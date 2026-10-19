NAJAVA DANA (ponedeljak, 19. oktobar): Veliki derbi u Turskoj, Totenhem za prvu pobedu

HETAFE – RAJO VALJEKANO, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

I jedni i drugi imaju po osam bodova, s tim što je domaćin odigrao meč više. Zanimljivo je da Rajo maltene nije odigrao nijednu utakmicu posle reprezentativne pauze, dakle još od sredine septembra, zato što je duel prethodnog kola protiv Atletik Bilbaa prekinut posle samo 13 minuta, dok je Hetafe prethodne sedmice imao i evropskih obaveza, a ‘živu glavu’ u Krajovi izvukao je zahvaljujući projektilu Nemanje Gudelja. U prethodnih pet sezona, Hetafe nema nijednu pobedu nad večerašnjim rivalom.

MONCA – KALJARI, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Kaljari je jedno od najprijatnijih iznenađenja sezone u Seriji A i ovo gostovanje se čini kao idealna prilika da taj epitet potvrdi i trend nastavi. Pogotovo ako dodamo podatak da je prošle sezone u oba duela dobio današnjeg rivala. Jedan koristan savet: na svim ovosezonskim mečevima Monce prošao je tip GG, a samo na jednoj nije GG3+, mada ukoliko oba tima daju po gol do kraja prvog poluvremena, sa Mozzart Relaxom, koji važi za ovu utakmicu – kao da jeste.

PARMA – TORINO, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Torino je na poslednja dva gostovanja uzeo četiri boda – dobio je Fiorentinu i remizirao sa Bolonjom, pa će pokušati da se ponovo kući vrati neporažen. Parma je u prošlom kolu odigrala vrlo slabo protiv Intera, ali to nisu mečevi u kojima ona traži bodove, već baš ovi kao što je večerašnji. Prošle sezone oba međusobna duela dobio je tim koji je bio domaćin, sezonu ranije oba su završena remijem.

TRABZON – BEŠIKTAŠ, 19.00

(Fudbal, Turska 1)

Galatasaraj se ne tako davno proveo u Trabzonu kao bos po trnju, da vidimo kako će proći još jedan kandidat za titulu. Veliki derbi turskog fudbala. Onaj ko izgubi, ozbiljno će bodovno zaostati za prvom pozicijom. I jedni i drugi bili su uspešni u Evropi prethodne sedmice, posebno je velika pobeda istanbulskih crno-belih na gostovanju Hofenhajmu. Videćemo hoće li igrati Dušan Vlahović (u kombinaciji je za sastav), koga je u Ligi Evrope na sjajan način zamenio Hjon Gju O. Na drugoj strani, čini se da Mo Salah ulazi u prepoznatljivu formu. U poslednjih pet međusobnih duela i jedni i drugi su davali golove.

RODEZ – MONPELJE, 20.45

(Fudbal, Francuska 2)

Treba li gostima veći motiv – ako pobede, izbijaju na drugo mesto na tabeli. Rodez je u katastrofalnoj formi, vezao je četiri uzastopna poraza, dok je Monpelje ove sezone poražen samo od vodećeg Sent Etjena. Prošle sezone u oba međusobna duela slavio je tim koji je igrao kod kuće.

DUBAI – SC DERBI, 18.00

(Košarka, ABA liga)

Sve osim pobede domaćina bila bi prvorazredna senzacija. Dubai je vezao dve pobede na teškim gostovanjima u Evroligi u tri dana, a ABA liga mu dođe samo kao zagrevanje u međuvremenu, dok je Studentski centar regionalno takmičenje otvorio sa dva poraza i ovde treba razmišljati o tome da li gosti mogu da prebace hendikep, koji je na 19,5 poena.

DINAMIK – MLADOST ZEMUN, 20.00

(Košarka, KLS)

Posle nekompletna tri kola u Košarkaškoj ligi Srbije, trio se izdvojio na vrhu tabele sa maksimalnim učinkom, a ko će postati četvrti tim sa skorom 2-1 odlučiće poslednji duel ove runde. Mladost važi za velikog favorita, ali ovo takmičenje je već donelo nekoliko iznenađenja.

VIBORG – MIDTJILAND, 19.00

(Fudbal, Danska 1)

Sudar treće i drugoplasiranog na tabeli, najbližih pratilaca vodećeg Kopenhagena, derbi kola u Superligi Danske. Iza domaćina su dve autoritativne pobede, nad Nordsjelandom i Randersom, dok je Midtjiland u prethodnom kolu savladao Kopenhagen, pa malo proklizao u Evropi, pošto je na startu Lige konferencije igrao samo 1:1 sa Egnatijom. Poslednja tri međusobna duela završena su nerečeno, od toga dva puta je bilo 3:3.

SUTJESKA – BOKELJ, 18.00

(Fudbal, Crna Gora 1)

I jedini i drugi su prošle nedelje pucali penale posle utakmica osmine finala Kupa Crne Gore, samo sa promenljivom srećom. Sutjeska je sa bele tačke bila uspešnija od Dečića, dok su Kotorani ispali od Budućnosti. Nikšićani su prvenstvo počeli sa tri poraza, ali su se toliko konsolidovali da još od avgusta nisu primili gol u domaćem šampionatu. U Crnoj Gori je već počeo drugi krug lige, a u drugom kolu prvog kruga, 9. avgusta, Bokelj je kao domaćin savladao Sutjseku sa 1:0.