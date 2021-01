ATLETIK BILBAO – HETAFE, 21.00

/Fudbal, Španija 1/

Daleko je Atletik od vrha tabele, ali će u deul sa Hetafeom ući posle prvog osvojenog trofeja u sezoni - Superkupa - koji je osvojio pobedama nad dva najveća rivala Realom (2:1) i Barselonom (3:2), posle kojeg je u četvrtom kolu Kupa kralja savladao Ibicu (2:1). Hetafe u Bilbao stiže posle dva vezana trijumfa u Ligi, nad Ueskom (1:0) i u Elčeu (3:1)

BENFIKA – NASIONAL, 18.00

/Fudbal, Portugalija 1/

Benfika bi bar na papiru trebalo da ima lak posao sa Nasionalom. Ali Orlove je prilično "ranio" poraz od Brage u Liga kupu (2:1), dok im probleme zadaje i loš zdravstveni karton. Čak desetorica igrača su još na bolovanju zbog korona virusa. Nasional ne zna za pobedu u 2021. godini. U šampionatu je poražen kod kuće od Sportinga (2:0) i Moreirensea (1:0), odnosno od Vitorije na strani (3:1), dok je u Kupu Portugala eliminisan od Porta. (4:2) tek posle produžetka

RIO AVE – SANTA KLARA, 17.30

/Fudbal, Portugalija 1/

Rio Ave je pre desetak dana iznenađujuće otkinuo bod lideru šampionata Sportingu (1:1), pošto je pobedio Portimonense (3:0) i tako izašao iz opasne zone. Na drugoj strani Santa Klara još od 6. decembra i duela sa Nasionalom (3:1) ne zna za pobedu u šampionatu. Ipak, gosti se nadaju da će nastaviti seriju bez poraza Rio Aveu gde nisu izgubili u prethodna tri meča, računajući i jedan prijateljski.

FARENSE – PORTO, 21.15

/Fudbal, Portugalija 1/

Ukoliko želi da zadrži korak sa liderom, Sportingom, Porto nema pravo na kiks u Faru protiv Farensea. Iz poslednjih osam međusobnih utakmica u Prvenstvu Portugalije, Porto je sedam puta izašao kao pobednik, dok je Farense samo jednom izvukao bod i to pre skoro 21 godinu, odnosno sezonu pre nego što je ispao iz domaće elite u koju se vratio tek letos.

ALANJA – ANKARAGUDŽU, 17.00

/Fudbal, Turska 1/

Rezultatski identičnim porazima od Fenerbahčea i Kasimpaše (2:1), te remijem sa Erzurumom (1:1), Alanja je umanjila šanse u trci za Evropom koje može da uveća jedino pobedom na Ankaragudžom. Klub iz glavnog grada Turske dolazi posle pobede nad Kasimpašom (1:0) koja ga je pomerila sa pretposlednjeg mesta na tabeli.

FENERBAHČE – KAJZERI, 17.00

/Fudbal, Turska 1/

Posle nerešenog rezultata u Sivasu (1:1) Fenerbahče je zaostao dva boda iza Bešiktaša na čelu tabele. Kajzeri stiže u Istanbul ohrabren pobedom nad šampionom Bašakšehirom (2:0), trećom u poslednja četiri meča.

VIKOMB – TOTENHEM, 20.45

/Fudbal, FA Kup/

Vikomb je samo jednom u poslednjih 20 godina stigao do četvrtog kola FA kupa i to 2017. godine kada ga je zaustavio današnji rival (4:3). Tada je domaćin vodio sa 2:0 i 3:2, ali su senzaciju sprečili Ali u 89. i Son u sedmom minutu nadoknade. Vikomb je u poslednjih 14 utakmica računajući sva takmičenja pobedio samo dva puta i to 9. januara protiv Prestona (4:1) u prethodnom kolu kupa, što je poslednja zvanična utakmica koju je do sada odigrao, te protiv Kardifa (2:1) u Čempionšipu neposredno pred Novu godinu. Totenhem se nalazi u seriji od sedam mečeva bez poraza, a poslednji je bio trijumfalan u Šefildu (3:1)

BREŠA – MONCA, 21.00

/Fudbal, Italija 2/

Breša u poslednja dva meča nije osvojila bod, ali nije ni postigla gol. Kod kuće je preslišala Vićencu (3:0), da bi potom rezultatski posrnula u Pizi (1:0). Ni Monca nije stigla do pobede u prethodna dva kola, ali je izvukla po bod iz duela u Lečeu (0:0) i sa Kozencom (2:2).

HERMANŠTAD – KLUŽ, 19.30

/Fudbal, Rumunija 1/

Hermanštad još od 13. decembra i duela sa Voluntarijem (3:2) ne zna za pobedu. Izvlačio je po bod iz mečeva sa Argesom (2:2) i nedavno sa Akademikom (0:0), dok je gubio od Poli Iasi (1:0), Viturula (2:1), bukureštanskog Dinama (2:0). Kluž pak skoro isto taj period nije izgubio meč. U poslednjem susretu je igrao bez golova sa Sepsijem.

KARTAGENA – MIRANDAS, 21.00

/Fudbal, Španija 2/

Dva rivala nisu imala baš sreće u poslednja tri kola. Kartagena je izgubila od Alkorkona (2:1) i Tenerifa (3:0), dok je osvojila samo bod protiv Saragose (1:1). Mirandes je nizao poraze od Albasetea (2:0), Logronjesa (2:1) i Rajo Valjekana (2:0).