FUENLABRADA – SPORTING HIHON, 21.00

(Fudbal, Španija 2)

Utakmica koja domaćinu ne znači ništa, jer je u mirnoj luci sredine tabele, dok je gostima – sve. Sportingu je potrebna pobeda da bi sigurno igrao u baražu za ulazak u Primeru. Sve oči će biti uprte u Uroša Đurđevića koji ponovo trese mreže, vratio se u golgetersku formu u parvo vreme za klub iz Hihona.

KASTELJON – RAJO VALJEKANO, 21.00

(Fudbal, Španija 2)

Samo je tanka slamka nade ostala Kasteljonu. On mora da pobedi Raja, dok u isto vreme Logronjes mora da izgubi od Almerije, pa na konto boljeg međusobnog susreta da ostane u ligi. Ali, Rajo ima svoju računicu, ako pobedi, a Hihon omane, klub iz Valjekana uskočiće u poslednji vagon plej-ofa za Primeru.

ĐIRONA – ALKORKON, 21.00

(Fudbal, Španija 2)

Šest uzastopnih pobeda ima Đirona za sobom i apsolutni je favorit protiv nezainteresovanog Alkorkona, za kojeg je sezona već mogla da se završi. Domaćin će pojuriti pobedu, jer bi mogla da ga dovede čak I na treće mesto, najbolju poziciju za baraž za ulazak u elitu.

LEGANES – MALAGA, 21.00

(Fudbal, Španija 2)

Šest uzastopnih utakmica bez pobede ima Malaga, što jasno govori koliko joj je jak takmičarski motiv u finišu sezone. To je dobra vest za Leganes, koji želi da odbrani poziciju tri, na kojoj je uoči poslednjeg kola. I domaćin ima niz od šest utakmica, ali bez poraza.

LUGO – KARTAGENA, 21.00

(Fudbal, Španija 2)

Isti slučaj kao sa Kasteljonom. Jedina šansa da Lugo ostane u ligi je da pobedi Kartagenu, a da Logronjes izgubi u Almeriji. Samo što je ovaj slučaj realniji, jer Kartagena dolazi na ovu utakmicu bez ikakvog takmičarskog motiva, serijom od tri vezane pobede je obezbedila opstanak I može da igra za svoju dušu.

RANDERS – KOPENHAGEN, 17.00

(Fudbal, Danska 1)

S obzirom na to da u prvenstvu Danske gol razlika odlučuje plasman, a ne međusobni susreti, Kopenhagen ne može do titule, ali može do pozicije broj dva, koja vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona, umesto u Konferencijsku ligu. Randers ne može ni napred ni nazad, u lošoj je formi I samo čeka da sudija odsvira kraj sezone.

ROZENBORG – MOLDE, 20.00

(Fudbal, Norveška 1)

Veliki derbi norverškog prvenstva. Rozenborg je prvi, Molde drugi s utakmicom manje. Tek je početak šampionata, ali uvek je dobro biti ispred najvećeg rivala. Domaćin iz Trondhajma je u dobroj seriji, ima pet uzastopnih pobeda nad Moldeom kod kuće, dok je poslednji poraz doživeo još 2014. godine.

SANKT GALEN – LUCERN, 15.00

(Fudbal, finale kupa Švajcarske)

Sankt Galen je podigao formu u poslednjih nekoliko sedmica i finale kupa dočekuje posle remija i dve uzastopne pobede s efikasnim rezultatima. U isto vreme Lucern je doživeo dva poraza gde je takođe bilo dosta golova. U četiri ovosezonske utakmice pobede bi nosio domaćin, uz dva remija. U tri od četiri meča padalo je bar po tri gola.

CRVENA ZVEZDA – BUDUĆNOST, 20.30

(Košarka, treći meč finala ABA lige)

Zvezda je propustila prvu šansu za titulu, sada ima drugi od moguće tri. Crvena zvezda nijednom u dosadašnja tri ABA finala protiv Budućnosti nije slavio u Podgorici, a svaki put je dosad razlika bila jednocifrena. Triput su se u tom nizu mečevi završavali pobedama Budućnosti s tačno četiri poena.

DENVER – PORTLAND, 04.00

(Košarka, NBA plej-of)

Portland je brejkom otvorio plej-of i sada je red da Denver odgovori. Nagetsi su opterećeni povredama i to se oseti u igri, fokus odbrane bio je na zaustavljanju Jokićeve kreacije, što Portlandu pošlo od ruke, pa je maksimalno opušten posle ovog brejka. Ovo je bio prvi trijumf Blejzersa u Koloradu posle skoro godinu dana i četiri utakmice.

D. LAJOVIĆ - R. BERANKIS, 16.05

(Tenis, Serbia Open 2)

Dvojica igrača se nisu sreli više od dve godine, a u poslednjem duelu Lajović je slavio u taj brejku. Međutim, Lajović je u velikom padu forme, nije dobio šest uzastopnih mečeva, poslednja tri bez osvojenog seta. Pet od tih šest mečeva bilo je na šljaci, od čega jedan na prvom od dva turnira Serbian Opena. Berankis igra promenjivo na šljaci i ima tri pobede u sedam mečeva.