NOVI PAZAR, 18.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Među najneefikasnije klubove u ligi spadaju Nišlije. Radnički je dao tek sedam golova, a „fenjeraš“ Zemun jedan manje. Sva je prilika da ekipu sa juga čeka grčevita borba za opstanak. Pobeda nije ostvarena od sredine septembra, a ne može naročito ni Novi Pazar da bude zadovoljan pozicijom, mada se nada probudila dolaskom Nenanda Lalatovića.

OLIMPIJAKOS – FENERBAHČE, 20.15 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Panatinaikos drži vrh, ostvario je šest pobeda u sedam kola. Ima pratnju tim Željka Obradovića, ali od večeras će to biti samo jedan klub – pobednik iz duela između Olimpijakosa i Fenerbahčea. I jedni i drugi su u dobroj formi, a pirejski crveno-beli slavili su u poslednja četiri međusobna susreta.

PARIZ – VALENSIJA, 20.45 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Furiozno je krenula Valensija u novoj sezoni Evrolige, nanizala je četiri pobede na početku, ali je krenula da pada. Usledili su porazi od Olimpijakosa i Makabi Tel Aviva, međutim, i dalje dobro stoji. Pariz do sada nije bogzna šta pokazao, upisao je tek jedan trijumf i pri dnu je tabele, zajedno sa Olimpijom Milano i Baskonijom.