LIL – NANT, 21.00

(Fudbal, Francuska 1)

Lil na startu nove sezone ima po dve pobede i remija, dok je Nant u poslednja dva kola osvojio samo bod. Lil je dobio svaki od prethodnih pet duela s Nantom kod kuće, u četiri navrata padalo je po tri gola, a u poslednja dva meča rezultat je glasio 2:1.

HERTA – AJNTRAHT, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Herta je kao gost pregazila Verder sa 4:1, dok je Ajntraht odigrao samo 1:1 s Arminijom na svom terenu. Herta je u Berlinu poslednjih godina znala da se muči s Ajntahtom, ali sada su se okolnosti promenile. Tip GG je prlazio u njihovim okršajima jako često, u tri poslednja okršaja i GG&3+.

VOŽDOVAC – RADNIČKI NIŠ, 19.00

(Fudbal, Srbija 1)

Derbi 9. kola Superlige i meč koji može da odredi da li je Voždovac spreman da napadne gornji dom takmičenja ili ne. Zmajevi su pretrpeli jedan od najtežih poraza i to na gostovanju Zvezdi (0:6), dok je Radnički kao domaćin odigrao samo 0:0 s Čukom. Voždovac na svom terenu ove sezone ima samo jednu pobedu i to onu protiv Metalca, dok je Radnički posle dva startna poraza na gostovanjima slavio protiv TSC i to s 3:1.

KORTRAJK – ANTVERP, 20.45

(Fudbal, Belgija 1)

Kortrajk je posle savršenog starta u prošlom kolu doživeo poraz od Standarda u Liježu (1:2), dok je Antverp od početka u sistemu “toplo-hladno”. Kortrajk je poslednja dva meča kod kuće izgubio od Antverpa, po jedan u kupu i prvenstvu i oba sa po 0:1. Doduše, Antverp kao gost obično igra efikasne utakmice.

HADERSFILD – NOTINGEM FOREST, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

I jedni i drugi su u kanalu jer su pretrpeli po dva poraza, bez postignutog i sa po četiri primljena gola. Notingem za pobedu ne zna još od početka jula i od tda je upisao samo tri remija, dok Hadersfild ima tri poraza u nizu u svim takmičenjima, sve bez postignutog gola. A, nekada su međusobni okršaji ovih takmaca garantovali golove…

MONCA – SPAL, 16.45

(Fudbal, Italija 2)

Čeka nas pravi spektakl na startu Serije B – dva direktna konkurenta za plasman u najviši rang italijanskog fudbala ukrštaju koplja. Spal se bolje pokazao tokom priprema i ostvario tri pobede uz jedan poraz, dok je Monca imala dva trijumfa i po jedan remi i izgubljen meč. U šest od osam tih pripremnih susreta padalo je bar po dva gola.

BRAGA – SANTA KLARA, 21.30

(Fudbal, Portugalija 1)

Braga je imala tu nesreću da u prvom kolu odmah naleti na aktuelnog šampiona i to kao gost, pa je doživela težak poraz. Santa Klara je odmah stigla do prve pobede u portugalskoj eliti i rutinski dobila Maritimo (2:0). Poslednji susret ovih klubova u prvenstvu dobila je Santa Klara sa 3:2, a nedavno su na stadionu Brage igrali prijateljski meč gde je domaćin slavio sa 3:1.

KARAGUMRUK – BAŠAKŠEHIR, 19.00

(Fudbal, Turska 1)

Aktuelni šampion Turske je zaribao i u prva dva kola ima samo poraze bez datog gola. Karagumruk je zasad prijatno iznenadio i ima četiri boda iz dva meča i čak pet postignutih golova. Nisu ovi klubovi dugo igrali nijednu zvaničnu utakmicu, a prema svemu priloženom dosad, Karagumruk je favorit. Malatiju je isprašio sa 3:0 kao od šale…

BOSTON – MAJAMI, 02.30

(Košarka, NBA plej-of)

Boston je na konopcima, Majami ima idealnu šansu da završi finale Istoka i bori se za prsten prvi put posle 2014. i ere trilinga Džejms – Vejd – Boš na Floridi. Majami strahovitom odbranom i s mnogo samopouzdanja melje, Boston i pored toga što ima praktično sve raspoložive snage na okupu ne uspeva da pronađe meru na oba kraja terena i Majami ima zicer.