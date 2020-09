LETONIJA M21 – SRBIJA M21, 16.00

(Fudbal, kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, M21)

Zanimljivo je da je i jednima i drugima prethodni protivnik bila Rusija i da su obe selekcije poražene od suverenog lidera Grupe 5 identičnim rezultatom 2:0. Selektor Ilija Stolica imaće popriličnih problema sa igračkim kadrom, kako zbog povreda, tako i zbog propisa UEFA koji omogućavaju klubovima da deluju shodno propisanim merama države koje je prouzrokovala globalna COVID-19 pandemija. Iz tog razloga ekipi neće moći da pomognu Dejan Joveljić, odnosno Slobodan Tedić, dok su fudbaleri Olimpijakosa Nikola Čumić i Svetozar Marković pod znakom pitanja. Veliki hendikep predstavljaće i izostanak Partizanovog Filipa Stevanovića. Nadamo se da Letonci neće profitirati na konto toga.

N. ĐOKOVIĆ – J. LENARD ŠTRUF, 01.05

(Tenis, US open)

Nemac, Jan Lenard Štruf savladao je Majkla Moa sa 3:0 u setovima i plasirao se u treće kolo US open turnira, gde ga čeka Novak Đoković, prvi reket planete. Nole je sigurno dobro skenirao protekli meč rivala koji je Štruf kontrolisao od samog početka, dobio prva dva seta, da bi u trećem slavio brejkom u samom finišu. Nema razloga za bojazan, jer Đoković je do sada bez problema dobijao ovog tenisera.

F. KRAJINOVIĆ – D. GOFAN, 18.20

(Tenis, US open)

David Gofan savladao je Lojda Herisa iz Južnoafričke Republike sa 3:1 (7:6, 4:6, 6:1, 6:4). Filip Krajinović, inače 26. reket ATP sveta, s njim se ukršta u trećem kolu, a valja znati i da je Srbin dobio dva prošlogodišnja susreta s ovim rivalom. Gofan je 10. igrač planete, ali ne možemo da kažemo da je bio besprekoran u ulozi favorita protiv Lojda… Možda Krajinović iz tog meča može da izvuče neke pouke.

ITALIJA – BiH, 20.45

(Fudbal, Liga A, Lige nacija)

Dve selekcije bile su u istoj kvalifikacionoj grupi za predstojeće Evropsko prvenstvo, i u njoj su Italijani bili prvi sa deset odigranih mečeva i deset pobeda. Selekcija BiH kao četvrta nije uspela da se kvalifikuje. Oba međusobna duela u pomenutoj grupi Italija je dobila (2:1,3:0), a prilično je izvesno da će i ovaj.

HOLANDIJA – POLJSKA, 20.45

(Fudbal, Liga A, Lige nacija)

Vicešampion prošlogodišnjeg izdanja ovog takmičenja u finalu je izgubio od Portugalije, i od tada je dobio sve naredne mečeve. Zapravo u poslednje tri godine Holandija je gubila jedino od Francuske, Nemačke i Engleske. Poljaci su odlična selekcija koja međutim skoro u potpunosti zavisi od kapitena i najboljeg igrača Roberta Levandovskog koji ovog puta neće biti u sastavu.

NORVEŠKA – AUSTRIJA, 20.45

(Fudbal, Liga B, Lige nacija)

Norvežani nisu uspeli da obezbede plasman na Euro 2021. direktno iz grupe pošto su u njoj završili iza Španije i Švedske. Ipak, ovaj tim je neporažen na prethodnih devet mečeva, a u prethodne tri godine gubio je samo dva puta. Austrija je kao druga u kvalifikacionoj grupi obezbedila učešće na EP, međutim od prethodnih osam gostovanja nije bila uspešna na pet. Poslednji put ove selekcije odmerile su snage u prijateljskom susretu 2002. i tada je Norveška kao gost slavila sa 1:0. Svi dueli pre tog pripali su Austrijancima.

RUMUNIJA – SEVERNA IRSKA, 20.45

(Fudbal, Liga B, Lige nacija)

Irci su bili odlični u kvalifikacijama. Nisu ipak uspeli da se plasiraju pošto su vodeća dva mesta u grupi zauzeli Nemci i Holanđani. Rumuni su morali da se zadovolje četvrtim mestom u svojoj grupi gde su jedine ekipe koje su dobili bile i najslabije u Evropi –Malta i Farska Ostrva. Poslednji put ove selekcije odmerile su snage 2015. u duelu bez golova, a izvesno je da nas tvrd meč očekuje i ovog puta.

SLOVAČKA – ČEŠKA, 20.45

(Fudbal, Liga B, Lige nacija)

Dve pobede sa prethodnih šest mečeva i nisu baš obećavajući skor za Slovake koji imaju očigledan problem sa postizanjem golova. Česi su dobili tri od pet poslednjih utakmica, a jedan od dva poraza u tom periodu sasvim iznenađujuće pretrpeli su od Bugarske. Česima je ipak pripalo sedam od poslednjih deset međusobnih odmeravanja, međutim ovog puta teško je reći ko je bliži trijumfu.

ŠKOTSKA – IZRAEL, 20.45

(Fudbal, Liga B, Lige nacija)

Škoti su dobili prethodne tri kvalifikacione utakmice koje su u oktobru i novembru igrali protiv San Marina, Kipra i Kazahstana. Izraelci su s druge strane od pet poslednjih utakmica dobili samo onu sa Letonijom, a poslednji odigrani meč bio im je gostovanje u Severnoj Makedoniji koje su izgubili minimalnim rezultatom. Njihov susret odigran u novembru 2018. završen je pobedom Škotske od 3:2.

LITVANIJA – KAZAHSTAN, 18.00

(Fudbal, Liga C, Lige nacija)

Litvanci i Kazahstanci načelno su izjednačeni u svojoj fudbalskoj nemoći i kao takvi mogu do mile volje da se nadmeću, nadigravaju, ali i da nas obraduju golovima. Ono što hrabri Litvance, to je minimalna prijateljska pobeda nad Novim Zelandom u novembru, ali to je već daleka istorija. S obzirom da ni jedni ni drugi odavno nisu igrali, a da su takmičarski bili očajni protekle godine, ovde je svaki ishod moguć.