NAJAVA DANA (ponedeljak, 19. oktobar): Prinčevi fudbala na Parku prinčeva

SABAH – BORUSIJA DORTMUND, 18.45

(Fudbal, Liga šampiona)

Sjajno je izgledao tim Nika Kovača dok nije otišao na reprezentativnu pauzu. Kada se sa nje vratio, vozi u rikverc i ne zna za pobedu. Protiv Verdera je ispustio dva gola viška, poražen je od Bode Glimta, a za vikend je odigrao samo 0:0 u Berlinu sa Unionom. Sabah je prošle sedmice ostvario istorijski podvig, zabeleživši prvu pobedu u Ligi šampiona.

ROMA – SLOVAN BRATISLAVA, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Fantastično je izgledala Roma u većem delu okršaja sa Realom, ali je na neshvatljiv način primila tri gola (sva tri iz kornera) i pokazala gde je ranjiva. Gasperinijev tim se u subotu oporavio od tog šoka slavljem nad Đenovom, posle čega je i dalje u vrhu Serije A. Slovan je ubedljivo poražen i od PSŽ-a i od Štutgarta, a štuca i u prvenstvu, gde ima pet bodova manje od Dunajske Strede.

LIVERPUL – VILJAREAL, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

U proteklih deset godina susreli su se u polufinalima Lige šampiona i Lige Evrope i oba puta je engleski velikan prolazio dalje. I sad je u boljem ritmu, jer je ubedljivo savladao LASK (6:3), a preokretom bio bolji i od Brentforda (2:1). Viljareal je protiv Napolija ostvario premijernu pobedu u eliti, međutim, na Madrigalu je pucao ćorcima protiv Elčea (0:0).

MANČESTER SITI – AEK, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Iako se bori sa administrativnim problemima, Mareskin tim sjajno gura u Premijer ligi, gde je dobio svih sedam utakmica. U Ligi šampiona je polovičan, posle trijumfa nad Portom i poraza od PSŽ-a. AEK je na Stamford bridžu propustio lepu priliku da dobije Šahtjor (vodio, pa izgubio), nije se vraćao u Grčku (odložen prvenstveni duel), ali je pitanje koliko Nikolić, Jović i Gaćinović mogu na Etihadu.

NAPOLI – BODE GLIMT, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Fatalna sedmica je iza Alegrijevog tima, jer je poražen i na Madrigalu i u Veneciji. Napoli ne nudi sigurnost u igri, nema prepoznatljivi šmek i deluje ranjivo. A Bode Glimt je naoštren da posle Borusije uzme još jedan skalp. U poslednja tri meča, u različitim takmičenjima, slavio je svaki put.

PORTO – PSV, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Teško će biti Portu da se izvuče posle rezultatski lošeg starta i poraza od Mančester Sitija i Betisa. Na oba susreta je izgledao konkurentno, ali su ga golovi primljeni početkom drugih poluvremena vodili ka porazima. PSV je u lošem ritmu, dobio je samo jednu od prethodne četiri utakmice, a nije ni efikasan kao što je navikao navijače.

PSŽ – BARSELONA, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Poslastica večeri: zvanični prvak Evrope i trenutno najbolji tim sveta. Enrikeov tim je snagu demonstrirao savladavši Mančester Siti ubedljivo (4:2), potom je u Francuskoj preokrenuo protiv Strazbura, dok Flikova ekipa melje sve pred sobom, bez obzira na ime rivala i takmičenje. Imajte na umu da je u nedelju čeka El Klasiko.

ŠTUTGART – ATLETIKO MADRID, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Odlično izgleda Čolov tim u poslednje vreme. Nanizao je šest pobeda u svim takmičenjima. Na gostovanjima se redovno muči, ali je i u Vitoriji i u Barseloni do slavlja stizao u završnici. Nemački tim je minule sedmice lako dobio meč u Bratislavi, ali je zatim položio oružje u Hamburgu, dok je na startu takmičenja kod kuće lako izašao na kraj sa Vikingom.

DETROIT – BOSTON, 21.00

(Košarka, NBA liga)

Duelom dva legitimna kandidata za visok plasman na Istoku započinjemo takmičarsku 2026/27. u NBA ligi. Obe franšize promenile su delimično rostere u odnosu na prošlu sezonu, a najveća promena je svakako ta što je Džejlen Braun otišao u Filadelfiju za Pola Džordža, dok su Pistonsi zamenili Tobajasa Herisa i Ajzeu Stjuarta za Džona Kolinsa. Kelti su predsezonu završili bez poraza, s tim što su Pistonsi dobili poslednja tri duela u Detroitu.